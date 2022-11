CCP au niveau local – Shaw Local

Pour l’éditeur:

La politique américaine a toujours été dominée par les gros capitaux de l’élite riche, des entreprises et des comités d’action politique ou PAC. Ces dernières années, nous avons vu une croissance énorme de nouveaux PAC au niveau local ici à Oswego, axés sur les courses locales pour le conseil du comté, le canton d’Oswego, l’administrateur et le président du village d’Oswego.

Lors de la dernière élection locale, le PAC d’Oswego a été formé pour élire les trois derniers administrateurs du village d’Oswego et les membres du canton d’Oswego. Il y a le Kendall PAC qui est présidé par le président du conseil d’administration du comté de Kendall, Scott Gryder, et le trésorier du PAC est David Krahn. Il y a aussi le Oswego First PAC qui est présidé par notre président du village d’Oswego, Troy Parlier, et le trésorier est David Krahn. Ce qui est intéressant, c’est que certains candidats locaux ont également leurs propres fonds de campagne personnels, comme le président du village d’Oswego, Troy Parlier.

Je ne suis pas au courant dans l’histoire de notre communauté que les candidats locaux aient eu à la fois un fonds de campagne personnel et un fonds PAC. Pourquoi cela existe-t-il maintenant au niveau local et qu’est-ce que cela signifie pour les courses locales, même pour les courses de bibliothèques, de districts de parcs et de commissions scolaires au printemps 2023 ? Comment les individus locaux qui souhaitent servir et sont plus qualifiés mais n’ont pas les ressources financières rivalisent-ils [at] un tel désavantage financier? Est-ce bon pour Oswego et les donateurs du PAC ont-ils maintenant plus d’influence que les électeurs ?

Ce qui est plus préoccupant, c’est d’où vient cet argent dans ces PAC, puis redistribué aux candidats locaux ? Ils viennent d’entreprises qui font des affaires dans notre village et comté d’Oswego et leurs noms peuvent être trouvés dans les procès-verbaux des votes locaux. N’est-ce pas un conflit d’intérêt majeur ? Les entreprises de construction, les sociétés d’ingénierie, les entreprises locales et les avocats pour les nouveaux développements à Oswego sont également répertoriés. Les transferts entre les PAC locaux et les candidats sont une pratique courante. Qui supervise ces conflits financiers, les votes du conseil d’administration et les transactions conclues au nom du contribuable ?

Vous pouvez trouver des informations sur ces PAC sur la page du Conseil des élections de l’Illinois.

David Edman

Oswego