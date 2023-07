CBS annonce la couverture des grands titres amicaux

Bien que de nombreux grands clubs soient en action aux États-Unis cet été, CBS a couvert les fans de football pour les clubs qui sont en action à travers le monde. Avec de nombreux matchs en Asie, CBS a diffusé en direct sept matches amicaux de fin juillet à début août. Il comprend des champions européens et nationaux, et un certain triplé.

La liste de sept matches amicaux sur CBS comprend des rencontres avec les meilleures équipes. Ce sont Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Bayern Munich, West Ham United et Atletico Madrid. Alors que Liverpool et Tottenham joueront trois fois, aucun des sept matchs n’implique que les Spurs affrontent les Reds. De plus, le seul adversaire familier entre les deux est Leicester City récemment relégué. Par conséquent, les fans peuvent voir différents jeux avec des adversaires largement inconnus.

CBS rend ces jeux disponibles dans des endroits familiers. Le CBS Sports Network est responsable de six des sept matchs de cette liste de matchs amicaux. Le match de Liverpool contre Leicester City est le seul disponible sur le réseau gratuit CBS Sports Golazo.

Le réseau CBS Sports nécessite une forme d’abonnement TV. Il peut s’agir d’un câble standard ou d’un satellite. Vous pouvez également utiliser des options de streaming comme Fubo, Hulu + Live TV ou YouTube TV.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Des matches amicaux de haut niveau arrivent sur CBS

Certains des matchs amicaux sont des jeux qui font toujours la une des journaux lorsqu’ils se produisent. Par exemple, le match de Liverpool contre le Bayern Munich présente deux équipes régulièrement en lice pour la Ligue des champions. Même si Liverpool ne sera pas là cette saison, les Reds sont toujours une menace pour le titre de Premier League, tandis que le Bayern a maintenant remporté 11 titres consécutifs en Bundesliga.

Pourtant, un match qui pourrait susciter un intérêt accru est Tottenham contre Leicester City. Même si les Foxes ne sont plus en Premier League, ce match amène l’ancienne star du club. James Maddison a fait la une des journaux du King Power vers le nord de Londres pour rejoindre les Spurs cet été. Le dimanche 23 juillet, il devrait jouer contre son ancienne équipe.

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis.

Mardi 18 juillet. (6 h) – Tottenham contre West Ham. Réseau sportif CBS.

Dimanche 23 juillet (6 h) – Tottenham contre Leicester City. Réseau sportif CBS.

Mercredi 26 juillet (7 h 30) – Tottenham contre Lion City Sailors. Réseau sportif CBS.

Dimanche 30 juillet (5 heures du matin) – Liverpool contre Leicester City. CBS Sports Golazo Réseau.

Dimanche 30 juillet (7 h) – Manchester City contre l’Atletico Madrid. Réseau sportif CBS.

Mercredi 2 août (7 h 30) – Liverpool contre Bayern Munich. Réseau sportif CBS.

Lundi 7 août (14 h) – Liverpool contre SV Darmstadt 98. CBS Sports Network.