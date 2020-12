La nouvelle variante en Afrique du Sud y est désormais prédominante, a déclaré Nkengasong, alors que les infections confirmées dans le pays approchent le million. Bien que la variante se transmette rapidement et que les charges virales soient plus élevées, il n’est pas encore clair si cela conduit à une maladie plus grave, a-t-il déclaré.

Le ministre sud-africain de la Santé a annoncé une « propagation alarmante » dans ce pays mercredi soir, avec plus de 14 000 nouveaux cas confirmés au cours de la dernière journée, dont plus de 400 décès. Le pays compte plus de 950 000 infections et le COVID-19 est « implacable », a déclaré Zwelini Mkhize dans un communiqué.