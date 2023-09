CBS Sports projette un terrain de 12 équipes pour les éliminatoires du football universitaire avant la semaine 5

La semaine dernière, six matchs classés ont sans aucun doute eu des implications pour les séries éliminatoires du football universitaire. Mais avec l’approche du CFP à 12 équipes l’année prochaine, il est intéressant de réfléchir à l’impact que ces matchs auraient dans le nouveau format.

Jerry Palm de CBS Sports a projeté le terrain de 12 équipes des éliminatoires de football universitaire, et même si les quatre premières n’ont pas changé, les huit autres équipes ont un peu changé. Les quatre champions de conférence les mieux classés reçoivent un laissez-passer tandis que les deux autres champions les mieux classés – ainsi que six équipes générales – s’affronteront au premier tour de le nouveau formatqui débutera l’année prochaine.

Les conversations sont toujours en cours sur la façon dont le modèle à 12 équipes pourrait changer après le réalignement de la conférence. Mais dans l’état actuel des choses, les projections de CBS Sports attireraient certainement beaucoup d’attention avec des confrontations notables.

N°1 Géorgie | Au revoir

© Joshua L. Jones / RÉSEAU USA TODAY

Alors que la quête d’un triple tourbe se poursuit, Géorgie n’a encore une fois laissé aucun doute la semaine dernière contre UAB. Les Bulldogs ont battu les Blazers 49-10 grâce aux énormes performances de Carson Beck et Brock Bowers.

Kirby Smart Le groupe semble être un atout jusqu’à présent dans le modèle CFP actuel, mais l’UGA serait probablement un verrou virtuel dans le format des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes. Les Bulldogs affichent une fiche de 4-0 lors de leur premier match sur la route de l’année lorsqu’ils se dirigent vers Auburn le 30 septembre.

N°2 Michigan | Au revoir

© Rick Osentoski-USA TODAY Sports

Michigan ça avait l’air bien sans Jim Harbaugh sur le banc de touche et n’a rien raté lorsqu’il est revenu contre Rutgers. Les Wolverines ont remporté une victoire 31-7 à The Big House grâce à une performance offensive complète.

J.J. McCarthy L’air solide une fois de plus au poste de quart-arrière puisqu’il a complété 15 des 21 passes pour 214 verges et un touché, mais le jeu de course a été la clé contre Rutgers. Blake Corum a récolté 97 verges et deux touchés pour ouvrir la voie et aider le Michigan à améliorer sa fiche à 4-0 avant le match de cette semaine contre Nebraska.

N°3 État de Floride | Au revoir

© Ken Ruinard-USA TODAY Sports

Pour la deuxième semaine consécutive, ce n’a pas été facile pour État de Floride pour remporter une victoire. Il a fallu une prolongation cette fois contre Clémsonmais les Séminoles ont réussi sur un Keon Coleman touché pour obtenir la victoire 31-24.

FSU vise non seulement un titre ACC, mais aussi la première apparition du CFP sous Mike Norvell. Alors que les Seminoles sont tombés hors du top quatre de cette semaine AP Top 25ils seraient toujours carrément dans le mélange d’un format de séries éliminatoires de football universitaire à 12 équipes.

N°4 Texas | Au revoir

© Scott Wachter-USA TODAY Sports

Texas continue de le faire des deux côtés du football alors que les Longhorns font valoir leurs arguments CFP. Cette semaine l’a montré alors qu’ils entraient dans Baylor et a géré les Bears avec facilité lors de la victoire 38-6.

Aiguières Quinn continue de faire valoir ses arguments un favori de Heisman et j’ai encore une fois regardé le rôle la semaine dernière. Il a complété 18 des 23 passes pour 293 verges et un touché pour mener l’offensive, et il aura un test Big 12 à venir cette semaine contre le n°24. Kansas.

N°12 Tulane au n°5 Ohio State | Le gagnant joue au Texas

L’entraîneur-chef de l’Ohio State, Ryan Day, célèbre après une victoire passionnante de 17-14 à Notre Dame. (Matt Cashore-USA TODAY Sports)

Le match de la semaine 4 s’est déroulé à South Bend alors que état de l’Ohio étourdi notre Dame 17-14 sur un touché de dernière seconde par Puce de Trayanum. Cette victoire a propulsé les Buckeyes dans le top quatre du sondage AP, et ils auront l’occasion d’étoffer leur dossier CFP dans les semaines à venir – notamment le 21 octobre contre État de Pennsylvanie.

Quant à Tulane, la Vague Verte mène désormais 3-1 après une victoire sur État de Nicholls cette semaine. Bien qu’il ne fasse pas partie du groupe de quatre équipes du CFP, Willie Fritz Le groupe aurait de fortes chances de percer sur le terrain des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes selon la projection de CBS Sports.

N°11 Notre Dame au n°6 USC | Le gagnant joue contre l’État de Floride

© Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Notre-Dame et USC se retrouvent dans la conversation CFP, quoique de différentes manières. Les chances des Fighting Irish ont été affectées par la défaite contre Ohio State, tandis que les Trojans possèdent l’une des attaques les plus puissantes du football universitaire et ont toujours un prétendant à Heisman. Caleb Williams.

La projection des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes de CBS Sports montre les deux rivaux s’affronter sur l’une des plus grandes scènes du match. Les fans verront ce match le 14 octobre lorsque l’USC se rendra au stade Notre Dame pour une confrontation pleine d’implications en séries éliminatoires.

N°10 de l’Utah au n°7 de Penn State | Le gagnant joue au Michigan

© Dan Rainville / RÉSEAU USA TODAY

Le match annuel White Out de Penn State a été un succès majeur alors que les Nittany Lions ont blanchi un match en difficulté Iowa infraction pour passer au n ° 6 dans le sondage AP. Les Nittany Lions ne rendront pas les choses faciles dans le Big Ten East car ils jouent les spoilers, mais leurs chances de figurer parmi les quatre équipes pourraient reposer sur leur capacité à participer au match pour le titre de la conférence.

Cependant, dans le cadre du modèle des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes, CBS Sports prévoit que le PSU affrontera l’une des équipes les plus intéressantes du pays en Utah. Les Utes apportent une fiche de 4-0 dans le match de cette semaine contre État de l’Oregon et je l’ai fait sans Cameron en haussece qui pourrait signifier de grandes choses une fois qu’il reviendra de blessure.

N°9 de l’Oregon au n°8 de Washington | Le gagnant joue la Géorgie

© Troy Wayrynen-USA TODAY Sports

Deux futurs ennemis du Big Ten sont au sommet du Pac-12 cette saison avec les prétendants à Heisman au centre de la conversation. Oregon et Washington sont deux des équipes les plus excitantes du pays, et la projection de CBS Sports donnerait aux fans de tout le pays un bon aperçu des deux programmes avec un titre national en jeu.

Les canards ont géré Colorado avec facilité la semaine dernière grâce à un gros match de Bo Nix alors que Michael Penix Jr. a une fois de plus conduit Washington à une victoire éclatante contre Cal. Les deux programmes ne s’affronteront pas durant la saison régulière, mais maintenant que le Pac-12 n’a plus de divisions, ils pourraient se retrouver à se battre pour un titre de conférence avant de rejoindre le Big Ten.

Cette année sera la dernière avec le CFP à quatre équipes alors qu’un nouveau modèle à 12 équipes vous attend. On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera ce modèle, sur la base des réunions de cette semaine à Chicago, mais le format 6+6 actuel créerait des affrontements passionnants basés sur les projections de CBS Sports.