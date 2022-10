CBS Sports Network – Parlons de football mondial

CBS Sports Network n’est peut-être pas la première pensée des gens lorsqu’ils pensent à la couverture du football. Cependant, ces dernières années, la famille de chaînes et de services CBS a accru son investissement dans le beau jeu.

La chaîne actuelle ici n’est pas uniquement dédiée au football. En fait, le football ne prend pas du tout trop de temps d’exécution. CBS Sports Network se concentre plutôt sur les sports dont il pense que les Américains se soucieront. Par conséquent, beaucoup de commentaires et d’émissions en studio prennent du temps. “Boomer and Gio”, le “Jim Rome Show” et “Tiki and Tierney” sont des talk-shows axés sur le football américain et d’autres sports. Le football universitaire apparaît également le week-end la plupart du temps.

Cependant, nous voyons du contenu de football sur la chaîne. De plus, lorsque le football apparaît sur le calendrier, cela implique souvent des matchs, des ligues ou des spectacles majeurs.

Tout d’abord, voyons comment vous pouvez regarder CBS Sports Network. Les câblodistributeurs ont souvent besoin d’un forfait avancé pour accéder à la chaîne. Il entre dans la même catégorie que les chaînes spécifiques à la ligue telles que NFL Network, NBA TV et MLB Network. Cela étant dit, il existe d’autres moyens d’accéder à la chaîne.

Dans leurs forfaits de base, DirecTV et DISH donneront accès à la chaîne. Ensuite, les services de streaming, qui dominent désormais le paysage médiatique, permettent également d’y accéder. Pourtant, ce n’est pas une garantie que chaque service de streaming diffuse la chaîne. Par exemple, Sling n’a pas CBS Sports Network. Cependant, fuboTV, YouTube TV, Hulu et d’autres diffusent la chaîne.

Il s’agit d’une chaîne basée en anglais aux États-Unis, avec peu ou pas de couverture espagnole directement.

Couverture du football sur CBS Sports Network

La Ligue des champions de l’UEFA, les qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF et la Gold Cup, la NWSL et la Serie A ne sont que quelques-unes des compétitions diffusées sur la chaîne. Certes, chaque match de chacune de ces ligues n’est pas disponible directement sur la chaîne. Pourtant, des jeux, des spectacles et des événements notables font des apparitions chaque semaine.

Pour commencer, le Golazo ! Show, une émission de style coup de fouet pour l’UEFA Champions League et la Ligue Europa, est diffusée sur la chaîne tous les mardis, mercredis et jeudis. CBS n’a acquis les droits des plus grandes compétitions de l’UEFA qu’au cours de la saison 2019/20. Depuis lors, la chaîne a réuni l’une des meilleures équipes de studio pour la couverture du football.

À ce sujet, CBS partage les matchs avec FOX et ESPN pour les qualifications de la Coupe du monde de la CONCACAF. L’émission d’avant-match pour CBS Sports Network présente également une équipe préférée des fans.

Une autre ligue que CBS pousse vraiment est la NWSL. La croissance du football féminin passe par les États-Unis. Par conséquent, il est tout à fait approprié d’avoir l’une des meilleures ligues de football féminin au monde dans le pays. CBS Sports Network diffuse régulièrement des émissions en direct des matchs de la NWSL de tout le pays, y compris le tournoi éliminatoire à six équipes. Un certain nombre de joueuses de l’USWNT jouent dans cette ligue, ce qui en fait la ligue féminine incontournable pour les fans américains.

Enfin, CBS a acquis les droits de la Serie A avant la saison 2021/22. CBS Sports Network propose occasionnellement des jeux, mais tous les jeux peuvent être diffusés via le service de streaming payant Paramount +. La chaîne linéaire propose également des émissions en studio. Notamment, “Serie A Full Impact” fournit les faits saillants et les buts de la journée précédente que les fans ont peut-être manqués.

Essentiellement, CBS Sports Network est déjà un acteur clé dans le monde global des médias de football.

