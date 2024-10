CD Villamuriel, l’équipe qui envió un carné de socio al rey Felipe VI et qui a maintenant une histoire contre le Rayo: «En el pueblo están todos como locos»

Les joueurs du CD Villamuriel

La Copa del Rey est le tournoi unique de la opportunité pour les petits équipesdans les basses catégories, et envoyé sur la table des grandes. C’est la seule compétition dans laquelle vous pouvez admirer votre vie avec les clubs de la hauteur du Real Madrid, du FC Barcelone ou de l’Atlético de Madrid. C’est l’occasion parfaite de découvrir l’histoire des équipements plus partout dans la première ligne. Le CD Villamuriel est un de ceux-là. Cette année pour la première fois dans son histoire disputa la Copa del Rey et este martes se medirá ante el Rayo. « Le public est comme loco et les joueurs très ilusionados, espérant recevoir une équipe de Primera División avec des joueurs comme Isi Palazón et James Rodríguez », a déclaré Raúl Aparicio, président du CD Villamuriel, et Infobae España.

Le 9 décembre 1976, le CD Villamuriel faites vos premières étapes pour constituer l’équipement de la localité, dans la province de Palencia. Le club vit la lumière dans le Restaurante El Bodegónoù un groupe d’amis se réunit et s’apprête à agir pour constituer la direction d’une nouvelle équipe de football. Le pas suivant sera d’enregistrer le numéro du club. Pedro García a réalisé le projet et, avec lui, Vitorino Becerril, Silviano Pérez, Julio López, Carmelo Varas, Federico Merino, Porfirio Garrido et Remigio Obispo ont été les impulseurs.

Silviano Pérez, premier secrétaire du club, a décidé d’envoyer un carné de socio al donc prince de España, Felipe VI. Et je suis sûr que la Casa Real a été contestée. « Su majestad la reina m’encarga l’exprese su agradecimiento por el Carnet de Club Deportivo qui tan amablement han enviado a SAR el Príncipe D. Felipe », a commencé la misiva. 48 ans après sa charte, le club a dû écrire son numéro dans la Copa del Rey après avoir supervisé la phase de classement. Aurrera Vitoria. Su suivant paso sera le Rayo.

«C’est historique», affirme Raúl Aparicio. «Il a produit quelque chose de très important dans le club qui est de vivre un parti au niveau national. Nous espérons que cela viendra pour consolider le club et que je vais créer peu à peu en même temps pour une entité et des sportifs ». Après avoir détaillé le président du CD Villamuriel, il a beaucoup de contenu sur le fait que les gens ont touché le Rayo, même à l’intérieur de tous les équipements qui avaient dans la bombe les habría gustado que saliera el Atlético de Madrid. «C’est le numéro, par nombre et rival», assure-t-il.

Dans le village, que tiene poco más de seis mil habitantes, tous sont « comme des locomotives » je perds juges « muy ilusionados ». Oui, le CD Villamuriel est une équipe militaire dans une catégorie régionale et tous se sont envolés avec eux.

« Je pense que l’arme la plus forte est le blocage. Défensivement, nous sommes une équipe forte et offensivement, nous espérons avoir une opportunité ». Les joueurs qui composent désormais la plante du CD Villamuriel se connaissent depuis plusieurs années, dans un groupe muy unido. Le problème est que la plupart des gens ont tendance à travailler ou à étudier cette nuit. « La plupart d’entre eux seront occupés par la mère, ils auront leur journée d’une heure et ensuite ils seront partis pour le soir. Il n’est pas permis à quelqu’un de vous permettre de les analyser dans votre journée de travail ».

Il est clair que c’est ça ce club que nació Et donc le prince Felipe VI deviendra son premier socio, maintenant il est au point de début dans la Coupe du Roi avant une grande équipe comme le Rayo. Le club vallecano compte avec une grande plateauectoria à vos espaldas, mais cela ne les empêchera pas de sauter au camp à chéri tout et, quién sait, à la victoria. C’est certainement que dans le football tout le monde peut passer, comme l’a fait le Real Madrid avant Alcorcón, où il a perdu par 0-4, dans un parti que j’ai connu comme El Alcorconazo.