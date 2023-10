CBS News tente d’aider Biden à expliquer « l’impact économique » à l’épicerie – Twitchy

Hier, le président Biden a reproché aux médias le fait que son approbation de l’économie soit incroyablement faible. Biden a essayé de faire valoir ce point à sa manière, euh, particulière :

« Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne se sentent toujours pas positifs ou ne ressentent pas de bonnes nouvelles concernant l’économie ? » BIDEN : « Vous allumez la télévision et il n’y a pas grand-chose sur » un garçon sauve un chien alors qu’il nage dans le lac « , vous savez ? Il s’agit plutôt de » quelqu’un a poussé le chien dans le lac « . pic.twitter.com/bFYISyuxN2 – Recherche RNC (@RNCResearch) 6 octobre 2023

Pendant ce temps, la vice-présidente Kamala Harris insiste sur le fait que les politiques de cette administration sont « POPULAIRES, POPULAIRES, POPULAIRES ! »

Kamala Harris rit hystériquement après avoir affirmé que les politiques de Biden-Harris étaient « POPULAIRES, POPULAIRES, POPULAIRES ! » « Nous devons juste faire savoir à tout le monde qui le leur a apporté. Ha ha ha! » pic.twitter.com/Mg2ilPTm9h – Recherche RNC (@RNCResearch) 6 octobre 2023

Normalement, lorsque les choses sont réellement populaires, il n’est pas nécessaire d’essayer constamment de faire valoir ce point.

Même si Biden a blâmé les médias, ce sont les médias qui font le gros du travail pour son administration. Par exemple, voici un rapport de CBS News sur les épiceries et ce qui « a un impact sur leurs résultats ». Celui-ci est accompagné d’un avertissement concernant les boissons, car la conclusion quant à la raison pour laquelle les gens achètent moins de produits d’épicerie qu’il y a trois ans est, dirons-nous, inattendue :

Les médicaments populaires utilisés pour supprimer l’appétit, comme Ozempic et Wegovy, pourraient avoir un impact économique chez certains grands détaillants qui affirment que les gens achètent moins de nourriture à l’épicerie, ce qui aurait un impact sur leurs résultats. pic.twitter.com/vVHcMeABQN – CBS Evening News (@CBSeveningNews) 5 octobre 2023

Oui, c’est tout simplement dû au fait que de plus en plus de personnes prennent des médicaments diététiques et non à cause de quelque chose qui serait une raison beaucoup plus évidente.

Ou ou… Acheter de la nourriture coûte trop cher, alors les gens achètent moins. Traitez-moi de fou, mais l’explication la plus simple est souvent la bonne. – Robert McLaws (@robertmclaws) 6 octobre 2023

Je suis presque sûr qu’acheter 300 $ de produits d’épicerie et en sortir avec 2 sacs a quelque chose à voir avec cela. – Soyez-moi (@DALLASCOWBOYBLU) 6 octobre 2023

et si je vous disais qu’un petit contenant de framboises fraîches au prix de 10 $ est à l’origine de ce problème et non d’un ozempic https://t.co/ev0MwZLzU1 – Roum Kalthoum (@shaolinalan) 6 octobre 2023

Ou, et juste pour cracher ici, la nourriture est chère https://t.co/GRq7b57Wqe –Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) 6 octobre 2023

Hé, ça PEUT être ça !

Oui, ils essaient en fait d’attribuer à un médicament amaigrissant la raison pour laquelle les gens achètent moins dans les épiceries… Tout et n’importe quoi pour couvrir les échecs économiques de Biden https://t.co/BgVMcqhLLd – ShredderGirl (@ShredderBabe) 7 octobre 2023

Pendant ce temps, Biden reproche aux médias de ne pas travailler assez dur pour faire croire aux gens qu’ils sont dans une meilleure situation économique qu’ils ne l’est réellement. « Merci monsieur, puis-je en avoir un autre !? »

