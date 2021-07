CDC : Enseignants vaccinés, les élèves n’ont pas besoin de masques : mises à jour COVID

Les enseignants et les élèves vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques à l’intérieur des bâtiments scolaires, ont déclaré vendredi les Centers for Disease Control and Prevention en assouplissant ses directives COVID-19.

Dans des directives publiées vendredi, le CDC a qualifié le retour à l’apprentissage en personne de « priorité ».

Les changements interviennent au milieu d’une campagne nationale de vaccination dans laquelle les enfants aussi jeunes que 12 ans sont éligibles pour se faire vacciner, ainsi que d’une baisse générale des hospitalisations et des décès liés au COVID-19.

« Nous sommes à un nouveau stade de la pandémie qui nous enthousiasme tous », et il est donc temps de mettre à jour les directives, a déclaré Erin Sauber-Schatz, qui dirige le groupe de travail du CDC qui prépare des recommandations conçues pour assurer la sécurité des Américains. de COVID-19.

Le CDC recommande à toute personne de plus de 2 ans qui n’est pas complètement vaccinée – étudiants, enseignants et personnel – de continuer à porter des masques à l’intérieur et d’essayer de garder 3 pieds de distance.

Randi Weingarten, chef de la Fédération américaine des enseignants, le deuxième syndicat national d’enseignants du pays, a déclaré que les nouvelles directives étaient fondées sur le bon sens, car elles soulignent que les enfants apprennent mieux en classe et que les vaccins sont le meilleur moyen d’arrêter la propagation des infections. .

« Cela montre également clairement que le masquage est important en l’absence de vaccination », a-t-elle déclaré.

Aussi dans l’actualité :

►L’Arizona a signalé vendredi sa plus forte augmentation quotidienne de cas de COVID-19 en deux mois.

►Après que les législateurs du Tennessee ont réprimandé les responsables de la santé de l’État pour avoir encouragé les adolescents à se faire vacciner contre le coronavirus, le ministère de la Santé a demandé à ses employés au niveau du comté d’arrêter les événements de vaccination axés sur les adolescents et d’arrêter la sensibilisation en ligne aux adolescents, selon les courriels du ministère obtenus par The Tennessean , qui fait partie du réseau USA TODAY.

►Avez-vous besoin d’un passeport vaccinal pour voyager ? La réponse est non – pour l’instant, de toute façon. Mais vous en aurez peut-être besoin pour entrer dans votre restaurant préféré.

►Michael Andrew, une star de la natation américaine qui participera à plusieurs épreuves à Tokyo plus tard ce mois-ci, est devenu le plus grand nom olympique à avoir révélé qu’il n’avait pas encore été vacciné. Jeudi, les responsables olympiques ont déclaré que les fans ne seraient pas autorisés à assister aux jeux en raison de l’état d’urgence à Tokyo.

►Tous les décès dus au coronavirus signalés dans le Maryland le mois dernier concernaient des personnes non vaccinées, ainsi que la plupart des nouveaux cas et hospitalisations, a rapporté l’État mardi.

►Les cas ont augmenté de plus de 160% dans le comté de Los Angeles au cours de la semaine dernière, bien que les personnes vaccinées restent bien protégées, a déclaré le département de la santé publique de Los Angeles.

►L’Afrique a marqué sa pire semaine pandémique la semaine dernière, dépassant son deuxième pic de vague, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Les cas de COVID-19 ont augmenté pendant sept semaines consécutives dans la région, a indiqué l’organisation.

►Le Royaume-Uni a vu les infections quotidiennes à coronavirus atteindre un sommet de près de six mois alors que le coronavirus se propage parmi les groupes d’âge plus jeunes.

►Les autorités australiennes renforcent encore les restrictions à Sydney après avoir signalé 44 nouveaux cas communautaires, le plus grand nombre depuis le début d’une épidémie de coronavirus là-bas le mois dernier. La ville de plus de 5 millions d’habitants est déjà en confinement.

►Les autorités thaïlandaises ont annoncé un couvre-feu de sept heures et d’autres restrictions pour la capitale et neuf autres provinces afin d’essayer de ralentir un nombre croissant de cas et de décès lors d’une vague de coronavirus.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 606 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 185,8 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 158,28 millions d’Américains – 47,7% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Pourquoi certaines personnes l’attrapent-elles alors que d’autres – parfois même dormant dans le même lit – s’échappent sans symptômes ? L’explication, suggère une étude, pourrait résider dans la génétique. Lire la suite ici.

Ce que nous lisons : Pourquoi certaines personnes l'attrapent-elles alors que d'autres – parfois même dormant dans le même lit – s'échappent sans symptômes ? L'explication, suggère une étude, pourrait résider dans la génétique. Lire la suite ici.

Le gouverneur de Caroline du Sud demande au ministère de la Santé de ne pas faire de porte-à-porte

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a demandé au ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement de l’État de ne pas faire du porte-à-porte pour augmenter les taux de vaccination malgré une initiative fédérale en ce sens.

McMaster a déclaré dans une lettre au DHEC que la prise du vaccin est un choix personnel pour les Caroliniens du Sud et que des informations sur le vaccin et l’accès au vaccin ont été fournies au public. Il a ajouté que l’initiative de l’administration du président Joe Biden pour le porte-à-porte était une « mauvaise politique ».

« La perspective que des équipes de vaccination du gouvernement se présentent à l’improviste ou sans demande à la porte de propriétaires » ciblés « ou sur leur propriété détériorera davantage la confiance du public et pourrait entraîner des conséquences potentiellement désastreuses pour la sécurité publique », a déclaré McMaster dans sa lettre. Lire la suite ici.

– Marcus Navarro, Greenville News

Alors que COVID-19 reflue, les rencontres et les connexions sont de retour

Après un an de peu de socialisation, grâce aux vaccins, la scène des rencontres rebondit.

Certaines personnes retournent là-bas pour essayer de trouver « la bonne », tandis que d’autres recherchent des relations occasionnelles après un an de distanciation sociale. Mais le retour aux fréquentations fait que certaines personnes se sentent dépassées.

Les experts disent que le processus peut sembler accablant en raison des inquiétudes persistantes concernant le coronavirus ainsi que d’une augmentation de l’anxiété sociale. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui essaient de rattraper le temps perdu en s’entassant dans un tas de rendez-vous. Lire la suite ici.

– Sara M. Moniuszko

Le débat fait rage alors que les États réduisent l’aide au chômage et que les travailleurs recherchent un meilleur salaire

Alors que l’économie a fait un bond en avant en juin lorsque les employeurs ont créé 850 000 emplois, de nombreuses entreprises disent avoir du mal à trouver des travailleurs.

Certains employeurs et législateurs républicains attribuent la pénurie à l’aide fédérale au chômage, qui, selon eux, décourage les gens de retourner au travail. Les économistes ne sont pas d’accord pour savoir si l’aide supplémentaire freine les recherches d’emploi, alors même que 26 États mettent fin à l’augmentation fédérale de 300 $ par semaine avant qu’elle ne se termine officiellement le 6 septembre.

Ce qui est plus clair, c’est que certains travailleurs, en particulier ceux qui gagnent de faibles salaires, sont plus sélectifs quant à leur lieu de travail. Ils sont déterminés à trouver des emplois mieux rémunérés et plus épanouissants que ceux qu’ils ont quittés ou perdus pendant la pandémie.

« Ils savent qu’ils vont devoir retourner au travail », déclare Andrew Stettner de la Century Foundation, un groupe de réflexion de gauche. « Les gens recherchent le bon emploi qui correspond à leur sentiment de sécurité et de sûreté. » Lire la suite ici.

– Charisse Jones et Jessica Menton

Le CDC prévient que la troisième dose du vaccin COVID n’est pas encore nécessaire

Les agences gouvernementales de santé publique ont déclaré jeudi qu’une troisième injection du vaccin COVID-19 n’était pas encore nécessaire après qu’une nouvelle étude a révélé qu’une dose de rappel de l’injection faite par Pfizer et BioNTech étend fortement la protection.

Les sociétés ont déclaré qu’elles développaient un vaccin ciblant directement la variante delta et les données ont démontré qu’une troisième dose de leur vaccin, administrée six mois après la seconde, augmente de cinq à dix fois les anticorps neutralisants contre le virus d’origine et la variante bêta.

Dans une déclaration conjointe jeudi soir, la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention ont souligné que les personnes qui ont été complètement vaccinées n’ont pas encore besoin de vaccins de rappel.

« La FDA, le CDC et le NIH sont engagés dans un processus rigoureux et scientifiquement fondé pour déterminer si ou quand un rappel pourrait être nécessaire », selon le communiqué du gouvernement. « Ce processus prend en compte les données de laboratoire, les données d’essais cliniques et les données de cohorte – qui peuvent inclure des données de sociétés pharmaceutiques spécifiques, mais ne reposent pas exclusivement sur ces données … Nous sommes prêts pour les doses de rappel si et quand la science démontre qu’elles sont nécessaire. »

L’étude sur le vaccin de Pfizer et BioNTech intervient alors qu’une autre, publiée jeudi dans la revue Nature, a révélé qu’une dose unique des vaccins Pfizer ou AstraZeneca « inhibait à peine » la variante delta, détectée pour la première fois en Inde. Cependant, une deuxième dose « a généré une réponse neutralisante chez 95 % des individus », même si elle était un peu moins puissante que contre les versions antérieures du virus. Lire la suite ici.

– Karen Weintraub

L’hésitation à la vaccination n’est pas la seule raison des faibles taux de vaccination dans les communautés noires et latinos

Les communautés noires et latinos ont souvent de faibles taux de vaccination et la raison en est souvent une hésitation à la vaccination. Une étude de CommuniVax montre que la raison est plus nuancée.

Les anthropologues médicaux qui ont contribué à l’étude ont partagé dans The Conversation que de nombreuses personnes dans ces communautés ne sont pas » hésitantes à la vaccination » mais plutôt » entravées par la vaccination « .

Les personnes impliquées dans l’étude ont déclaré se sentir exclues du vaccin en raison d’un manque d’accès. Les défis comprenaient la recherche d’un moyen de transport, l’accès à Internet et des informations générales sur la façon de se faire vacciner.

Certains, selon l’étude, étaient ambivalents à propos du vaccin car ils pensaient que le tir avait le même niveau de menace que l’infection par COVID-19. Ils pensaient que les deux pouvaient entraîner des maladies ou des complications.

Le CDC rapporte que 67,3% des adultes ont obtenu au moins une balle, bien en deçà de l’objectif de 70% du président Joe Biden du 4 juillet. Environ 20% des Américains refusent de se faire vacciner ou restent incertains, selon le sous-comité américain House Select sur la crise des coronavirus.

-Steven Vargas

Contribution : Erin Richards, USA TODAY ; The Associated Press