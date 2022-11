CBI sonde le trucage de matchs de football, cinq clubs indiens sur la cible

Le Bureau central d’enquête (CBI) enquêtera sur le trucage de matchs de football après avoir appris l’existence d’un fixeur international qui aurait investi “une énorme somme d’argent” dans au moins cinq clubs de football indiens par le biais de sociétés écrans.

La semaine dernière, des responsables de CBI ont visité le siège de la Fédération indienne de football (AIFF) à Delhi et ont recueilli des informations détaillées sur les clubs et leurs investissements.

Selon le Times of India, Wilson Raj Perumal, un truqueur de matchs basé à Singapour, qui a d’abord été emprisonné pour trucage de matchs à Singapour en 1995 et condamné en Finlande et en Hongrie, est à l’origine de cette affaire. Les rapports indiquent qu’il a investi dans des clubs indiens via Living 3D Holdings Ltd.

Il convient toutefois de noter que le fixateur a également été lié à d’autres tournois prestigieux dans le passé, notamment les Jeux olympiques, les éliminatoires de la Coupe du monde, la Coupe du monde féminine, la Gold Cup de la CONCACAF et la Coupe d’Afrique des Nations.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré à TOI : “L’AIFF a une tolérance zéro envers les matches truqués et nous avons écrit aux clubs pour leur demander de coopérer à l’enquête.

« Il y a des inquiétudes concernant les investissements réalisés par des sociétés écrans liées au réparateur. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nous assurer que le football indien n’a aucun lien avec quiconque lié à distance au trucage de matchs.

La CBI a également écrit aux clubs pour obtenir des informations sur tous les contrats, les parrainages, en plus des agences impliquées dans la signature de joueurs étrangers et du personnel technique. TOI a rapporté que la liste comprend curieusement Indian Arrows, le côté développement de l’AIFF qui a joué dans la I-League. Cependant, il n’est pas là cette saison car il a été dissous par le nouveau comité exécutif, dirigé par l’ancien gardien indien Kalyan Chaubey.

Il s’agit d’un cas sérieux d’enquête sur la façon dont Indian Arrows a atterri dans le scandale de la fixation. Un responsable de l’AIFF a déclaré à TOI: «Nous ne pouvons pas vraiment comprendre comment Indian Arrows se situe parmi les cinq clubs. Les Arrows ont été financés par l’AIFF et le gouvernement d’Odisha et n’avaient pas de joueurs étrangers ni de personnel étranger (au cours des quatre dernières années). Il pourrait s’agir de certaines personnes associées à l’équipe »,

C’est la première fois que la fixation dans le football indien est sortie d’une manière aussi ouverte car c’est surtout un secret bien gardé.

