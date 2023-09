CBS Sports Golazo Network ajoute l’émission Scoreline à sa programmation

Scoreline est la dernière émission diffusée sur le réseau gratuit CBS Sports Golazo. Rejoignant Morning Footy, Box 2 Box, Kickin’ It et Attacking Third, Scoreline est une émission quotidienne diffusée chaque soir de la semaine. Le programme comprend un récapitulatif des matchs de l’après-midi avant d’être actualisé au fur et à mesure des matchs de la soirée.

La première émission de Scoreline aura lieu à 17 heures le jeudi 21 septembre. Elle sera diffusée sur CBS Sports Golazo Network immédiatement après la conclusion de l’UEFA Europa League et de l’Europa Conference League. Pour CBS, c’est un excellent moyen de récapituler les matchs chargés en milieu de semaine diffusés sur Paramount+. Sur la plateforme de streaming payant de CBS, les supporters ont accès à toutes les compétitions interclubs de l’UEFA. Par conséquent, CBS peut fournir un récapitulatif d’après-match de l’action de chaque journée qui se concentre sur certains des meilleurs jeux vus sur Paramount+.

Plutôt qu’une simple émission de faits saillants, Scoreline proposera une analyse et une discussion sur les scores tout au long de la journée. Scoreline utilise une distribution tournante d’autres émissions de CBS Sports Golazo Network. Cela commence dès la fin des matchs de l’après-midi. Par exemple, le mardi, la Ligue des champions se termine généralement vers 17 h HE. C’est à ce moment-là que Scoreline démarrera.

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

CBS Sports Golazo Network ajoute Scoreline à une liste impressionnante d’options

Le réseau CBS Sports Golazo en streaming gratuit propose des options pour tout le monde. Non seulement il existe des émissions d’analyse et d’information, mais Scoreline convient parfaitement à une émission de récapitulation pour les fans de football. Comme pour les autres programmes, CBS ne se concentrera pas uniquement sur ses propriétés. Les autres programmes discutent régulièrement de l’actualité et des notes d’autres diffuseurs. C’est donc le meilleur aperçu du monde du football dans son ensemble.

Dans le même temps, CBS dispose d’un répertoire impressionnant d’offres dont elle s’occupe. CBS propose une couverture en streaming et en télévision de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League, de l’UEFA Europa Conference League, de la Serie A, de la NWSL, des compétitions des équipes nationales de la Concacaf, de la Barclays Women’s Super League, du Campeonato Brasileirão Série A, de la Scottish Professional Football League, de la Liga Profesional d’Argentine. Fútbol et la Ligue des Champions de l’AFC. Ainsi, ils disposent également de nombreuses options de diffusion à domicile.

L’utilisation du réseau CBS Sports Golazo est gratuite via le site Web de CBS Sports. Vous pouvez également diffuser la chaîne de football 24h/24 et 7j/7 via Paramount+. La première émission de Scoreline aura lieu ce jeudi 21 septembre à 17 h HE.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire