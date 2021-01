Le COVID-19 a tué plus de 436 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Vous prévoyez de prendre les transports en commun prochainement? Vous allez avoir besoin d’un masque.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis un ordre vendredi soir exigeant que les passagers des avions, des navires, des ferries, des trains, des métros, des bus, des taxis et des covoiturage portent un masque facial pendant l’attente, l’embarquement, le voyage et le débarquement. La commande s’applique à ceux qui voyagent vers, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis

L’agence a déclaré qu’elle se réservait le droit d’exécuter l’ordonnance par des sanctions pénales. Il entre en vigueur à 23 h 59 lundi.

Pendant ce temps, Johnson & Johnson a déclaré vendredi que les données de son essai de stade avancé aux États-Unis et dans sept autres pays ont montré que son vaccin en une seule injection avait une efficacité globale de 66% dans la prévention des maladies modérées à sévères.

Une fois entièrement protégé, il n’y a eu aucun décès dans le groupe vacciné et plusieurs parmi les receveurs du placebo, bien que la société n’ait pas détaillé ces cas.

En raison de son régime à dose unique, le vaccin J&J a été décrit comme un « changeur de jeu » dans la campagne contre la pandémie de coronavirus. Et le vaccin n’a pas besoin d’être congelé, ce qui lui permet d’être distribué dans les chaînes d’approvisionnement normales sans avoir besoin d’un nouvel équipement coûteux.

►L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle dépassait son objectif initial de vaccination, avec une moyenne de 1,2 million de vaccins par jour administrés au cours des sept jours précédents. Biden a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il espérait obtenir 1,5 million de vaccins par jour.

►Le régulateur des médicaments de l’Union européenne a autorisé vendredi le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca à être utilisé chez tous les adultes, malgré les craintes de ne pas disposer de suffisamment de données pour prouver qu’il fonctionne chez les personnes âgées. Jeudi, le comité consultatif allemand de la vaccination a déclaré dans un projet de recommandation que le vaccin ne devrait être administré qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans pour le moment.

►La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, appelle l’État à empêcher les systèmes hospitaliers de donner un accès spécial au vaccin COVID-19 aux donateurs, aux membres du conseil d’administration ou à d’autres membres de la communauté connectés à la suite d’informations faisant état de plusieurs systèmes hospitaliers de la région. Elle a également appelé l’État à réaffecter les vaccins aux cliniques de santé communautaires qui desservent les communautés de couleur à faible revenu.

►Ce couple du Kentucky a tout fait ensemble pendant 56 ans. Puis l’un d’eux est mort seul du COVID-19.

►Le Département des services de santé de l’Arizona a signalé que la souche du Royaume-Uni avait été confirmée dans les tests COVID-19 de trois personnes. L’agence travaille avec d’autres agences de santé publique, y compris les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, pour surveiller la situation.

►Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi des restrictions plus strictes sur les voyageurs en réponse à de nouvelles variantes probablement plus contagieuses du nouveau coronavirus – notamment en obligeant les voyageurs à se mettre en quarantaine dans un hôtel à leurs propres frais lorsqu’ils arrivent au Canada et en suspendant la compagnie aérienne service vers le Mexique et toutes les destinations des Caraïbes jusqu’au 30 avril.

► « J’ai pleuré. J’ai supplié. J’ai crié »: les couples se disputent le COVID-19 car les hommes ne prennent pas le virus aussi au sérieux que les femmes et sont moins susceptibles de suivre les mesures de sécurité, selon les Centers for Disease Control and Prevention .

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,9 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 436800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 102,1 millions de cas et 2,2 millions de décès. Environ 48,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 27,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Effets secondaires COVID-19? Les analgésiques comme Tylenol et Advil sont «parfaitement bien» – mais seulement après la vaccination, disent les experts. Lisez l’histoire complète.

Les candidatures aux facultés de médecine augmentent parmi les étudiants noirs et latinos

Les candidatures à la faculté de médecine pour cet automne sont en hausse de 18%, selon l’Association of American Medical Colleges, qui représente 155 établissements américains. Certaines écoles ont vu 30% de sauts. Et de nombreux responsables scolaires notent spécifiquement que le nombre de candidats d’Américains traditionnellement sous-représentés contribue à alimenter la flambée.

Miriam Cepeda a regardé, impuissante, son grand-père, un immigrant de la République dominicaine qui était malade du COVID-19, a résisté aux appels en mars dernier pour se rendre à l’hôpital. «Il nous a dit qu’il avait de tristes souvenirs d’hôpitaux chez lui et qu’il ne faisait tout simplement pas confiance au système médical», a déclaré Cepeda, 19 ans, dont le grand-père est décédé plus tard du COVID-19. « Pour beaucoup de communautés minoritaires, aller chez le médecin n’est pas notre premier choix ou notre première solution. »

Cepeda, de New York, espère changer cela. La étudiante de deuxième année de l’Université Columbia prévoit de postuler à la faculté de médecine dans quelques années afin de pouvoir servir les patients de couleur, dont les inégalités en matière de santé ont été mises en évidence par un virus qui a rendu malade et tué les personnes de couleur en nombre disproportionné. Lire la suite.

Le représentant américain vacciné Stephen Lynch est testé positif au COVID-19

Un membre du Congrès du Massachusetts qui a reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer a été testé positif pour le virus.

Le bureau du représentant américain Stephen Lynch a déclaré vendredi que le législateur avait eu un résultat de test négatif avant d’assister à l’investiture du président Joe Biden. Le bureau dit que le résultat du test positif de Lynch est venu après qu’un membre du personnel de son bureau de Boston ait été testé positif plus tôt cette semaine.

Une déclaration indique que Lynch ne présente aucun symptôme du COVID-19. Lynch se mettra en quarantaine et votera par procuration au Congrès la semaine prochaine.

Lynch est le deuxième membre de la délégation du Congrès de l’État à être testé positif en autant de jours. Jeudi, la représentante américaine Lori Trahan a annoncé qu’elle avait été testée positive après avoir été testée à plusieurs reprises négative.

Le maire du Colorado compare les restrictions du COVID-19 à la mort de George Floyd

Le maire d’un village du Colorado a comparé les restrictions du comté de COVID-19 à la mort de George Floyd dans une déclaration qu’il a plus tard qualifiée de « mauvais choix », selon un média local.

Le maire du village de Snowmass, Bill Madsen, a plaidé pour des restrictions plus légères liées au COVID lors d’une réunion du conseil de santé du comté de Pitkin jeudi lorsqu’il a fait une comparaison avec la mort de Floyd, un homme noir décédé après qu’un policier de Minneapolis eut tenu son genou au cou de Floyd pendant plus de huit minutes.

« Nous créons une énorme quantité de mauvaise volonté dans la communauté », a déclaré Madsen, selon le Aspen Daily News. « Pour revenir au scénario de George Floyd, nous avons mis le pied sur la gorge de l’industrie de la restauration et ils ne peuvent pas respirer. »

Plus tard, il est revenu sur ses commentaires: « J’essayais simplement de faire valoir que l’industrie de la restauration souffre, et c’était probablement un mauvais choix de mots », a déclaré Madsen. «C’était un mauvais choix.… Je voulais juste m’assurer que l’industrie de la restauration soit entendue, et je pense que tout au long de ce processus, ils ne l’ont pas ressenti.

Les dirigeants du comté de l’Iowa demandent patience face aux pénuries de vaccins COVID

Les dirigeants de certains comtés de l’Iowa ont averti vendredi que leur approvisionnement en vaccin COVID-19 restera bien en deçà de la demande pendant au moins plusieurs semaines. Dans le même temps, l’État est sur la bonne voie pour étendre l’admissibilité au vaccin aux Iowans âgés de 65 ans ou plus ainsi qu’aux personnes exerçant certaines professions à haut risque.

« Nous vous supplions d’être patients alors que nous continuons à naviguer dans cette situation impossible », a déclaré Angela Connolly, superviseure du comté de Polk, lors d’une conférence de presse. « C’est une période difficile et difficile. Les gens veulent se faire vacciner et nous voulons avoir ce vaccin dans leurs bras. »

Helen Eddy, directrice du département de la santé du comté de Polk, a déclaré que son agence ne disposerait que de suffisamment de vaccins pour offrir les premières doses à 2575 habitants du comté la semaine prochaine, ainsi que des secondes doses à 4500 personnes qui ont déjà reçu les premiers vaccins. Les responsables de la santé du comté de l’Iowa sont confrontés à des défis similaires à ceux de Polk.

Le président mexicain dit qu’il se remet du COVID-19

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a publié une vidéo de lui-même marchant lentement dans ses bureaux vendredi et parlant pendant environ 13 minutes d’affilée, affirmant qu’il se remettait du COVID-19.

López Obrador n’a pas tenu ses fameuses conférences de presse quotidiennes de plusieurs heures pour la première fois depuis son entrée en fonction le 1er décembre 2018, et il manque évidemment l’occasion de parler.

Le président, qui est isolé depuis son test positif au coronavirus ce week-end, a déclaré: « Les médecins me disent que je traverse la phase critique. Je vais bien. »

Contribuer: The Associated Press