CBSE semble avoir exploité les émotions correctes des mèmes de la génération Z. Alors que le jour des résultats se profile au-dessus de la tête de plusieurs étudiants anxieux en Inde, le Conseil central de l’enseignement secondaire a annoncé qu’il déclarerait les résultats de la classe 12 aujourd’hui. Sur le compte Twitter officiel de CBSE, le conseil d’administration a utilisé un mème pour partager la nouvelle : « Le résultat de la classe XII de CBSE sera annoncé aujourd’hui à 14 heures ». et l’heure d’un résultat d’examen du conseil d’administration est souvent inquiétante et apporte aux étudiants des flashbacks sur l’écriture des examens. Cette année a été différente – c’est la première fois que le CBSE déclare des résultats sans organiser d’examens. Même si tous les examens ne pourraient pas avoir lieu en 2020 , le conseil avait effectué certains examens et les résultats ont été calculés en fonction des performances aux examens tenus.Cette année, le conseil avait mis au point une nouvelle formule de 30:40:30.

La pandémie a peut-être ruiné les cours hors ligne pour les enfants scolarisés, mais elle a certainement rapproché CBSE d’eux: au lieu d’un avis imprimé en noir et blanc effrayant, CBSE a utilisé un mème «Dilwale Dulhaniya Le Jayenge» pour faire l’annonce. La photo qu’ils ont utilisée montre Amrish Puri et Farida Jalal, disant « aakhir woh din aa salut gaya. » (Enfin, ce jour est là.)

Tout comme CBSE, les enfants de la génération Z ont également répondu à l’annonce de la date et de l’heure des résultats de la classe 12 avec plus de mèmes.

Ce n’est pas la première fois que CBSE utilise un mème pour faire une annonce concernant ses examens. Il y a tout juste un jour, CBSE a publié un message simple pour les parents indiens anxieux qui attendent les résultats de la classe 12 de leurs enfants : « Ne soyez pas un parent minimum. » Si vous vous demandez où vous avez entendu cela auparavant, la référence au mème vient de la deuxième saison de Family Man avec Manoj Bajpayee dans le rôle principal. deuxièmement, « Ne soyez pas le gars minimum » est constamment prononcé par le patron informatique de Srikant Tiwari (Bajpayee) qui l’incite à montrer plus d’intérêt pour le travail et exige de meilleurs services de sa part. Dans la version de CBSE, on voit Tiwari demander à Chellam Sir de lui parler des résultats de CBSE car il est préoccupé par les résultats d’Atharv. Ce à quoi Chellam Sir répond en disant : « Ne sois pas un parent minimum, Sri. Soyez optimiste. Détendez-vous, il sortira bientôt. »

Pour vérifier leurs résultats, les élèves ont besoin de numéros de rôle. Depuis cette année, les numéros de rôle n’ont pas été distribués, le conseil d’administration a publié un « chercheur de numéros de rôle ». Si vous souhaitez vérifier vos résultats, voici un guide étape par étape.

