CBS Sports prolonge Kate Abdo pour 4 ans

La présentatrice Kate Abdo a signé un contrat exclusif de quatre ans avec CBS Sports. La joueuse de 41 ans a été le pilier de la couverture de football du diffuseur ayant couvert le match dans un certain nombre de pays, affichant sa compétence unique de maîtrise et de maîtrise de diverses langues.

La couverture télévisée du réseau CBS de l’UEFA Champions League aux États-Unis a capté l’attention du public. L’équipe de quatre personnes du studio, dont Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards, continue de gagner des éloges pour ses connaissances approfondies, notamment l’analyse tactique, la chimie et le flair divertissant.

De plus, les reportages sur place de Peter Schmeichel et du journaliste fiable Guillem Balague ont également été plébiscités par les fans.

Offre exclusive de 4 ans

Abdo a révélé en direct à l’antenne qu’elle avait signé un contrat exclusif de quatre ans pour continuer à être sur CBS Sports. Le diffuseur américain détient les droits de la Ligue des champions jusqu’à la fin de la saison 2029/30.

L’équipe était présente au stade Atatürk alors que Manchester City battait l’Inter Milan 1-0 samedi soir pour assurer son triplé historique. Après le match, le manager de City, Pep Guardiola, a affirmé qu’il était fan d’Abdo et que le spectacle était « le plus drôle de la Ligue des champions cette saison ». Guardiola a affirmé qu’il suivait les mises à jour de l’émission sur Twitter et en profitait au maximum.

Kate Abdo : présentation de CBS pour la finale

Plus tôt, Abdo a laissé les fans en colère avec une introduction sauvage de Micah Richards au début de la couverture de la Ligue des champions.

Lors de la présentation de l’équipage, Abdo a déclaré : « Ce soir, je suis rejoint par des stars de la télé. De France, vainqueur de la Coupe du monde avec une statue en son honneur dans le nord de Londres, monsieur Thierry Henry. L’un des fils les plus célèbres de Liverpool, sa plus grande soirée de sa carrière avec ses Reds bien-aimés ici à Istanbul, Jamie Carragher.

« Et un homme qui a aidé à lancer une dynastie du football et qui est une icône à Manchester maintenant et dans le monde…

« …le seul et unique Peter Schmeichel nous rejoindra plus tard

« … et Micah Richards est là aussi. »

Abdo a mentionné qu’elle se rendrait à Las Vegas alors qu’elle hébergeait la couverture de Paramount Plus des États-Unis contre le Mexique jeudi lors de la demi-finale de la Concacaf Nations League depuis le stade Allegiant de Las Vegas. Au cours des années précédentes, Abdo a travaillé pour FOX Sports et Turner Sports sur leur couverture de football.

