La télévision d’État chinoise a été qualifiée de «raciste» après le lancement de son gala de la Fête du Printemps avec une célébration de la culture africaine mettant en vedette des danseurs chinois en costumes de style africain et un visage maquillé noir battant des tambours.

L’émission annuelle de cinq heures, qui a attiré jusqu’à 800 millions de téléspectateurs dans le passé, a provoqué une tempête sur Twitter, avec des militants et des commentateurs fustigeant la vidéosurveillance de la Chine pour cette décision culturellement inappropriée.

L’émission, intitulée African Song and Dance et mettant en vedette des danseurs au visage noir et un homme habillé en singe, a été diffusée jeudi, alors que l’Asie accueillait l’année lunaire du bœuf de manière modérée en raison des restrictions de Covid-19.

Black Livity China, un groupe de personnes d’ascendance noire vivant en Chine, a décrit la décision de CCTV comme « décevant » et a déclaré que cela aurait un impact plus large sur les communautés noires du pays.

«Blackface une fois de plus au Gala du Festival du Printemps sur CCTV – pas la première fois, et extrêmement décevant à voir. Nous ne saurions trop insister sur l’impact de telles scènes sur les communautés africaines et afro-diasporiques vivant en Chine ». le groupe tweeté.

Pendant ce temps, le China Africa Project, une organisation multimédia dédiée à l’exploration de l’engagement de la Chine avec l’Afrique, foudroyé ce qu’il a décrit comme l’ignorance des producteurs et leur incapacité à comprendre la signification historique de l’acte: «Ils ne semblent tout simplement pas saisir le poids historique du blackface et à quel point c’est vraiment offensant.»

Un autre utilisateur de Twitter plaint que le spectacle reflétait le «Mauvais traitements endémiques et racistes» des Africains noirs résidant en Chine, ajoutant, « Ce n’est pas seulement le visage noir … ce sont les stéréotypes limitants et le mimétisme ridicule de l’hôte. »

Cependant, certains utilisateurs ont tenu à souligner que peindre des visages d’artistes en noir n’avait pas la même signification en Chine qu’en Occident.

Raciste, mais le public chinois adore ça! Le gala de la Fête du Printemps de CCTV a présenté des hommes et des femmes chinoises maquillées de noir, vêtues d’une tenue «tribale africaine». Un milliard de Chinois ont regardé. Avant, une actrice au visage noir est apparue avec un homme africain habillé en singe https://t.co/xBGwlrXave pic.twitter.com/fUag3zx5FY – James Hall (@hallaboutafrica) 12 février 2021

L’émission de jeudi est la deuxième fois que CCTV choisit de présenter des danseurs blackface dans son extravagance télévisée du Nouvel An lunaire. Le gala a également présenté des performances faisant écho à la culture égyptienne, espagnole et russe.

L’extravagance de 2018 a suscité une réaction tout aussi scandaleuse. Il mettait en vedette une célèbre actrice chinoise en plein visage noir et équipé de coussinets surdimensionnés, menant un singe joyeux joué par un acteur africain non identifié. Aucune excuse n’a été présentée par le réseau à cette occasion.

Pékin l’a dit « S’oppose » racisme, et a rejeté toute critique du sketch de CCTV, ajoutant qu’il s’agissait d’un « futile » les efforts des puissances étrangères pour creuser un fossé entre la Chine et les nations africaines.

