Le Bureau central d’enquête (CBI) a réservé la société britannique Cambridge Analytica et Global Science Research Ltd pour la récolte illégale de données d’utilisateurs de Facebook en Inde à des fins commerciales, ont annoncé vendredi des responsables. L’action est intervenue après une enquête préliminaire sur la question qui a montré que Global Science Research avait créé une application « thisisyourdigitallife » qui a été autorisée par Facebook à collecter des ensembles de données spécifiques de ses utilisateurs à des fins de recherche et académiques en 2014, ont-ils déclaré.

La société a ensuite conclu un complot criminel avec Cambridge Analytica, lui permettant d’utiliser les données récoltées par elle à des fins commerciales, ont déclaré les responsables. Facebook avait collecté des certificats des deux entreprises en 2016-2017 indiquant que les données collectées par elles en utilisant «thisisyourdigitallife» avaient été comptabilisées et détruites. Cependant, l’enquête CBI n’a trouvé aucune preuve d’une telle destruction, selon les responsables.

« L’enquête a établi à première vue que Global Science Research Ltd, au Royaume-Uni, a accédé de manière malhonnête et frauduleuse aux données des utilisateurs de l’application » thisisyourdigitallife « et de leurs amis Facebook », a déclaré un responsable, citant la FIR.