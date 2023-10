CBS News brouille le visage du suspect dans le meurtre brutal d’un militant de gauche – Twitchy

Vous avez probablement vu des articles circuler jeudi faisant honte aux conservateurs pour leur « jubilation » de la mort à l’arme blanche d’un activiste d’extrême gauche à New York l’autre soir. Son nom était Ryan Carson et il était assis avec sa petite amie à un arrêt de bus lorsqu’un homme s’est jeté sur lui et l’a poignardé à la poitrine à plusieurs reprises pendant qu’elle le regardait. Cet éditeur a publié un article VIP sur l’incident mercredi, et il est vrai que beaucoup de conservateurs disent que Carson est mort en partie à cause des politiques mêmes qu’il défendait en tant que guerrier de la justice sociale.

Cet éditeur n’a pas vu de preuves mais a entendu dire que la petite amie avait refusé de donner une description du meurtrier à la police. Ils l’ont quand même attrapé, et CBS News, par exemple, brouille son visage :

CBS rend maintenant flou le visage de l’homme noir qui a tué Ryan Carson pic.twitter.com/UIVVAoj0MG – Mettre fin à l’éveil (@EndWokeness) 5 octobre 2023

Certains médias locaux ont capturé le moment où le suspect du meurtre du militant antifa Ryan Carson à Brooklyn a été arrêté par la police de New York. CBS New York a censuré le visage de Brian Dowling. Ni la petite amie de Carson, Claudia Morales, militante du BLM, ni la police n’ont répondu aux rumeurs selon lesquelles elle était… pic.twitter.com/hPkZjwXhlg – Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 5 octobre 2023

Ni la petite amie de Carson, Claudia Morales, militante du BLM, ni la police n’ont répondu aux rumeurs selon lesquelles elle n’avait pas coopéré au début de l’enquête. À l’origine, des sources policières ont déclaré aux médias que la police n’avait pas de description physique de la « personne » (sans sexe) qui avait poignardé Carson.

C’est une décision éditoriale très intéressante, @CBSNewYork – vous n’avez pas flouté le visage ni caché le nom de Daniel Penny ; Pourquoi faire ça maintenant ? Il est peut-être préférable d’adresser vos questions à votre ligne de signalement au 212-975-5867 ou de les envoyer directement par courrier électronique à [email protected] https://t.co/bMha6v1Dhe pic.twitter.com/ATwATWdsfB – ib (@Indian_Bronson) 5 octobre 2023

Je suppose que ton visage est flou si tu ne te rends pas. pic.twitter.com/1aXIFIgXwA – Exposez-les (@ExposeDarkDeeds) 5 octobre 2023

Il n’est pas possible d’exposer les criminels, ce serait gênant pour le récit actuel. – Quintus van Rensburg (@JvrQuintus) 5 octobre 2023

Ils ne pourraient pas être plus évidents sur leur agenda et c’est dégoûtant… – Prophétie 13 (@prophecy__13) 5 octobre 2023

Est-il mineur ? –Baba Rancho (@BabaRancho20) 5 octobre 2023

Non – Seau (@thatchthoughts) 5 octobre 2023

Ce n’est pas que nous n’ayons pas vu son visage… il était clairement visible sur la vidéo de sécurité qui a filmé l’intégralité du meurtre.

Ils ne veulent pas que vous sachiez combien de fois il a été arrêté et libéré – Vallacy (@itsVallacy) 5 octobre 2023

Pas question de le faire défiler dans la rue. Pas d’histoire principale sur chaque MSM ? Pas de cri de crime de haine ? Tellement surpris..🤬 –Craig Kirich (@CKirich) 5 octobre 2023

Les associés de Carson sont tellement réveillés qu’ils croient qu’il pardonnerait à son meurtrier, rejetant la faute sur les mauvaises écoles ou le racisme systémique.

Portait-il un écran vert ?

Ils ont pris tellement de place sur écran pour protéger son identité.

Protéger l’identité des criminels selon les nouvelles normes ? -Meg (@Fembot693) 5 octobre 2023

Il l’aurait voulu ainsi. – Jay LaCombe (@LacombeJay) 5 octobre 2023

D’après les bruits du gars, littéralement oui.

