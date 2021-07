CC Sabathia sur la lutte contre la dépendance tout en trouvant le succès

Pendant deux décennies, la star des Yankees de New York, CC Sabathia, a été l’une des meilleures pichets dans la Ligue majeure de baseball, jusqu’au six fois All-Star et 2009 Le champion des World Series a pris sa retraite en 2019.

Mais aujourd’hui, Sabathia, 40 ans, dit qu’il est dans la meilleure forme mentale et physique de sa vie – mieux qu’il ne l’a jamais été en tant qu’athlète professionnel.

« Devenir sobre il y a six ans m’a définitivement donné un peu de clarté », a déclaré Sabathia à CNBC Make It.

Pendant la majeure partie de sa carrière de joueur, Sabathia a lutté contre l’alcoolisme, alors même qu’il atteignait le sommet de son art.

Je suis juste né pour lancer une balle de baseball », dit Sabathia. « Et je le savais. Donc, à certains moments de ma carrière, je n’ai pas eu à travailler aussi dur que les autres. »

Selon Sabathia, c’était un « ivrogne discipliné » : pendant 15 ans, il était « si doué pour chronométrer mes benders que j’avais gagné un Prix ​​Cy Young et une bague de championnat et payé 260 millions de dollars, dit-il dans ses mémoires, « Jusqu’à la fin, » dehors mardi.

« Disons que j’ai lancé le lundi. Cette nuit-là, mardi soir, mercredi soir, j’ai été martelé. Jeudi, vendredi – désintoxication, rien que de l’eau et du Gatorade. Samedi, quand je suis sorti du jeu, j’avais besoin d’une couronne et d’un sprite à mon casier », écrit-il.

C’était jusqu’à 2015 quand Sabathia a touché le fond et est entré désintox.

Demander de l’aide était « la chose la plus difficile », a-t-il déclaré à CNBC Make It, mais la décision a changé sa vie.

« Les six dernières années de ma vie ont été formidables, mais avant cela, c’était misérable », dit-il. « Il y avait beaucoup d’anxiété. »

En juin, Sabathia est devenu un porte-parole pour le Ma relation avec l’alcool campagne sponsorisée par une société biopharmaceutique Alkermes pour aider à sensibiliser à la dépendance à l’alcool.

« En tant qu’homme noir dans la communauté noire, nous ne parlons pas vraiment de ces choses », a déclaré Sabathia. « Il est important pour moi d’être visible et de faire savoir aux gens que si vous souffrez en silence de dépendance à l’alcool, il y a de l’aide pour vous et vous pouvez changer les choses. »

« Ce n’est pas tabou et nous devons effacer cette stigmatisation dans notre communauté. »

Ici, Sabathia parle à CNBC Make It de sa passion, de sa routine et de son état d’esprit pendant ses années yankees et de la façon dont il s’est réinventé à la retraite.

Selon vous, qu’est-ce qui a contribué à votre succès ?

Je suis juste né pour lancer une balle de baseball. C’était quelque chose que je savais que je pouvais faire à un très jeune âge. Et si tu lis [my upcoming] mémoire, ça parle de moi à 7 ans, dans le jardin de ma grand-mère en train de cueillir des pamplemousses. Elle ne voulait pas me laisser prendre les bons, je devais faire décoller les bons. Et j’installais cette chaise pliante dans notre jardin et je pouvais toujours lancer la balle à travers le dossier de la chaise pliante. Je commencerais près et je le lancerais doucement et [then I would] le lancer de plus en plus fort et je reculerais aussi loin que je le pouvais. C’était une balle de baseball pour moi.

Quel était ton état d’esprit avant un match ?

La plupart des lanceurs partants le jour du match, vous ne lui parlez pas. Ils ont mis les écouteurs. Je suis exactement le contraire. La plupart du temps, je lance un ballon de football, je frappe un ballon de football, comme faire quelque chose pour ne pas penser au jeu parce que je suis tellement intense. Mais une fois que je suis sorti sur le monticule et que j’ai franchi les lignes, je suis un gars complètement différent. Pour moi, c’était juste actionner l’interrupteur dès que je suis sorti.

Je me souviens du premier match des World Series. Je courais dans le couloir et j’aime faire des trucs fous. Et [Derek] Jeter est venu [up to me] et il m’a dit : ‘Frère, tu lances ce soir ?’… ‘Je pense que tu dois aimer mettre des écouteurs et te préparer comme si c’était le premier match des World Series.’ J’étais comme, ‘mec à huit heures, je serai prêt, mon frère.’ Je détestais l’entraînement. J’étais comme juste m’amener au match et je serai prêt à y aller.

Quelle était votre routine quand vous jouiez ?

Quand je suis entré dans la cour des grands, j’avais 20 ans. Donc à 20 ans, tu es invincible. Je mangeais du Wendy’s avant les matchs à l’époque. Si je mangeais un hamburger Wendy’s et essayais de faire quoi que ce soit maintenant, je ne pouvais pas bouger.

A la fin de ma carrière. Je m’entraînais tous les jours. J’avais un chef, j’avais l’entraîneur personnel et j’avais la masseuse. Mais le baseball était une culture différente à la fin des années 90, au début des années 2000. Nous ne nous sommes pas entraînés pendant l’intersaison, nous sommes venus à l’entraînement de printemps pour nous préparer.

j’ai grandi avec Chuck Finley, Dave Burba, et tous ces lanceurs plus âgés qui sont apparus dans les années 80 et 90 et qui n’ont pas fonctionné pendant l’intersaison. À la fin de la saison, vous rentrez chez vous et vous traînez.

J’aurais aimé savoir ne pas manger de Wendy’s avant les matchs. J’aurais aimé savoir comment prendre soin de moi et m’entraîner. Personne ne m’a jamais appris ce genre de choses.

En juin, vous avez dit que vous aviez perdu 50 livres. Qu’est-ce qui vous a aidé à vous mettre en forme ?

Un de mes amis proches est en fait Action Bronson. C’est un rappeur, chef et il a perdu plus de 160 livres. Nous avons fait ça ensemble. Fin 2018, j’ai eu un stent mis dans mon cœur. Donc je voulais juste essayer d’être en aussi bonne santé que possible.

j’aimerais qu’il y ait [a secret] à perdre du poids. C’était juste le changement de régime. J’ai commencé le régime cétogène et maintenant je ne fais plus de soja ni de gluten. Je soulève littéralement tous les jours. Je suis capable de faire des squats et des splits squats que je ne pouvais pas faire en tant que joueur parce que j’avais peur de me blesser. Alors maintenant, je m’entraîne comme un maniaque.

Qu’est-ce qui vous aide au quotidien à combattre votre addiction ?

C’est vraiment comprendre où j’étais il y a six ans et ne pas oublier à quel point les choses allaient mal. Ma famille et ma vie sont bonnes. Ma femme et moi sommes mariés depuis 18 ans. C’est juste se réveiller et se battre [my addiction] tous les jours et sachant que j’espère qu’aujourd’hui est le jour où je ne prendrai pas un verre.

Quel est le meilleur conseil de carrière que vous ayez jamais reçu ?

Le meilleur conseil de carrière que j’ai jamais reçu était de posséder mon corps. Quand j’étais plus jeune, je pesais 310, 315 livres [and 6-foot-6] et les gens essayaient toujours de me faire perdre du poids. J’avais un entraîneur de force, qui me disait : ‘Fro, j’ai vu des photos de toi. Quand tu étais enfant et que tu as toujours été grand. Soyez juste grand. C’est qui vous êtes.

J’avais 22 ans et je me disais : « Tu sais quoi, je suis juste c’est moi. » Je suis différent, c’est donc ce que vous allez obtenir.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté

