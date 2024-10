CBS News admet avoir édité l’interview de Harris — RT World News

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé que la chaîne avait supprimé les réponses de la vice-présidente pour la rendre « moins incohérente ».

CBS News a déclaré avoir édité l’interview « 60 minutes » de la vice-présidente américaine Kamala Harris pour la faire paraître plus « clair, précis et pertinent. » Cependant, la chaîne a démenti les affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles cela était « trompeur. »

Dans un aperçu de l’interview diffusée sur « Face the Nation » plus tôt ce mois-ci, l’intervieweur Bill Whitaker a demandé à Harris si elle pensait que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’écoutait pas les États-Unis au milieu de l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

Harris a donné une réponse décousue, disant à Whitaker que « Le travail que nous avons accompli a abouti à un certain nombre de mouvements israéliens dans cette région, qui ont été fortement motivés ou résultant de nombreux facteurs, y compris notre plaidoyer en faveur de ce qui doit se produire dans la région. »

Lorsque l’interview complète a été diffusée le lendemain, la réponse de Harris a été modifiée en une réponse plus courte et plus claire. « Nous n’allons pas cesser de faire ce qui est nécessaire pour que les États-Unis expriment clairement leur position quant à la nécessité de mettre fin à cette guerre. »















Trump était furieux, accusant CBS d’avoir dissimulé l’affaire Harris. « pratiquement incohérent » réponse et exigeant que le réseau perde sa licence de diffusion et soit vendu « au plus offrant ».

CBS est resté silencieux sur la question jusqu’à dimanche, lorsqu’il a publié une déclaration affirmant que son montage n’était pas « trompeur. »

« 60 Minutes a donné un extrait de notre interview à Face the Nation qui utilisait une section de sa réponse plus longue que celle de 60 Minutes. Même question. Même réponse. Mais une partie différente de la réponse. le réseau a expliqué.

« Lorsque nous montons une interview, qu’il s’agisse d’un homme politique, d’un athlète ou d’une star de cinéma, nous nous efforçons d’être clairs, précis et précis. La partie de sa réponse sur 60 Minutes était plus succincte, ce qui laisse du temps pour d’autres sujets dans un large segment de 21 minutes.

Cette explication n’a pas satisfait la campagne Trump. « 60 Minutes vient d’admettre avoir fait exactement ce que le président Trump les accusait de faire » a déclaré la campagne dans un communiqué. «Ils ont modifié une réponse différente – à partir d’une autre partie de sa réponse – pour que Kamala Harris paraisse moins incohérente qu’elle ne l’était réellement. Leur déclaration n’est pas un déni, c’est un aveu qu’ils ont fait exactement ce dont ils étaient accusés. »

« Cela nous rappelle à quel point 60 Minutes est désespérément biaisé et à quel point le président Trump a eu raison de décliner leur invitation à être soumis à leur piratage de fausses informations. » » la déclaration a continué.

CBS a déclaré que son invitation à Trump était toujours d’actualité, s’il le souhaitait. « pour discuter des problèmes auxquels la nation est confrontée et de l’interview de Harris. »

Le réseau n’a pas publié de vidéo non éditée ni de transcription de l’interview complète.