CBN expliqué : voici ce qu’il faut savoir sur l’aide au sommeil cannabinoïde

Cannabidol, principalement connu sous le nom de CBD, est devenu courant au cours des dernières années. Le CBD a infiltré presque tous les aspects de la vie – de vêtements de sportaux lattes, aux produits pour animaux de compagnie et bien plus encore – et à mesure qu’il continue de gagner en popularité, de plus en plus de produits arrivent dans les rayons chaque jour. Mais un autre produit chimique dérivé du chanvre et du cannabis, tout comme le CBD, devient de plus en plus populaire comme somnifère. C’est ce qu’on appelle le cannabinol (CBN) et il peut vous aider à obtenir un sommeil meilleur et plus réparateur.

Comme quelqu’un qui ne répond pas bien à mélatonine, j’ai entendu dire que le CBD peut aider à contrecarrer l’effet de gueule de bois que les gens peuvent ressentir avec la mélatonine. J’ai donc été intrigué quand j’ai entendu parler de la marque CBN Sandlandqui fabrique des suppléments de CBN contenant des microdoses de mélatonine qui promettent de vous aider à dormir sans cela sensation d’étourdissement. J’espérais que le CBN combiné à une petite dose de mélatonine serait exactement ce dont j’avais besoin les nuits occasionnelles où j’avais du mal à dormir. Lorsque j’ai essayé les suppléments, j’ai été agréablement surpris lorsqu’ils m’ont aidé à dormir sans le brouillard typique du lendemain que je ressens habituellement.

Actuellement, tous les types de CBD manquent d’études de recherche clinique solides – mais beaucoup sont en cours, et nous sommes sur le point d’avoir plus d’explications scientifiques sur le fonctionnement exact du CBD. Le CBN est encore plus récent sur la scène : pour l’instant, les informations dont nous disposons sont en grande partie anecdotiques ou basées sur la recherche animale, ce qui est utile mais pas aussi utile que les essais cliniques sur l’homme. Dans cet esprit, j’ai parlé au PDG de Sandland Sleep, Josh Townsend, pour recueillir plus d’informations sur le CBN et son fonctionnement.

Qu’est-ce que le CBN ? En quoi est-ce différent du CBD ?

Le CBD et le CBN sont tous deux des cannabinoïdes ou des composés dérivés de plantes de cannabis. Selon Sandland Sleep, le CBN est le le plus sédatif de tous les composés du cannabis. Le CBN a été découvert récemment à partir de THC décomposé (le composé psychoactif du cannabis).

“Les cannabinoïdes peuvent être classés de plusieurs manières, dont l’une est large vs étroite”, explique Townsend. “Le CBD est un cannabinoïde très large qui fait un bon travail pour traiter l’inflammation générale et potentiellement soutenir la stabilité de l’humeur. Cependant, le CBN est très spécifique et contribue au sommeil et à la diminution de l’anxiété.”

Même si le CBN provient du THC, Townsend dit qu’il n’a pas les propriétés psychoactives auxquelles vous pourriez penser. “Le CBN est sa propre molécule et ne contient pas de THC ni aucun autre composé psychoactif qui pourrait créer un événement altérant l’esprit, ou qui pourrait créer un résultat de test de dépistage de drogue” positif “”, explique Townsend.

CBN et sommeil

Si la recherche sur le CBD est encore considérée à ses débuts, alors le CBN en est à ses balbutiements. Selon Townsend, le CBN a été encore moins étudié que le CBD. Dans une étude de Steep Hill Labs, le CBN semblait montrer des propriétés sédatives, mais le laboratoire a déclaré plus tard que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre si cela était vrai.

Bien que nous n’ayons pas (encore) de recherches pour comprendre comment le CBN pourrait améliorer le sommeil, Townsend dit que cela pourrait s’expliquer en partie par les terpènes. “Dans une plante de chanvre ou de cannabis, il existe plusieurs autres composés que les cannabinoïdes. On pense généralement que tous ces composés agissent en synergie pour donner à la plante de cannabis/chanvre ses propriétés médicinales. Cet effet s’appelle l’effet d’entourage”, explique Townsend. .

Vous avez peut-être entendu parler de CBD “à large spectre” par rapport à “à spectre complet” – beaucoup de gens se demandent si l’un est meilleur que l’autre. Selon Townsend, tout cela se résume aux terpènes. “Fondamentalement, le camp à spectre complet affirme qu’il y a un plus grand effet d’entourage avec l’huile à spectre complet car aucun des terpènes et des flavonoïdes n’a été éliminé. Alors que l’huile à large spectre a éliminé la plupart des terpènes et des flavonoïdes, laissant un CBD plus concentré”, il dit.

Les terpènes se trouvent dans tous les types de plantes et peuvent expliquer les effets médicinaux du CBD et du CBN. “Grâce à des recherches scientifiques et à certaines recherches anecdotiques, il est devenu largement admis que certains terpènes aident à la relaxation et au sommeil, en particulier le bêta-caryophyllène, le cédrol, le linalol et l’alpha pinène”, déclare Townsend. “Nous avons pu extraire certains terpènes et les combiner dans notre formulation pour augmenter les effets du CBN. Notre package de terpènes exclusif est livré à l’aide de houblon déshydraté.”

Mélatonine et CBN

Mélatonine est l’un des suppléments de sommeil les plus en vogue, et lorsqu’il est combiné avec le CBN, il peut offrir un effet inducteur de sommeil encore meilleur. “Notre corps crée naturellement très peu de mélatonine et une forte dose de mélatonine synthétique peut très bien avoir des effets négatifs (lire : gueule de bois)”, déclare Townsend. C’est pourquoi il dit que les produits CBN de Sandland contiennent une petite quantité de mélatonine, qui est censée imiter plus étroitement la façon dont le corps la produit naturellement.

Il s’avère que la petite mélatonine combinée au CBN était un point idéal pour moi : j’ai ressenti une différence, mais pas de façon spectaculaire, et le plus important, je me suis réveillé sans gueule de bois groggy. Le verdict est toujours sur la science derrière le CBN, mais vous devriez toujours consulter votre médecin avant d’ajouter tout type de supplément.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.