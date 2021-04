Alors que les gens essaient de revenir à la normale de la vie au milieu de la pandémie de coronavirus, l’Inde est en proie à une deuxième vague. Avec un nombre croissant de cas positifs sur une base quotidienne, les gouvernements et les autorités ont du mal à trouver des moyens de lutter contre la pandémie qui dure un an. Un jour après que le Maharashtra a annoncé un « couvre-feu Janata » pendant 15 jours, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a annulé les examens du conseil de la classe 10 et reporté les examens du conseil de la 12e à juin 2021.

Après une réunion avec le Premier ministre Narendra Modi, le ministère de l’Éducation a décidé de reporter les examens de la classe 12 et d’annuler les examens du conseil de la classe 10. Pour les conseils CBSE de classe 12, la situation sera revue le 1er juin et les dates révisées seront annoncées par la suite.

Pour les élèves de la classe 10 du CBSE, le résultat sera préparé sur la base d’un «critère objectif» à développer par le Conseil. Tout candidat qui n’est pas satisfait des notes qui lui sont attribuées sur cette base aura la possibilité de se présenter à un examen au fur et à mesure que les conditions le permettront. L’année dernière également, le CBSE avait conçu un nouveau programme pour les élèves de la classe 10.

Cependant, la joie de ne pas avoir à passer d’examens a trouvé son expression à travers une panoplie de mèmes sur Twitter. Plus que de se réjouir (ou pas) de l’annonce, il semble que les internautes se réjouissent des mèmes inondant les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les étudiants de l’ICSE semblent dire: «Excusez-moi?»

Plus tôt cette semaine, le ministère de l’Éducation et la CBSE ont tenu une réunion au milieu de la demande croissante d’annulation des examens à bord. La réunion qui se tient aujourd’hui examinera non seulement la CBSE, mais pourrait également apporter une politique ou des lignes directrices uniformes aux examens à bord des États, comme l’ont demandé plusieurs ministres d’État.

Les examens du jury pour la classe XIIe qui se tiendront du 4 mai au 14 juin 2021 sont par la présente reportés. Ces examens auront lieu ci-après. La situation sera revue le 1er juin 2021 par le Conseil et les détails seront partagés ultérieurement. Un préavis d’au moins 15 jours sera donné avant le début des examens.

