CBS renouvelle les droits de l’UEFA Champions League jusqu’en 2029/30

Comme l’a rapporté pour la première fois Gerry Smith à Bloomberg, CBS Sports (en tant que CBS/Viacom/Paramount) a renouvelé ses droits en anglais pour diffuser la Ligue des champions de l’UEFA pour les six prochaines années. L’accord comprend également les droits sur les autres compétitions interclubs de l’UEFA, l’Europa League et l’Europa Conference League.

Le diffuseur a repoussé l’intérêt d’Amazon. Amazon a obtenu une partie des droits du marché britannique pour les compétitions interclubs de l’UEFA dans le cadre d’un accord similaire. Le prix total oscille autour de 1,5 milliard de dollars. Ce nombre représente un bond substantiel sur une base annuelle par rapport à l’accord précédent de CBS avec l’UEFA.

Le renouvellement de l’UEFA Champions League par CBS renforce la croissance récente de l’UEFA sur le marché américain via CBS. Cette croissance découle des matchs diffusés sur CBS Sports Network, CBS en direct. Maintenant, le diffuseur a encore huit années au total avec les différentes propriétés, se terminant à la fin de la saison 2029/30. C’est une décennie entière à partir du moment où CBS a assumé les droits. Cela a commencé au milieu des huitièmes de finale de la campagne 2019/20.

Comme détaillé sous peu, l’UEFA a de nombreuses raisons d’être satisfaite de CBS Sports. De plus, l’UEFA avait des doutes sur le changement de cap et sur la manière dont cela pourrait affecter la croissance de la propriété. Toute association avec Amazon et le service de streaming Prime Video a des avantages. Pourtant, la possibilité de freiner l’élan de l’UEFA avec un autre changement de diffuseur était un risque. CBS est l’appel le plus sûr, et c’est presque certainement le droit appel à l’UEFA.

Importance pour Paramount+

Paramount+ s’appuie sur ses matchs de clubs de l’UEFA comme point d’entrée pour les nouvelles inscriptions et les abonnements durables. C’est le guichet unique pour les fans de football à la recherche de contenu lié aux compétitions interclubs de l’UEFA en anglais. Cela alimente la croissance de la plate-forme, tout en offrant aux fans un service cohérent. Là, les fans de football européen ne peuvent pas seulement trouver des matchs. Paramount+ ouvre également la porte à la mise en avant de forfaits et de programmes de magazines.

“L’UEFA a été un moteur clé pour Paramount + depuis son lancement et nous sommes ravis d’étendre ce partenariat réussi mettant en valeur encore plus de football de classe mondiale tout au long de la saison 2029-30, en s’appuyant sur l’incroyable élan que nous avons créé au cours des deux dernières années”, a déclaré Sean McManus, président, CBS Sports. “L’UEFA est un exemple parfait de notre stratégie différenciée en présentant des propriétés de renom pour stimuler et renforcer à la fois nos activités de streaming et nos activités linéaires traditionnelles. Cette approche multiplateforme nous permet de tirer parti de la puissance de Paramount Global pour atteindre le public le plus large possible et d’élever et de développer la portée de l’UEFA aux États-Unis. Nous sommes impatients de continuer à fournir aux fans de football CBS Sports la meilleure couverture de sa catégorie à laquelle nos téléspectateurs s’attendent.

Couverture de la Ligue des champions aux États-Unis

Avant le rachat de CBS en 2019/20, la Ligue des champions était une propriété sportive de niche aux États-Unis. FOX Sports et Turner Sports ont utilisé la propriété pour fournir une programmation en direct pour leurs chaînes câblées les après-midi en milieu de semaine. Cependant, l’audience moyenne et l’intérêt pour la compétition n’ont pas augmenté. Pendant ce temps, l’intérêt général pour le football a augmenté au cours de cette période de 2009 à 2020 lorsque FOX et Turner détenaient les droits.

En 2009, lorsque FOX a commencé ses émissions de la Ligue des champions, la Ligue des champions était la première propriété de football à la télévision américaine. Cependant, dans la période qui a suivi, la Premier League a dépassé les compétitions de l’UEFA en termes d’intérêt national. En fait, les statistiques indiquent que la MLS peut également dépasser la Ligue des champions en termes de popularité américaine.

L’approche de CBS pour diffuser la Ligue des champions est clairement gagnante. Le diffuseur a marié l’expertise européenne dans la couverture de la compétition à une production de studio exceptionnelle. Les équipes de studio sont quelque chose que CBS a la réputation de bien faire, quel que soit le sport. De plus, l’engagement de CBS à diffuser des matchs à élimination directe sur la chaîne en direct a entraîné une énorme augmentation des cotes d’écoute. De plus, cela a conduit à une augmentation générale des conversations sur l’UEFA Champions League.

De plus, Sports de CBS Golazo ! spectacle de fouet a pris une idée sportive américaine réussie et l’a appliquée à l’UEFA. Les fans peuvent regarder les temps forts de huit matchs au fur et à mesure, l’intérêt croissant pour la compétition et le sport pour les neutres. En termes simples, l’approche CBS a contribué à développer la compétition et la visibilité des autres compétitions interclubs de l’UEFA.

CBS renouvelle son accord avec l’UEFA Champions League

Une grande partie du succès de CBS dans la diffusion des compétitions de clubs de l’UEFA a été une combinaison d’expertise en studio combinée à une nervosité à l’antenne. Pour de nombreux téléspectateurs, CBS a trouvé le bon équilibre avec cela. C’est quelque chose que le diffuseur a rendu unique à cette propriété. CBS Sports couvre différemment les autres propriétés de football sur lesquelles il a des droits. Les autres radiodiffuseurs ne fonctionnent pas de cette manière.

Par exemple, ESPN a la réputation d’appliquer un “traitement ESPN” à n’importe quelle propriété. Il crée une apparence cohérente entre tout ce qu’il diffuse.

Le style unique de l’approche de CBS en matière de diffusion des compétitions interclubs de l’UEFA n’est peut-être pas pour tout le monde. De toute évidence, cela plaît à l’UEFA et a suscité une croissance de l’intérêt aux États-Unis.

Le diffuseur a maintenant huit ans de plus pour cimenter sa trajectoire de croissance ascendante. Par conséquent, cela profite non seulement au sport, mais également aux propres plateformes de CBS. Paramount +, CBS Sports Network et CBS en direct peuvent tous en récolter les fruits si cette tendance se poursuit.