CBS perd Peter Drury mais gagne Ray Hudson pour la Ligue des champions

CBS Sports a annoncé sa liste de talents pour la couverture de l’UEFA Champions League. La plupart des visages seront familiers aux téléspectateurs pour la saison 2022/23. Cependant, il y a deux changements majeurs.

Sort Peter Drury, qui est désormais exclusif à NBC Sports, la maison du football de Premier League dans les foyers à travers les États-Unis. Au cours des deux dernières années, Drury a commenté les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour CBS Sports. Pendant ce temps, Clive Tyldesley reste le commentateur principal de la couverture de l’UEFA sur CBS Sports.

Drury est remplacé par Andrés Cordero, qui a couvert les matchs de la Serie A et de l’équipe nationale masculine américaine pour CBS Sports. Bien qu’il ne soit pas dans la même ligue que Drury et avec un style de commentaire complètement différent, c’est un grand pas en avant pour Cordero.

Plus de changements de CBS Sports

Le partenaire de Drury pour de nombreux matchs de l’UEFA sur CBS Sports était Jim Beglin, l’un des meilleurs co-commentateurs de la Premier League. Beglin continue de co-commenter des matchs pour le flux mondial de la Premier League.

Remplacer Beglin est une voix familière qui siégera aux côtés de Cordero. Son co-commentateur pour les matchs de l’UEFA est Ray Hudson, qui a travaillé avec Cordero alors que les deux étaient chez beIN SPORTS. Il est sûr de dire que vous pouvez vous attendre à ce que l’équipe de Cordero et Hudson commente certains matchs du Paris Saint-Germain et de Barcelone, à coup sûr.

Ce que les changements signifient pour CBS

Il ne fait aucun doute qu’Univision est le plus grand concurrent auquel est confronté CBS Sports. Le diffuseur populaire a les droits en espagnol sur les mêmes jeux que CBS. Cependant, en embauchant Cordero – un Cubain natif – et en l’associant à Hudson, le duo pourrait convaincre certains foyers bilingues de passer de TUDN à CBS Sports. Dans le même temps, Hudson a un large public de fans qui graviteront autour des jeux qu’il appelle juste pour entendre son analyse colorée.

Pendant ce temps, TelevisaUnivision détourne la grande majorité des jeux qui étaient auparavant diffusés à la télévision et les met sur son service de streaming payant, ViX+. Depuis son lancement, le nouveau service de streaming a eu du mal à acquérir des abonnés. Compte tenu des circonstances, les dirigeants de CBS Sports estiment probablement qu’ils peuvent continuer à dépasser le nombre de téléspectateurs de TelevisaUnivision. Par exemple, CBS Sports a eu plus de téléspectateurs pour la finale de la Ligue des champions 2022.

Perdre Peter Drury et Jim Beglin sera un coup dur pour CBS Sports, mais Univision montrant moins de jeux à la télévision sera un coup de pouce.

Cela dit, les deux premières semaines de couverture de l’UEFA Champions League présentent chaque match individuel sur Paramount +. La seule couverture en anglais des matchs à la télévision sera Le spectacle de Golazo spectacle de fouet les jours de match.

CBS perd Peter Drury, mais d’autres reviennent à CBS Sports

Ailleurs dans ses plans, CBS Sports a annoncé que la couverture en studio d’avant-match, de mi-temps et d’après-match mettra en vedette l’animatrice Kate Abdo aux côtés des analystes Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. Les journalistes sur place Peter Schmeichel, Guillem Balagué et Jules Breach se joindront tout au long de la saison, et Christina Unkel contribuera à la couverture en tant qu’analyste des règles de CBS Sports. Le spectacle, intitulé L’UEFA Champions League aujourd’huisera diffusé en direct sur Paramount + et diffusé sur CBS Sports Network tout au long de la phase de groupes.

Clint Dempsey de CBS Sports se joindra à la première semaine de couverture de la Ligue des champions. Plus tard cette année, Dempsey sera analyste en studio pour la couverture de la Coupe du monde par FOX.

Nico Cantor sera à nouveau en tête Le spectacle de Golazo, diffusé en direct sur Paramount + et diffusé sur CBS Sports Network pendant les jours de match de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Cantor et Freddie Ljunberg dirigeront le spectacle pour l’UEFA Champions League chaque mardi et mercredi, tandis que Cantor sera rejoint par Lianne Sanderson, Ayo Akinwolare et Julien Laurens pour les jours de match de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League le jeudi.