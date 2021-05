CDC peut envisager de lever les mandats de masque Covid d’intérieur

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention peuvent commencer à envisager de lever les mandats de masque d’intérieur maintenant, car de plus en plus d’Américains sont vaccinés.

« Je pense que nous devrions commencer à lever ces restrictions aussi agressivement que nous les avons mises », a déclaré Gottlieb. « Nous devons préserver la crédibilité des responsables de la santé publique afin de peut-être réimplémenter certaines de ces dispositions alors que nous entrons dans l’hiver prochain, si nous recommençons à voir des flambées. »

L’ancien chef de la FDA dans l’administration Trump a ajouté qu’il pense que « le seul moyen de gagner en crédibilité auprès du public est de démontrer que vous êtes prêt à assouplir ces dispositions à mesure que la situation s’améliore ».

Le taux de positivité Covid aux États-Unis est de 3,6%, un niveau record selon l’Université Johns Hopkins. C’est une différence marquée par rapport à avril 2020, lorsque le taux de positivité a atteint près de 23%, ce qui signifie que près d’un quart de tous les tests administrés sont revenus positifs.

Dans une interview sur CNBC « The News with Shepard Smith » jeudi soir, Gottlieb a expliqué que les perspectives globales pour les vaccinations aux États-Unis « semblent très bonnes », d’autant plus que la FDA se prépare à approuver le vaccin Covid de Pfizer pour 12 à 15 ans. -old bientôt.

« Même si les taux de vaccination ralentissent, nous continuerons à réduire le nombre de personnes vaccinées … mais je pense que ces gains sont bloqués et que l’été s’annonce très bien », a déclaré Gottlieb.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus et de la société de biotechnologie Illumina. Pfizer a un accord de fabrication avec Galaad pour le remdesivir. Gottlieb est également coprésident de Norwegian Cruise Line Holdings‘ et Royal Caribbean« Healthy Sail Panel » de « Healthy Sail Panel ».