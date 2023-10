Au cours d’une enquête qui a duré plus d’un an, la CBI a mis au jour un réseau sophistiqué et complexe impliquant des éléments étrangers qui ont trompé les Indiens de centaines de millions de dollars en les attirant avec des offres d’emploi et de prêt et en les incitant à investir dans des stratagèmes de Ponzi.

Un réseau complexe de comptes UPI, de cryptomonnaies et de transferts d’argent internationaux a été utilisé pour déplacer l’argent et l’agence a récemment effectué des perquisitions dans plusieurs endroits liés aux suspects après avoir analysé la piste de l’argent.

Il est inquiétant de constater que l’enquête du CBI souligne l’implication de 137 sociétés écrans, dont beaucoup étaient enregistrées auprès du registraire des sociétés de Bangalore, et de leurs dirigeants. Certains de ces administrateurs étaient également associés à un commerçant de paiement basé à Bangalore.

Comment ils fonctionnaient

Selon un communiqué du CBI, l’enquête – qui faisait partie de l’opération Chakra-II de l’agence – a débuté en 2022. Une affaire a été enregistrée sur la base de diverses informations, dont une donnée par le Centre indien de coordination de la cybercriminalité (I4C) sous l’égide de l’Union Home. Ministère.

L’agence a déclaré que les fraudeurs auraient utilisé diverses plateformes de médias sociaux et leurs portails publicitaires, des applications de chat cryptées et des SMS pour attirer les victimes avec des promesses de prêts, d’emplois à temps partiel et d’investissements dans des stratagèmes de Ponzi et des initiatives de marketing à plusieurs niveaux.

Les victimes ont été incitées à déposer des fonds via UPI en leur promettant des rendements élevés. L’argent a été blanchi via un réseau complexe de comptes UPI et a finalement convergé vers des achats de cryptomonnaies ou d’or à l’aide d’informations d’identification falsifiées.

L’agence a également identifié 137 sociétés écrans engagées dans des activités frauduleuses, et un nombre important d’entre elles ont été enregistrées auprès du Registre des sociétés de Bangalore. Après d’intenses enquêtes, les dirigeants de ces sociétés ont été identifiés et certains d’entre eux se sont également révélés liés à un commerçant de paiement basé à Bangalore.

Ce commerçant contrôlait environ 16 comptes bancaires où Rs 357 crore étaient acheminés et l’argent était ensuite transféré vers divers comptes. Le communiqué indique que des recherches ont été menées à Bangalore, Cochin et Gurgaon et ont fourni des preuves substantielles, mettant en lumière les activités présumées des dirigeants des sociétés écrans.

Lien étranger

Il a également été établi que les accusés étaient associés à un ressortissant étranger. Lors d’une enquête sur deux comptables agréés de Bangalore – qui auraient modifié les mandats d’administrateur et les coordonnées associées aux sociétés écrans – des perquisitions ont été menées dans leurs locaux.

L’agence a déclaré que les recherches avaient permis de récupérer des documents, des communications par courrier électronique et des discussions sur WhatsApp, révélant leur rôle présumé dans la participation d’un ressortissant étranger à la fraude.

Une enquête plus approfondie sur cette affaire est en cours.