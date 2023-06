CBS pourrait être la destination de plus de ligues de football à l’avenir

CBS Sports se fait une destination attrayante pour ajouter plus de ligues de football à l’avenir.

Actuellement, CBS diffuse la Serie A, la Premiership écossaise, les compétitions interclubs de l’UEFA, la NWSL, Brasileirão, la ligue argentine et plusieurs autres ligues et compétitions. Cela inclut l’UEFA Champions League, qui a attiré une audience moyenne sur CBS pour la saison 2022/23. C’est certainement la plus grande compétition de football sur les offres CBS. Mais cela ne devrait pas inciter certaines des plus petites ligues qui ne sont pas sur CBS Sports à la recherche d’une exposition à se détourner de CBS. Au contraire, les ligues devraient considérer la croissance de CBS comme une chance d’augmenter le public.

Alors que les cinq grandes ligues d’Europe sont arrachées à CBS, ESPN, NBC et beIN SPORTS, chacune d’entre elles serait un excellent point d’atterrissage pour les ligues qui cherchent à accroître leur audience.

Non seulement CBS fait constamment la promotion de toutes ses propriétés, mais il a juste la possibilité de diversifier les endroits où ces jeux sont diffusés. Avec plusieurs d’entre eux gratuits, il est possible d’accéder plus facilement aux ligues inférieures.

Pourquoi plus de ligues de football devraient rechercher CBS

Plus d’options pour les diffusions

CBS a la rare opportunité de diffuser sur plusieurs « chaînes » différentes dans ses propriétés. Le canal linéaire CBS est gratuit et en direct. Cependant, cela est réservé uniquement aux plus grands jeux. La récente finale de l’UEFA Champions League était sur CBS. De plus, certains jeux NWSL vont sur la chaîne. Pour les ligues qui recherchent peut-être un nouveau lieu de diffusion, il est fort probable que le réseau de télévision CBS héberge des jeux.

Cela étant dit. Paramount +, le réseau CBS Sports et le nouveau réseau CBS Sports Golazo présentent trois candidats solides pour présenter des jeux. Paramount+ est le plus probable. Le service d’abonnement payant est la maison la plus traditionnelle de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Ligue de conférence Europa, de la Serie A, de la Premiership écossaise et plus encore.

L’argument facile à une ligue ciblant Paramount + serait le paywall. Bien que presque toutes les ligues soient derrière elles, Paramount + n’a pas ralenti en termes d’audience et d’abonnements. Même si Paramount + augmente son prix de 1 $, il reste l’une des options les plus précieuses pour les fans de football. Ce prix abordable pourrait également intéresser les fans de football américains à la recherche de plus de contenu à regarder.

Au-delà de Paramount +, CBS Sports Golazo Network est gratuit et propose de nombreux contenus de football. En plus de Morning Footy et Box 2 Box, le réseau Golazo diffuse également des matchs en direct. Souvent, ce sont les ligues et les compétitions les moins populaires. Néanmoins, les ligues à la recherche d’une nouvelle maison pourraient voir leur audience monter en flèche dans le réseau gratuit et accessible CBS Sports Golazo. Les matchs de l’US Open Cup ont certainement connu un coup de pouce, par exemple.

Couverture divertissante

Quelque chose que CBS fait bien, en particulier sur le réseau CBS Sports Golazo, est sa couverture. Qu’il s’agisse de la Serie A ou du travail exceptionnel sur l’UEFA Champions League, CBS propose une couverture divertissante qui est également analytique. Le défi auquel le diffuseur est confronté est de prendre ce travail et de l’aider à accroître la popularité des ligues aux États-Unis.

Comme indiqué, cela fonctionne avec l’UEFA Champions League et enregistre des statistiques d’audience. De toute évidence, CBS a une vision, et cela revient au vice-président de la production chez CBS Sports, Pete Radovich. Avec les médias sociaux à l’avant-garde de ce que CBS fait dans sa couverture en studio, les grandes et les petites ligues pourraient voir leur popularité augmenter via CBS.

