CBRE – Kelowna Capital Nouvelles

La société immobilière CBRE affirme que les hôtels canadiens retrouveront leurs revenus d’avant la pandémie l’année prochaine, deux ans avant les prévisions précédentes.

La firme prévoit que le marché hôtelier canadien terminera cette année à 92 % des revenus par chambre disponible réalisés en 2019, avant le début de la crise sanitaire.

Il prévoit que la croissance modérée des revenus se poursuivra jusqu’en 2023, les exploitants hôteliers faisant pression pour des tarifs plus élevés et les projets de revenus par chambre disponible atteindront 107 $ l’année prochaine.

Le revenu par chambre disponible est une mesure de la performance d’un hôtel calculée en multipliant son tarif journalier moyen par chambre par son taux d’occupation.

Le taux de 107 $ prévu par CBRE représentera une augmentation de 70 % par rapport aux performances de l’industrie en 2021, qui ont été entravées par des restrictions sanitaires et de voyage destinées à réprimer les cas de COVID-19.

CBRE prévoit également que la moitié des principaux marchés urbains du Canada devraient voir un revenu par chambre disponible supérieur à 100 $ en 2023, Vancouver atteignant 182 $, Montréal à 135 $ et Toronto à 129 $.

« La vigueur des voyages d’agrément et le rebond rapide du tarif journalier moyen dans de nombreuses villes se traduisent par une solide performance hôtelière. Les visites avec nuitées en provenance des États-Unis continuent de se redresser, ainsi que les visites d’autres marchés internationaux clés », a déclaré David Ferguson, directeur des hôtels de CBRE, dans un communiqué de presse.

« Cependant, les voyages à partir de certains marchés clés, notamment la région Asie/Pacifique, sont toujours difficiles. Les villes et les hôtels qui proposent des voyages d’affaires, des réunions et des voyages de groupe font face à une reprise plus lente.

