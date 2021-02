Le nombre de vaccins COVID-19 distribués aux États-Unis approche les 58 millions, et le nombre de vaccins rattrape lentement.

Pourtant, la menace de nouvelles variantes se profile, les Centers for Disease Control and Prevention signalant au moins 618 cas de variantes de coronavirus en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et de l’Afrique du Sud dans 33 États.

Préoccupée par les nouvelles variantes, la Food and Drug Administration américaine a annoncé jeudi soir qu’elle élaborait des lignes directrices pour aider les fabricants de vaccins, de médicaments et de tests à s’adapter.

Les vaccins, traitements et tests existants fonctionnent toujours bien, a souligné la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock. Mais le moment est venu de se préparer pour un avenir alors qu’ils ne le seront peut-être pas.

« Nous devons nous préparer à toutes les éventualités », a-t-elle déclaré lors d’un appel aux journalistes.

Pendant ce temps, 24 États autorisent désormais au moins certains enseignants et membres du personnel scolaire à se faire vacciner, alors même que le CDC affirme que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité même si les enseignants ne sont pas vaccinés. Et les districts se sont efforcés de distribuer des ordinateurs portables et de fournir un accès à Internet afin que les étudiants puissent suivre des cours à domicile, mais des millions d’élèves n’ont toujours pas les outils de base pour participer à des cours en direct depuis chez eux.

Le COVID-19 a tué plus de 455 000 Américains, et les infections ont continué d'augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Dans les gros titres:

►Tôt vendredi matin, le Sénat a adopté une résolution budgétaire qui donne aux démocrates la possibilité de faire adopter le plan de secours COVID-19 du président Joe Biden sans la menace d’un flibustier, selon CNN. La mesure a été adoptée après que le vice-président Kamala Harris a brisé l’égalité des voix.

Selon les dernières prévisions de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, environ 631000 Américains seront morts du COVID-19 d’ici le 1er juin.

►Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a publié une nouvelle commande de masque dans tout l’État une heure après que l’Assemblée législative contrôlée par les républicains a voté pour abroger son mandat précédent jeudi.

►La Maison Blanche étudie une proposition visant à envoyer des masques à tous les Américains, une notion que l’administration Trump a envisagée mais rejetée. « Il existe une gamme d’options sur la table pour aider à protéger plus d’Américains contre le coronavirus et encourager les gens à se masquer », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ajoutant qu’aucune décision n’avait été prise sur l’idée.

►Les élèves des écoles publiques ne sont pas retournés dans les salles de classe cette semaine dans le troisième plus grand district scolaire du pays. Les écoles publiques de Chicago avaient initialement prévu que 70 000 élèves de la maternelle à la 8e année reviennent lundi dernier, mais les cours sont restés en ligne au milieu des négociations en cours entre le syndicat des enseignants et la mairie.

►Les législateurs californiens ont présenté un projet de loi bipartite visant à accélérer la réouverture de Disneyland, qui a été fermée depuis mars, et d’autres parcs à thème californiens.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 26,7 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 455900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 104,9 millions de cas et 2,29 millions de décès. Plus de 57,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 35,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: La fracture numérique, même un an après le début de la pandémie COVID-19, reste un obstacle pour la scolarisation en ligne. Il y a encore des milliers d’étudiants qui ne peuvent pas obtenir un WiFi fiable. Lisez l’histoire complète.

La prison californienne avec la pire épidémie de virus condamnée à une amende record

Les régulateurs de la sécurité au travail de Californie ont annoncé jeudi qu’une prison d’État secouée par l’une des pires épidémies de coronavirus du pays avait été de loin la plus lourde amende liée à une pandémie à ce jour contre un employeur.

L’amende de 421 880 $ infligée à la prison d’État de San Quentin est plusieurs fois plus élevée que toutes les autres imposées par la Division de la sécurité et de la santé au travail, communément appelée Cal / OSHA. Seuls quelques autres dépassent 100 000 dollars et la plupart sont de plusieurs milliers de dollars.

L’annonce intervient quelques jours après que l’inspecteur général de l’État a déclaré que les tentatives mal planifiées des responsables des services correctionnels pour protéger les détenus du coronavirus dans une prison du sud de la Californie «avaient provoqué une catastrophe de santé publique» à San Quentin, au nord de San Francisco. L’épidémie a rendu malade 75% de la population carcérale et a entraîné la mort de 28 détenus et d’un agent correctionnel.

Comment une expérience militaire secrète a laissé les Géorgiens noirs se méfier du vaccin COVID

Les Américains noirs hésitent plus que les Américains blancs à prendre le vaccin COVID-19. Les raisons de cela ont frappé près de chez eux à Savannah, en Géorgie, où une opération militaire classée dans les années 1950 a largué des centaines de milliers de moustiques – des moustiques que beaucoup pensent infectés par la maladie – sur Carver Village.

« Ils ne l’ont dit à personne, et c’est arrivé », a déclaré le président de la commission du comté de Chatham, Chester Ellis. «Et cela laisse une certaine appréhension, surtout lorsque vous avez des habitants de cette région qui y sont depuis les années 50. Mon travail en tant que président du quartier, et aussi en tant que président de la commission départementale, est de calmer la tempête. pour leur faire savoir que cette vaccination n’est pas comme ça. «

La Kaiser Family Foundation, qui suit les attitudes à l’égard du vaccin depuis des mois, indique que 43% des adultes noirs aux États-Unis adoptent une approche «attentiste» du vaccin, selon les résultats d’un sondage réalisé le 18 janvier. compare à 26% des adultes blancs dans le même sondage qui disent que lorsqu’un vaccin approuvé par la FDA pour le COVID-19 est disponible gratuitement, ils attendraient de voir comment il fonctionne pour d’autres personnes. En savoir plus ici.

– Mary Landers, Savannah Morning News

Johnson & Johnson demande l’autorisation de la FDA pour un vaccin à injection unique

Johnson & Johnson, dont le vaccin à dose unique COVID-19 a fourni une protection de 66% contre la maladie dans les essais internationaux, a demandé jeudi l’autorisation d’utilisation d’urgence à la FDA.

Si elle obtient l’autorisation, l’offre J&J pourrait constituer un autre outil précieux dans la lutte contre la pandémie de coronavirus à un moment où la demande de vaccins dépasse l’offre. La société a déclaré qu’elle prévoyait de livrer 100 millions de doses avant la fin du mois de juin.

Le vaccin J&J a démontré une efficacité plus élevée dans les essais américains (72%) que dans l’ensemble des tests, bien qu’il n’ait pas été aussi performant que les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna (tous deux supérieurs à 94%). Mais le produit J&J présente deux avantages distincts: il ne nécessite qu’une seule injection – l’entreprise cherche à savoir si un deuxième améliorerait la protection – et il peut être conservé à la température du réfrigérateur. Les deux autres vaccins doivent être congelés.

La FDA affirme que le plasma de convalescence n’est pas utile pour la thérapie COVID-19

La Food and Drug Administration a révisé jeudi sa recommandation d’utilisation du plasma de convalescence comme thérapie COVID-19 uniquement « pour le traitement des patients hospitalisés au début de l’évolution de la maladie », sur la base des études rapportées depuis que le traitement a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence en août 2020. .

Le plasma de convalescence est la partie liquide du sang prélevé sur des patients qui se sont rétablis du COVID-19, selon la FDA. Les patients développent des anticorps, des protéines qui pourraient aider à combattre l’infection. Des membres du Congrès et des célébrités ont fait don de plasma après s’être rétablis du COVID-19 et exhortent les autres à faire de même.

Mais maintenant, la FDA a déclaré que « le plasma avec de faibles niveaux d’anticorps ne s’est pas avéré utile dans COVID-19. » Pourtant, l’organisation a écrit que les avantages du traitement seraient supérieurs aux risques pour les patients récemment hospitalisés ou qui venaient d’être diagnostiqués, en attendant des essais supplémentaires.

Contribuer: The Associated Press