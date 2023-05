CBS obtient les droits de la finale et des demi-finales de l’US Open Cup

En plus du calendrier des quarts de finale, il a été annoncé aujourd’hui que CBS Sports sera le domicile exclusif des demi-finales de l’US Open Cup (23 août) et de la finale (27 septembre). Les détails sur les plates-formes sur lesquelles ces jeux apparaîtront seront annoncés à une date ultérieure.

Continuer avec les flux sur Golazo Network est certainement une possibilité. Mais ces jeux pourraient très probablement se retrouver également sur Paramount + et / ou CBS Sports Network.

La couverture de l’Open Cup par CBS a été généralement bien accueillie à ce jour. Les étapes finales du tournoi 2023 pourraient être une audition potentielle pour un déménagement à temps plein pour les futures éditions de la compétition.

16es de finale de l’US Open Cup

Cette semaine, les huitièmes de finale de la Lamar Hunt US Open Cup ont suscité l’enthousiasme alors que les deux dernières équipes de division inférieure du tournoi ont toutes deux avancé devant des foules record à domicile.

La Légion de Birmingham de l’USL et les Riverhounds de Pittsburgh ont tous deux accueilli l’opposition de la MLS. Et ils ont chacun avancé sur des victoires étroites 1-0. Birmingham a éliminé le Charlotte FC, avec l’aide d’un carton rouge de Charlotte. Tout ce dont Pittsburgh avait besoin était un but à la 22e minute pour passer à autre chose. Les deux clubs sont du même côté du tableau, donc s’ils devaient gagner à nouveau, ils s’affronteraient en demi-finale.

Les Hounds and Legion tenteront de reproduire et d’éclipser le voyage de Cendrillon de Sacramento Republic de l’équipe du championnat USL vers la finale la saison dernière. La République n’a pas réussi à devenir la deuxième équipe non MLS à remporter l’Open Cup depuis 1996.

Dans les autres huitièmes de finale de l’US Open Cup, le Chicago Fire, le Houston Dynamo, le Real Salt Lake, le LA Galaxy, le FC Cincinnati et l’Inter Miami ont tous triomphé et se sont qualifiés pour les huit derniers.

Birmingham a été choisi comme hôte pour les quarts de finale, ils accueilleront donc l’équipe du sud de la Floride de la MLS en Alabama. Pittsburgh devra se rendre à Cincinnati pour son prochain match. Le programme complet des quarts de finale est ci-dessous :

mardi 6 juin

19 h 00 HE / FC Cincinnati vs Pittsburgh Riverhounds / Bleacher Report App / YouTube

20 h 30 HE / Chicago Fire contre Houston Dynamo / CBS Sports Golazo Network

mercredi 7 juin

20 h 00 HE / Birmingham Legion contre Inter Miami / CBS Sports Golazo Network

21 h 30 HE / Real Salt Lake vs LA Galaxy / Application Bleacher Report / YouTube

Photo: Légion de Birmingham