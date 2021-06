CBSE inclut la classe 10,11 pour évaluer 12 résultats du conseil d’administration et Twitter obtient la note totale pour les mèmes

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a présenté jeudi à la Cour suprême les critères d’évaluation à l’aide desquels il évaluera les élèves de la classe 12. Les performances des élèves au cours des trois dernières années ou celles de la classe 10 seront prises en compte pour attribuer les notes aux élèves et les résultats seront connus d’ici le 31 juillet.

Un affidavit soumis devant le tribunal suprême par CBSE, représenté par le procureur général de l’Inde, KK Venugopal, a expliqué la politique établie par CBSE quant à la manière dont l’évaluation de la partie théorique des notes sera effectuée sur la base d’une pondération de 40 pour cent par rapport aux notes de classe 12. 30 pour cent pour la classe 11 et 30 pour cent pour la classe 10.

40 pour cent des notes seront basées sur les performances des élèves aux examens de pré-embarquement de la classe 12, 30 pour cent sur leurs examens finaux de la classe 11 et 30 pour cent des notes seront basées sur les meilleures notes des trois matières de la classe 10, le banc composé des juges AM Khanwilkar et Dinesh Maheshwari entendu.

La politique d’évaluation du CBSE a rapidement ouvert la porte à des mèmes hilarants sur Twitter, des blagues habituelles associées aux mauvais résultats en classe 11 à celles des résultats avant l’embarquement en classe12. Découvrez-en quelques-uns :

C’est pour tous les professeurs qui disent tumahre pre board mein number isleye kaate hai taaki tum boards mein acha kro 💁‍♀️ !#CBSE— Aisha 💜💛 ¹¹ (@_Workofgod_) 17 juin 2021

Cette politique sera pour la section théorique et pour les travaux pratiques les notes seront soumises par les écoles. Le conseil a également proposé que les étudiants qui ne se sentent pas satisfaits des notes obtenues grâce à la présente politique puissent se présenter aux examens physiques lorsque la situation de Covid-19 s’améliorera.

