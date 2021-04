Les nouvelles directives de masquage des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter un masque à l’extérieur.

Lors d’un briefing de la Maison Blanche mardi, des responsables de la santé publique ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées pouvaient se démasquer en marchant, en courant, en faisant de la randonnée ou du vélo à l’extérieur, seules ou avec des membres de leur famille.

Les personnes vaccinées n’ont pas non plus besoin de porter un masque lors de petits rassemblements en plein air avec une famille et des amis entièrement vaccinés, ou lors de rassemblements avec un mélange de personnes vaccinées et non vaccinées, ont-ils déclaré. En outre, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masque dans les restaurants en plein air avec des amis de plusieurs ménages, selon les directives.

Le CDC recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics intérieurs et dans les lieux publics extérieurs ou les lieux où des masques sont nécessaires.

Pendant ce temps, l’Inde a établi lundi un autre record de nouvelles infections à coronavirus pour la cinquième journée consécutive à plus de 350000.

Les États-Unis enverront des fournitures de vaccins et des experts en Inde dans les prochains jours, a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Le président Joe Biden a déclaré qu’il était « déterminé à aider l’Inde en cas de besoin ».

Et jusqu’à 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca pourraient être exportées dans les mois à venir, selon l’Associated Press, car la baisse de la demande conduit certains États à refuser les livraisons de vaccins.

Également dans l’actualité:

►Les équipes sportives professionnelles de Boston pourraient jouer devant des foules à pleine capacité d’ici août, selon les nouvelles directives de réouverture du Massachusetts COVID-19.

►Des foules se sont rassemblées mardi dans des villes des Pays-Bas alors que les autorités exhortaient les gens à s’en tenir aux réglementations de distanciation sociale des coronavirus alors que le pays marquait la fête nationale de la fête du roi.

►Le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le Missouri a dépassé la barre du demi-million mardi. Au total, 8 732 Missouriens sont morts du virus.

►Une école privée de Miami n’emploiera aucun enseignant ou membre du personnel qui reçoit le vaccin COVID, citant une théorie du complot démystifiée dans son courrier électronique à la faculté, a rapporté le Miami Herald.

►La Californie se classe au 50e rang des États où le coronavirus se propage le plus rapidement par personne, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

►La Nation Navajo a vacciné plus de la moitié de sa population adulte contre le COVID-19, Le président Jonathan Nez a déclaré dimanche.

► Des fonctionnaires de l’Université de Californie à San Francisco affirment qu’un homme dans la trentaine se rétablit après avoir développé un caillot sanguin rare dans sa jambe dans les deux semaines suivant la réception du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson.

►Plus d’un an après le début de la pandémie de coronavirus, certaines des pires craintes se réalisent dans la bande de Gaza surpeuplée: une flambée soudaine d’infections et de décès menace de submerger les hôpitaux affaiblis par des années de conflit et de fermetures de frontières.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,12 millions de cas confirmés de coronavirus et 572600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 147,5 millions de cas et 3,11 millions de décès. Plus de 290,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 230,7 millions ont été administrées, selon le CDC.

Des projets de loi interdisant la circulation des passeports vaccinaux dans les législatures des États

Le comité de la législature d’un État en Louisiane soutient un projet de loi visant à interdire de mettre le statut vaccinal d’une personne sur les permis de conduire ou les cartes d’identité délivrés par l’État.

La Louisiane n’est pas le seul endroit où un projet de loi interdisant la vérification des vaccins de toute sorte passe par son législature.

Gouvernements locaux et entreprises de l’Iowa pourraient perdre des subventions et des contrats futurs de l’État s’ils exigent des clients ou d’autres visiteurs qu’ils prouvent qu’ils sont vaccinés contre le COVID-19, selon un projet de loi présenté à l’Assemblée législative.

Et les législateurs de l’Indiana ont inséré un libellé dans un projet de loi sans rapport la semaine dernière qui interdirait aux États et aux unités locales des gouvernements d’exiger des «passeports de vaccination», ou d’exiger des employés qu’ils prouvent qu’ils ont reçu le vaccin COVID-19.

Les passeports de vaccins en cours d’utilisation ou en développement dans d’autres pays sont généralement une application de téléphone portable avec un code qui vérifie si une personne a été vaccinée ou a récemment été testée négative pour COVID-19. L’administration Biden a exclu un passeport national pour les vaccins, affirmant qu’elle laissait au secteur privé le soin de développer un tel système.

– Greg Hilburn, annonceur quotidien de Lafayette; Ian Richardson, registre Des Moines; Kaitlin Lange, star d’Indianapolis

Les États-Unis vont partager jusqu’à 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca

Les États-Unis commenceront à partager l’ensemble de leur pipeline de vaccins AstraZeneca COVID-19, jusqu’à 60 millions de doses, une fois qu’ils auront terminé les examens de sécurité fédéraux, peut-être au cours des prochaines semaines, a déclaré lundi la Maison Blanche à l’Associated Press.

Cette décision élargit considérablement l’action de l’administration Biden le mois dernier pour partager environ 4 millions de doses du vaccin avec le Mexique et le Canada. Le vaccin AstraZeneca est largement utilisé dans le monde mais n’est pas encore autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Avec le redémarrage du vaccin Johnson & Johnson le week-end dernier, la Maison Blanche se sent plus confiante quant à l’approvisionnement à usage domestique.

«Étant donné le solide portefeuille de vaccins dont disposent déjà les États-Unis et qui ont été autorisés par la FDA, et étant donné que le vaccin AstraZeneca n’est pas autorisé aux États-Unis, nous n’avons pas besoin d’utiliser le vaccin AstraZeneca ici au cours des prochaines années. mois », a déclaré Jeff Zients, coordinateur du COVID-19 de la Maison Blanche.

Contribuant: The Associated Press.