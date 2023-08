CBS annonce Kickin’ It comme dernier programme du Golazo Network

CBS propose une autre nouvelle émission, Je donne un coup de pied, sur son réseau CBS Sports Golazo en streaming gratuit. L’émission présente Kate Abdo aux côtés de Clint Dempsey, Maurice Edu et Charlie Davies. Plutôt que de fournir leur couverture habituelle des compétitions internationales de la CONCACAF, le quatuor adopte une approche plus conversationnelle pour parler du beau jeu.

Sur Je donne un coup de pied, le groupe va partager ses histoires authentiques pour avoir des conversations approfondies sur ses expériences dans le football. De plus, ils présenteront des invités à l’émission qui comptent parmi les noms les plus reconnus du sport. Par exemple, Thierry Henry, le gardien de l’USMNT Matt Turner et l’icône de l’USMNT Landon Donovan font partie des noms à figurer dès le début.

Henry est le point central de l’ouverture en deux parties de l’émission qui débute le 20 septembre. CBS lance sa bande-annonce officielle du programme mercredi lors de sa couverture de l’US Open Cup à 18 h HE. Ce match entre l’Inter Miami et le FC Cincinnati est également diffusé sur le réseau CBS Sports Golazo gratuit. La couverture est également disponible sur Paramount+.

Cet équipage de quatre personnes est un spectacle familier à ceux qui regardent la couverture des compétitions de la CONCACAF par CBS. Chacun d’eux était derrière le bureau et sur place pour la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. En fait, c’est ainsi que la camaraderie entre les membres de l’équipage s’est développée au fil des années.

CBS fait un autre pas en avant avec Kickin’ It disponible gratuitement

Le réseau CBS Sports Golazo devient rapidement un outil indispensable pour les fans de football aux États-Unis. Non seulement la chaîne gratuite propose plusieurs émissions en studio, mais elle propose également des retransmissions de jeux en direct. Morning Footy et Box 2 Box sont les émissions quotidiennes. Attacking Third est diffusé trois fois par semaine.

Kickin’ It apporte une approche décontractée à la couverture pour donner un regard plus personnel sur le sport. CBS dispose d’une équipe impressionnante, expérimentée à la fois sur le terrain et dans le monde de la télévision. Ensuite, quand il ajoute certains des invités spéciaux alignés, il est encore plus souhaitable de regarder.

De plus, avec la diffusion en direct des matchs, y compris les demi-finales et la finale de l’US Open Cup, le réseau CBS Sports Golazo est un outil indispensable pour les fans de football américain.

PHOTO : CBS