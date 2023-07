CBS Sports Golazo ajoute l’émission de football féminin Attacking Third

CBS Sports a annoncé l’ajout d’une nouvelle émission en direct sur le football féminin. Troisième attaquant débutera le lundi 17 juillet à 16 h (HE) et devrait durer une heure complète. L’émission est disponible en streaming exclusivement sur CBS Sports Golazo Network, une chaîne de streaming de football 24 heures sur 24 disponible via Paramount + et Pluto TV. Il s’agit de devenir la première émission télévisée entièrement consacrée au football féminin aux États-Unis.

Troisième attaquant a commencé à l’origine comme un podcast avec un accent similaire sur le jeu féminin. Le podcast s’est répandu pour devenir la première marque sociale de football féminin ici aux États-Unis. La popularité du podcast l’a propulsé à devenir une émission de studio officielle pour le réseau.

Visages familiers de la couverture de l’émission

La nouvelle émission devrait être diffusée les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine à 16 h (HE). La couverture inclut, mais sans s’y limiter, la NWSL, l’USWNT, la Barclays Women’s Super League (WSL) et l’UEFA Women’s Champions League (UWCL).

Jenny Chiu, journaliste populaire de CBS Sports, et l’animatrice Poppy Miller dirigent la couverture de Troisième attaquant dans sa semaine d’ouverture. Le duo dynamique devrait être rejoint en studio par les anciens joueurs de la NWSL Jordan Angeli et Darian Jenkins. Les analystes Lisa Carlin et Christine Cupo, ainsi que les journalistes SandraHerrera et AnitaJones, contribuent également à l’émission.

L’introduction de l’émission CBS Attacking Third coïncide avec la Coupe du monde féminine

Le moment du déménagement ne pourrait pas être meilleur pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie de la Coupe du monde féminine 2023. Le tournoi devrait débuter le jeudi 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’USWNT commence sa route vers la finale deux jours plus tard face au Vietnam.

Comme la compétition à venir doit se jouer à l’autre bout du monde, regarder les matchs de l’USWNT en direct peut être difficile. Par exemple, le troisième match de la phase de groupes pour les Américains devrait commencer à 3 heures du matin (HE) le mardi 1er août.

Troisième attaquant pourrait également être le choix préféré pour la couverture de la Coupe du monde féminine ici aux États-Unis. FOX Sports détient actuellement les droits de diffusion en anglais pour le tournoi aux États-Unis. Le réseau n’est pas exactement extrêmement populaire dans sa couverture du football. Cela signifie que de nombreux fans de football peuvent choisir de regarder également Troisième attaquant pour suivre l’actualité du tournoi.

CBS Sports Golazo est le réseau de football numérique 24 heures sur 24 du réseau. La chaîne est accessible gratuitement via CBSSports.com, l’application CBS Sports sur les téléviseurs intelligents, l’application mobile CBS Sports, Pluto TV et Paramount +.