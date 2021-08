CBI est délibérément silencieux sur cette question : Congrès Maha sur l’affaire de la mort de Sushant Singh Rajput | Nouvelles des gens

Mumbai: Exactement un an après que le Central Bureau of Investigation (CBI) a repris l’enquête sur la mort de l’acteur de Bollywood, feu Sushant Singh Rajput, le Congrès du Maharashtra a demandé jeudi à l’agence fédérale de clarifier l’état actuel de son enquête de longue haleine.

Le porte-parole du Congrès d’État, Sachin Sawant, a déclaré qu’un an s’était écoulé depuis que le CBI avait ouvert l’enquête sur l’affaire de la mort de Sushant, « mais il n’est encore parvenu à aucune conclusion ».

« Cela fait également près de 14 mois depuis la mort de Sushant le 14 juin 2020, et plus de 300 jours après que le panel de l’AIIMS a exclu l' »angle du meurtre » dans l’affaire. Pourtant, la CBI est délibérément silencieuse à ce sujet », a déclaré Sawant. .

Dans les poseurs directs, il a demandé au CBI de déclarer quels progrès ont été réalisés dans le Sonde mortelle de Sushant dont l’agence avait fait une grande question de prestige et quel est l’état actuel de l’enquête.

« Y a-t-il un ordre du gouvernement de Narendra Modi de maintenir délibérément de telles enquêtes dans les affaires du Maharashtra pendantes et non concluantes ? Qui fait pression sur la CBI ? Sawant a demandé sèchement.

Il a dit que le CBI avait repris l’affaire déposée par la police du Bihar, qui avait bafoué l’article 177 du Code de procédure pénale en déposant le FIR.

Sawant a souligné que la Cour suprême avait également exprimé sa satisfaction quant à l’ensemble des enquêtes menées par la police de Mumbai, qui étudiait alors l’affaire de tous les côtés.

« Cependant, c’était le stratagème politique du Bharatiya Janata Party (BJP) pour ternir l’image de la police de Mumbai et déstabiliser le gouvernement de Maha Vikas Aghadi (MVA). Ils ont utilisé le directeur général de la police du Bihar, Gupteshwar Pandey », a déclaré Sawant mentionné.

Il a accusé le BJP de s’être abaissé à « un niveau très bas » en lançant ouvertement des allégations de meurtre et de viol, et a exploité la mort malheureuse de l’acteur pour des gains politiques lors des élections du Bihar l’année dernière.

Le chef du Congrès a rappelé comment certaines chaînes de télévision dirigées par le BJP ont été invitées à « signaler en permanence l’angle du meurtre » dans l’affaire de la mort de Sushant dans le cadre de sa stratégie bien planifiée pour attaquer politiquement et renverser le gouvernement MVA.

« Les dirigeants du BJP ont continué à diffamer le gouvernement du Maharashtra et du MVA. Le CBI et d’autres agences ont divulgué de fausses informations. La BJP IT Cell a créé des milliers de faux comptes sur divers médias sociaux pour diffuser de la fausse propagande. l’image de l’État à travers cette affaire », a exigé Sawant.

Il a réitéré que le Centre utilise diverses agences d’enquête nationales telles que la CBI, la NIA, l’ED, la NCB, etc. .