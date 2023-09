CBS Sports révèle ses plans de couverture de la finale de l’US Open Cup

CBS Sports a annoncé son plan de couverture pour la prochaine finale de l’US Open Cup 2023. Le match a déjà été déterminé, puisque le Houston Dynamo devrait affronter l’Inter Miami pour le titre. Le match aura lieu le mercredi 27 septembre dans l’arène de Miami. CBS Sports Network et Paramount+ diffuseront le match en direct.

CBS assurera une couverture étendue de la finale de l’US Open Cup

La couverture des matchs sur le réseau susmentionné commencera à 19 h HE. Il s’agira d’une émission d’avant-match de 90 minutes qui sera diffusée en direct depuis l’intérieur du stade DRV PNK. Les habitués de CBS Kate Abdo, Micah Richards, Clint Dempsey et Charlie Davies s’occuperont de la couverture du studio sur place pendant cette période. Les contributeurs Nico Cantor et Susannah Collins devraient également fournir des rapports sur le terrain.

L’émission d’avant-match d’une heure et demie mènera directement au coup d’envoi à 20 h 30 HE. Le légendaire animateur sportif Andrés Cordero appellera ensuite play-by-play aux côtés de l’analyste Ray Hudson. Christina Unkel devrait également être en place en tant qu’analyste des règles.

Les téléspectateurs peuvent voir les populaires Cordero et Hudson en action sur CBS Sports Network et Paramount+. Après le match, l’équipe fera également part de ses réflexions au cours d’une émission d’après-match d’une heure.

Paramount+ inclura une émission centrée sur Messi

En plus de la couverture traditionnelle du grand gibier, Paramount+ devrait également diffuser une « Star Cam » spéciale. Cette vue de la caméra suivra essentiellement Lionel Messi sur le terrain tout au long du match. La superstar argentine a connu un succès retentissant depuis son arrivée à Miami plus tôt cet été. En fait, Messi a déjà récolté 11 buts et cinq passes décisives en seulement 12 matchs au total avec son nouveau club.

Le réseau CBS Sports Golazo fournira également une couverture approfondie du match. Cela inclut des programmes tels que Foot du matin, Encadré 2 Encadréet Score. La chaîne devrait également diffuser le deuxième épisode de Je donne un coup de pied avec Thierry Henry après la conclusion du match.

Couverture complète de la finale de l’US Open de CBS Sports (toutes les heures HE) :

Émission d’avant-match de la finale de l’US Open Cup – 19h00 sur CBS Sports et Paramount+

Inter Miami contre Houston Dynamo – 20h30 sur CBS Sports et Paramount+

Star Cam (Lionel Messi) – 20h30 sur Paramount+

Émission d’après-match de la finale de l’US Open Cup – 22h30 sur CBS Sports et Paramount+

PHOTO : IMAGO / NurPhoto