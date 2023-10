CBS Sports met à jour les éliminatoires du football universitaire et les prévisions complètes du Bowl avant la semaine 8

Alors que la semaine 8 approche à grands pas, la seconde moitié de la saison de football universitaire bat son plein. Dans le même temps, les éliminatoires du football universitaire et les six as du Nouvel An commencent à s’échauffer, ainsi que les jeux de boules du Nouvel An. En parallèle, la course aux jeux de boules et à l’éligibilité au bowling bat également son plein.

La semaine 7 a contribué à clarifier la course aux éliminatoires du football universitaire. L’USC a perdu contre Notre Dame dans un match qui n’était pas particulièrement compétitif. Pendant ce temps, Washington et l’Oregon ont disputé l’un des meilleurs matchs de la saison dans ce qui pourrait être un aperçu du championnat Pac-12. Ces matchs et bien d’autres auront un impact sur la façon dont les matchs de bowling et les séries éliminatoires de football universitaire seront projetés à ce stade.

CBS Sports libéré ses dernières projections des séries éliminatoires de football universitaire et des bols avec tout cela à l’esprit. Parmi les autres jeux à noter, citons la Géorgie, le Michigan et l’État de Floride, tous dominants. La Caroline du Nord a renversé Miami. Ensuite, dans le Groupe des Cinq, l’Air Force continue de gagner.

© Joshua L. Jones / RÉSEAU USA TODAY

Au cours de la semaine 7 de la saison 2023, les Bulldogs de Géorgie n’ont pas perdu un match depuis le match de championnat SEC 2021. Entre-temps, la Géorgie a remporté deux championnats nationaux. Maintenant, Kirby intelligent cherche à garder les Bulldogs concentrés tout au long de la seconde moitié du calendrier de la SEC pour tenter d’en remporter une troisième consécutive.

Ce ne sera pas facile pour la Géorgie. Étoile serrée Brock Bowers va manquer du temps à cause d’une opération chirurgicale à la cheville foulée. Pendant ce temps, des équipes comme Ole Miss, Missouri et Tennessee vont donner le meilleur d’elles-mêmes aux Bulldogs. Pourtant, il est difficile de ne pas voir la Géorgie comme la meilleure équipe des séries éliminatoires de football universitaire.

(Photo de Lon Horwedel / TheWolverine.com)

Le Michigan a participé aux éliminatoires du football universitaire au cours des deux dernières saisons. Il semble désormais que les Wolverines soient en bonne position pour participer aux séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive. En même temps, rien n’est garanti, surtout dans un Big Ten East incroyablement compétitif. Le Michigan a encore Penn State et Ohio State pour jouer dans ce qui déterminera probablement qui participera aux séries éliminatoires.

L’entraîneur-chef Jim Harbaugh reste confiant derrière le quart partant J.J. McCarthy. À mesure qu’il gagne en expérience, Harbaugh devient de plus en plus enthousiasmé par son potentiel pour aller de l’avant. En fait, Harbaugh pense même que McCarthy a une chance de devenir le meilleur quarterback du Michigan de tous les temps.

(Melina Myers-USA TODAY Sports)

L’État de Floride a attiré l’attention de la nation avec des victoires en septembre contre LSU et Clemson. Désormais, les Seminoles, invaincus, sont bien placés pour concourir pour une place dans les éliminatoires du football universitaire. En particulier, tant que les Seminoles continuent de gagner et ne trébuchent pas, alors Florida State devrait participer aux séries éliminatoires.

Après avoir dominé Syracuse 41-3, l’État de Floride semble avoir le contrôle total. Pourtant, des matchs difficiles se profilent à l’horizon. Cela inclut les rivaux Miami et Duke, ainsi que celui que les Seminoles finissent par jouer dans le match de championnat de l’ACC.

Steve Sarkisian (Sara Diggins/Homme d’État américain / USA TODAY NETWORK)

Le Texas a perdu Red River contre l’Oklahoma avant de bénéficier d’une semaine de congé. Malgré cela, les Longhorns restent l’une des équipes les plus talentueuses du pays et ont un chemin réaliste pour se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire. Cependant, le chemin vers les Playoffs ne sera pas facile.

Premièrement, les Longhorns ne peuvent pas se permettre une autre défaite dans le format actuel des éliminatoires de football universitaire à quatre équipes. Après cela, les Longhorns auront de manière réaliste besoin d’un peu d’aide et ne pourront pas se permettre qu’il y ait quatre autres équipes Power Five invaincues. Cela aiderait également à affronter à nouveau l’Oklahoma dans le match de championnat Big 12 pour aider à compenser la défaite. Faites ces choses et les Playoffs sont toujours sur la table.

(Crédit obligatoire : Steven Bisig-USA TODAY Sports)

Les Huskies de Washington ont remporté l’une des victoires les plus marquantes de tout le football universitaire au cours de la semaine 7 en battant les Ducks de l’Oregon. Ce match a attiré l’attention de beaucoup de gens et aurait pu servir de moment Heisman pour le quart-arrière. Michael Penix Jr. Cela a également, et surtout, donné à Washington une voie intérieure pour jouer pour le match de championnat Pac-12.

Ici, les Huskies devraient affronter l’Air Force dans le Fiesta Bowl. Dans ce scénario, les Falcons seraient le représentant du Groupe des Cinq dans les Six du Nouvel An. Cela a du sens, étant donné que l’Air Force est invaincue et a dominé le jeu jusqu’à présent dans la saison.

Jaylynn Nash | USA AUJOURD’HUI Sports

Un Orange Bowl entre la Caroline du Nord et l’Ohio State pourrait être l’un des matchs de bowl les plus excitants de toute la saison. Ces deux équipes sont construites sur la base d’attaques explosives. En particulier, la Caroline du Nord est dirigée par Drake Maye, qui figure comme l’un des meilleurs quarts-arrière du repêchage de la NFL. Derrière lui, les Tar Heels ont été extrêmement coriaces jusqu’à présent dans la saison.

Pour la part des Buckeyes, Ohio State est dirigé par un titulaire de première année Kyle McCord. Il a traversé quelques difficultés de croissance, mais Ohio State a encore beaucoup de talent du côté offensif du ballon. La destination des Buckeyes, à ce stade, dépendra en grande partie de la façon dont les Buckeyes se comporteront contre le Michigan et Penn State.

Matthieu O’Haren | USA AUJOURD’HUI Sports

L’Alabama a démarré lentement cette saison, mais a depuis été capable de gagner régulièrement des matchs en SEC. Pour cette raison, les Crimson Tide sont en bonne position pour organiser un autre Six Bowl du Nouvel An. Dans cette projection, ce serait le Peach Bowl. Cependant, remporter le championnat SEC pourrait placer l’Alabama dans la course aux éliminatoires du football universitaire.

Pour l’instant, Penn State est l’adversaire prévu de l’Alabama dans le Peach Bowl. Les Nittany Lions sont invaincus à ce stade de la saison et semblent se diriger vers une apparition dans les Six du Nouvel An. Cependant, remporter le Big Ten pourrait également permettre à Penn State de participer aux séries éliminatoires.

Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

L’Oregon vient de subir une défaite frustrante face à Washington. Toutefois, cela ne veut pas dire que la saison est terminée. Pour l’instant, les Ducks devraient toujours participer à un match des Six du Nouvel An et si l’Oregon peut trouver un moyen de revenir au match de championnat Pac-12, alors il y a une chance qu’ils aient une autre chance au titre. Huskies cette saison. Cela pourrait faire bouger les choses.

Dans le même temps, l’Oklahoma a remporté son match phare contre le Texas cette saison. Malgré cela, les Sooners ne devraient assister qu’à un match du Nouvel An au lieu des éliminatoires du football universitaire. Pourtant, il reste encore beaucoup de saison et l’Oklahoma contrôle son propre destin cette saison.

Projections restantes du jeu de boules

SAMEDI 16 décembre

Bol des Bahamas: Technologie de Louisiane contre. Est du Michigan

Stade national Thomas A. Robinson (Nassau, Bahamas)

11h00, ESPN et l’application ESPN

Bol de la Nouvelle-Orléans des R+L Carriers: Liberté contre. Appalachesn État

Caesars Superdome (Nouvelle-Orléans)

14h15, ESPN et l’application ESPN

Bol de guérison: Tulane contre. Maréchal

Stade Exploria (Orlando, Floride)

15h30, ABC et l’application ESPN

Bol du Nouveau-Mexique: UNLV contre. État du Nouveau-Mexique

Stade universitaire (Albuquerque, Nouveau-Mexique)

17h45, ESPN et l’application ESPN

Bol de Los Angeles: Wyoming contre. UCLA

Stade SoFi (Inglewood, Californie)

19h30, ABC et l’application ESPN

Bol de l’indépendance de Radiance Technologies: UCF contre. Arizona

Stade de l’Indépendance (Shreveport, Louisiane)

21h15, ESPN et l’application ESPN

LUNDI 18 décembre

Bol Myrtle Beach: Troie contre. Tolède

Stade Brooks (Conway, Caroline du Sud)

14h30, ESPN et l’application ESPN

MARDI 19 décembre

Bol Frisco à café de Scooter: SMU contre. État du Texas

Stade Toyota (Frisco, Texas)

21h, ESPN et l’application ESPN

JEUDI 21 décembre

RoofClaim.com Bol Boca Raton: Sud de l’Alabama contre. Caroline du Sud

Stade FAU (Boca Raton, Floride)

20h, ESPN et l’application ESPN

VENDREDI 22 décembre

Bol Gasparilla de Union Home Mortgage: État de Géorgie contre. Ohio

Stade Raymond James (Tampa, Floride)

18h30, ESPN et l’application ESPN

SAMEDI 23 décembre

Bol de Birmingham: Centre du Michigan contre. Kentucky

Stade de protection (Birmingham, Alabama)

Midi, ABC et l’application ESPN

Bol Camélia: État de Jacksonville contre. État du Mississippi

Bol Cramton (Montgomery, Alabama)

Midi, ESPN et l’application ESPN

Bol des forces armées Lockheed Martin: BYU contre. Armée

Stade Amon G. Carter (Fort Worth, Texas)

15h30, ABC et l’application ESPN

Célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho: Terrain de boules contre. État de San Diego

Stade Albertsons (Boise, Idaho)

15h30, ESPN et l’application ESPN

Bol 68 Entreprises: UTSA contre. Géorgie du Sud

Stade Hancock Whitney (Mobile, Alabama)

19h, ESPN et l’application ESPN

Bol de Las Vegas de SRS Distribution: Iowa contre. Utah

Stade Allegiant (Las Vegas)

19h30, ABC et l’application ESPN

Bol hawaïen EasyPost: État du Colorado contre. FAU

Complexe d’athlétisme Clarence TC Ching (Honolulu)

22h30, ESPN et l’application ESPN

MARDI 26 décembre

Bol Voie Rapide: État de Boise contre. Miami (Ohio)

Ford Field (Détroit)

14h00, ESPN et l’application ESPN

Bol de premier répondant SERVPRO: Louisiane contre. Ouest du Kentucky

Stade Gerald J. Ford (Dallas)

17h30, ESPN et l’application ESPN

Bol à Tarif Garanti: Baylor contre. Maryland

Chase Field (Phœnix)

21h, ESPN et l’application ESPN

MERCREDI 27 décembre

Bol militaire: James Madison contre. Memphis

Stade commémoratif Navy-Marine Corps (Annapolis, Maryland)

14h00, ESPN et l’application ESPN

Bol de Mayo du Duc: Duc contre. Floride

Stade Bank of America (Charlotte, Caroline du Nord)

17h30, ESPN et l’application ESPN

Bol des Fêtes: Syracuse contre. État de l’Oregon

Parc Petco (San Diego)

20h, Renard

Bol Texas TaxAct: État de l’Oklahoma contre. Texas A&M

Stade NRG (Houston)

21h, ESPN et l’application ESPN

JEUDI 28 décembre

Bol Fenway au Wasabi: Collège de Boston contre. USF

Parc Fenway (Boston)

11h00, ESPN et l’application ESPN

Bol à fines rayures Bad Boy Mowers: État NC contre. Rutgers

Stade Yankee (New York)

14h15, ESPN et l’application ESPN

Bol de Pop-Tarts: notre Dame contre. Kansas

Stade Camping World (Orlando, Floride)

17h45, ESPN et l’application ESPN

Bol Valero Alamo: Virginie occidentale contre. USC

Alamodome (San Antonio)

21h15, ESPN et l’application ESPN

VENDREDI 29 décembre

Bol d’alligator TaxSlayer: Louisville contre. Tennessee

Champ bancaire TIAA (Jacksonville, Floride)

Midi, ESPN et l’application ESPN

Bol Soleil Tony le Tigre: Miami contre. Etat de Washington

Stade Sun Bowl (El Paso, Texas)

14h00, CBS

Bol Liberté AutoZone: État du Kansas contre. Auburn

Stade Simmons Bank Liberty (Memphis, Tennessee)

15h30, ESPN et l’application ESPN

SAMEDI 30 décembre

Bol de ville musicale TransPerfect: Minnesota contre. Missouri

Stade Nissan (Nashville, Tennessee)

14h00, ABC et l’application ESPN

Tabouret de bar Sports Arizona Bowl: État de Fresno contre. Nord de l’Illinois

Stade de l’Arizona (Tucson, Arizona)

16h30

LUNDI 1er janvier

Bol ReliaQuest: Clémson contre. LSU

Stade Raymond James (Tampa, Floride)

Midi, ESPN2 et l’application ESPN

Bol d’agrumes Cheez-It: Wisconsin contre. Ole Mademoiselle

Stade Camping World (Orlando, Floride)

13h00, ABC et l’application ESPN

Il s’agit d’une bonne idée de la situation actuelle des projections des séries éliminatoires et du Bowl du football universitaire. Cependant, il reste encore beaucoup de temps pour que cela change cette saison. Cela comprend plusieurs matchs massifs au cours de la semaine 8. Le plus notable de ces matchs sera Penn State contre Ohio State, dans ce qui pourrait être l’un des matchs Big Ten les plus importants de toute la saison.