CBS Sports projette un terrain de 12 équipes pour les éliminatoires du football universitaire avant la semaine 4

C’est encore dans un an, mais les éliminatoires de football universitaire à 12 équipes arriveront bientôt en séries éliminatoires près de chez vous. Il reste cependant des questions sur ce à quoi cela ressemblera, et Jerry Palm de CBS Sports a tenté de projeter à quoi ressemblerait l’appel à projets de cette année s’il comptait 12 équipes.

La saison 2024 sera la première sous le nouveau format. Au lieu de quatre équipes sur le terrain, les six champions de conférence les mieux classés et les six équipes générales recevront tous leur billet pour le CFP. Quatre équipes recevront un laissez-passer et les huit autres joueront sur les sites du campus. Cela signifie non seulement que davantage d’équipes auront une chance à un championnat national, mais que des affrontements amusants pourraient être prévus sur la plus grande scène du jeu.

D’après les projections de CBS Sports, les éliminatoires de football universitaire à 12 équipes permettraient aux fans de tout le pays de préparer leur pop-corn. Les quatre premiers, cependant, sont probablement les favoris pour participer au CFP cette année sous le format actuel.

N°1 Géorgie | Au revoir

Géorgie est entré dans la saison 2023 à la recherche d’un troisième championnat consécutif, et les Bulldogs sont dans une position privilégiée pour y parvenir. Ils apportent une fiche parfaite de 3-0 dans le match de cette semaine contre UABqui sera une dernière mise au point avant de replonger dans le jeu SEC.

Le match de la semaine dernière n’a pas été facile pour les Bulldogs. Caroline du Sud a pris les devants à la mi-temps avant que l’UGA ne rebondisse en seconde période pour repartir avec la victoire 24-14 pour rester invaincu – et au sommet du classement.

N°2 Michigan | Au revoir

Après une suspension de trois matchs qu’il s’est imposé, Jim Harbaugh sera de retour sur le banc cette semaine contre Rutgers. Il revient comme Michigan a maintenant une fiche de 3-0 pour la saison en entrant en conférence et a remporté de gros matchs avec le quart-arrière J.J. McCarthy.

Les Wolverines ont remporté leurs trois premiers matchs avec une moyenne de 26 points et McCarthy n’a lancé d’interception que lors de leur dernier match contre Terrain de boules. Assis au n°2 du AP Top 25 et le terrain projeté de 12 équipes des éliminatoires de football universitaire de CBS Sports, le Michigan a l’opportunité de revenir au Big Ten Championship et au CFP pour la troisième année consécutive.

N°3 État de Floride | Au revoir

État de Floride ajouté à une liste déjà talentueuse avec plusieurs noms impressionnants du portail de transfert. Ces ajouts ont porté leurs fruits dans la mesure où les Seminoles ont enregistré une fiche de 3-0 lors de la quatrième semaine après avoir remporté une victoire sur Collège de Boston la semaine dernière.

Jordan Travis continue d’améliorer son Affaire du Trophée Heisman et cherchera à ajouter à son CV cette semaine contre Clémson. C’est l’un des plus gros matchs du week-end, et FSU tentera de consolider son statut de top quatre avec une victoire.

N°4 Texas | Au revoir

Texas a sauté dans le top quatre du sondage AP après la fin de la semaine 2 Alabama et n’a pas bougé après la victoire de la semaine dernière contre Wyoming. Aiguières Quinn est un autre favori de Heisman alors que les Longhorns se lancent dans le jeu du Big 12, et leurs espoirs CFP sont bel et bien vivants au début.

Les Longhorns ont été impressionnants des deux côtés du ballon jusqu’à présent, et ils ont prouvé pourquoi ils étaient les favoris de pré-saison dans le Big 12. Bien qu’ils s’accrochent à la quatrième place dans le format CFP actuel, ils seraient carrément dans le mélange selon un modèle de séries éliminatoires de football universitaire à 12 équipes, selon CBS Sports.

N°12 Tulane au n°5 USC | Le gagnant joue au Texas

Le premier match projeté entre campus et site dans un modèle de séries éliminatoires de football universitaire à 12 équipes serait une revanche du Cotton Bowl de l’année dernière. USC avait une avance de 28-14 à la mi-temps, mais Tulane a riposté pour remporter la victoire 46-45 par derrière.

Les Trojans ont sprinté vers une fiche de 3-0 cette année grâce au jeu solide du favori Heisman Caleb Williams. Quant à la Green Wave, elle se prépare à remporter un titre de conférence dans le nouveau look de l’American Athletic Conference, même si le quart-arrière Michael Pratt raté le match de la semaine dernière contre Ole Mademoiselle en raison d’une blessure.

N°11 de l’Utah au n°6 de l’Ohio State | Le gagnant joue contre l’État de Floride

Une autre projection intrigante aurait Utah prendre en charge état de l’Ohio au Fer à cheval. Les Utes, double champion en titre du Pac-12, jouent également bien cette année, même sans quart-arrière Cameron en hausseet les Buckeyes ont également pris un bon départ tout en résolvant leur situation de quart-arrière.

Kyle McCord est maintenant le quart-arrière partant de l’Ohio State et a affronté Ouest du Kentucky avec 318 verges et quatre touchés sur une passe efficace de 19 sur 23. Mais il devra faire face à son plus grand test à ce jour, contre notre Dame cette semaine à South Bend. Quant à l’Utah, Rising semble être sur le point de revenir alors que les Utes accueillent UCLA Samedi.

N°10 de l’Oregon au n°7 de Penn State | Le gagnant joue au Michigan

État de Penn cherche à jouer le rôle de spoiler dans le Big Ten East et peut-être – juste peut-être – à se faufiler dans le CFP. Cependant, lors des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes, les Nittany Lions n’auraient pas nécessairement besoin d’une apparition dans une série de championnats de conférence pour sceller un match à domicile avec un futur adversaire de la conférence. Oregon.

Drew Allar a semblé solide en tant que quart-arrière de Penn State jusqu’à présent dans une attaque avec l’un des meilleurs champs arrière de la conférence en Nick Singleton et Kaytron Allen. Quant à l’Oregon, les Ducks sont dirigés par l’espoir d’Heisman Bo Nix et tenteront de faire taire le discours sur le football universitaire lorsqu’ils accueilleront Colorado à Eugène samedi.

N°9 Notre-Dame au n°8 Washington | Le gagnant joue la Géorgie

notre Dame n’a fait qu’une seule apparition au CFP depuis sa création en 2014, mais les Fighting Irish sont en plein milieu des éliminatoires de football universitaire prévues à 12 équipes. CBS Sports a Sam Hartman and Co. s’affrontent avec Washington et son attaque puissante dans sa simulation.

Hartman a été pour le moins une révélation à South Bend alors qu’il mène le pays en matière de touchés par la passe en quatre matchs. Les Huskies possèdent cependant l’une des meilleures attaques au pays avec le leader des verges par la passe Michael Penix Jr. prendre les devants une fois de plus.

Même si le CFP à quatre équipes existe toujours en 2023, il est toujours amusant de se demander à quoi ressemblerait le paysage si les éliminatoires du football universitaire à 12 équipes avaient lieu cette année. Il reste cependant encore beaucoup de football à jouer, et le haut de ce classement pourrait changer à mesure que les équipes disputeront des matchs de conférence cruciaux jusqu’à la fin.