CBS peut-il accroître la popularité de la Serie A aux États-Unis ?

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé Can CBS grow Serie A’s popular in the US, est présenté par Sling.

CBS Sports vient de connaître son meilleur week-end avec la couverture de la finale de l’UEFA Champions League qui a fait sensation dans les médias du monde entier. Dans le même temps, la nouvelle de Kate Abdo renouvelant son contrat pour 4 ans supplémentaires a été bien accueillie par les fans de football à travers les États-Unis.

Nous partageons des détails sur la fin de l’accord de CBS Sports avec la Serie A, ainsi que sur la façon dont la Serie A capitalise sur le succès qu’elle a eu cette saison, et comment CBS Sports peut-il en tirer parti pour aider la Serie A à augmenter la popularité de la ligue italienne. à la télé ça va de l’avant?

Y a-t-il une opportunité pour la Serie A de continuer à partir d’ici?

CBS peut-il développer la Serie A?

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

