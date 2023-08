CBS diffusera les 2 premiers épisodes de Star Trek : Strange New Worlds

Ne vous laissez pas tromper par le gloss, mais CBS a annoncé qu’il serait diffusé Star Trek : de nouveaux mondes étranges sur le réseau pour fêter ça Star Trek Jour.

Melissa Navia de Strange New World parle du pilotage de l’Enterprise | Entretien avec io9

Le 8 septembre, jour où, il y a 57 ans, Gene Roddenberry Star Trek a fait ses débuts sur la chaîne, CBS diffusera les deux premiers épisodes de De nouveaux mondes étranges. Cette décision est très similaire à ce que Disney a fait avec Marvel Studios. Mme Marvel lorsqu’il a transféré sa populaire série en streaming Disney + sur ABC – et témoigne du fait que les studios sont à court d’émissions en raison de grèves qu’ils ne font que prolonger en refusant de parvenir à un accord avec leur élément vital du contenu, les scénaristes et les acteurs.

Cependant Star Trek Cette journée est une excuse légitime – d’autres festivités incluent un «Star Trek Journée »spécial animé par Star Trek : ponts inférieurs » Jerry O’Connell, diffusé dans le monde entier sur StarTrek.com/Jour et plusieurs autres plateformes, dont YouTube et Paramount+ ; il y aura également des projections promotionnelles de Ponts inférieurs pour les fans aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, il est dommage de voir des studios essayer de jouer au dur avec les gens de la WGA et de la SAG-AFTRA sur les lignes de piquetage en utilisant des émissions en streaming pour étaler leurs horaires de diffusion. Cela signifie mieux que, puisque c’est à la télévision, certains résidus reviendront aux talents devant et derrière la caméra, surtout si l’on considère le nombre de distinctions. Star Trek : de nouveaux mondes étranges a accumulé, y compris des niveaux élevés Notes Nielsen.

Vous pouvez regarder les épisodes un et deux de Star Trek : de nouveaux mondes étranges‘ première saison—la saison deux est terminée plus tôt ce mois-ci sur Paramount+—sur CBS dans un double long métrage spécial diffusé le 8 septembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.