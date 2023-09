CBS en pourparlers avec la Serie A pour renouveler l’accord sur les droits médiatiques aux États-Unis

CBS Sports est en pourparlers pour renouveler ses droits médiatiques américains sur la Serie A, a révélé un dirigeant à World Soccer Talk.

L’accord actuel sur les droits médiatiques de la Serie A expire à la fin de la saison 2023/24. Alors que la ligue a du mal à vendre ses droits nationaux en Europe, les dirigeants de la ligue en Italie espèrent une augmentation de la valeur des droits de Serie A à l’étranger. Depuis l’acquisition des droits en 2021, CBS Sports paierait 75,8 millions de dollars par an pour diffuser les matchs de Serie A et de Coppa Italia.

CBS souhaite renouveler les droits de la Serie A

CBS Sports a réalisé un travail spectaculaire en améliorant la visibilité de la ligue italienne aux États-Unis. Leur intérêt à renouveler leur accord n’est donc pas une surprise.

« Nous nous concentrons sur la couverture de la Serie A cette saison et nous avons des conversations [about renewing the deal] », a déclaré Jeff Gerttula, vice-président exécutif, numérique, CBS Sports et CBS News and Stations. « Nous sommes ravis des intrigues de la Serie A, évidemment de Christian Pulisic et du succès de la Serie A en [UEFA] tournois l’année dernière. Nous avons donc beaucoup de dynamisme avec cette propriété.

La grande question est de savoir si CBS Sports peut conserver les droits ou non. Apple n’a pas été mentionné jusqu’à présent dans les conversations sur la Serie A, mais le géant de la technologie se concentre certainement sur l’expansion de sa présence sportive pour son service de streaming Apple TV+. Les droits sur les grandes ligues de football ne sont pas très souvent disponibles aux enchères, d’autant plus que les ligues ont signé des accords de droits plus longs avec les diffuseurs. C’est donc le moment opportun pour Apple d’avoir la conversation.

La Serie A a bénéficié de la couverture de CBS

Il ne fait aucun doute que CBS Sports a déployé énormément d’efforts pour diffuser la Serie A à la télévision et en streaming. De son show en studio Calcio et cappuccino aux commentaires des matchs sur place en Italie, le niveau de couverture est inégalé. Dans le même temps, la qualité du football sur le terrain italien s’est améliorée, ainsi que la production des matchs.

Tout cela forme une tempête parfaite pour la Serie A et CBS Sports. Oui, l’argent est important, mais parfois la portée et l’accessibilité de la ligue sur de nombreuses plateformes différentes sont tout aussi importantes, sinon la plus vitale. Espérons que la Serie A en tienne compte et prenne la meilleure décision pour les fans de football italien aux États-Unis.

On s’attend à ce que la Serie A annonce le gagnant de l’accord sur les droits d’ici la fin 2023.

Photo : IMAGO / Emmefoto