CBI dépose une plainte contre Rolls Royce et de hauts dirigeants dans une affaire de corruption

Le Bureau central d’enquête a enregistré aujourd’hui une affaire contre la multinationale britannique de l’aérospatiale et de la défense Rolls Royce PLC, son directeur indien Tim Jones, les marchands d’armes Sudhir Choudhuire et Bhanu Choudhire et British Aerospace Systems pour corruption présumée dans l’achat de 24 Hawk 115 Advance Jet Avion d’entraînement.

Des sources de la CBI ont déclaré que l’accusé, dans le cadre d’un complot criminel avec les fonctionnaires de l’époque, avait abusé de ses fonctions officielles pour approuver et se procurer 24 avions Hawk 115 Advance Jet Trainer (AT) pour 734,21 millions de livres sterling, en plus d’autoriser la fabrication sous licence de 42 avions supplémentaires par l’Inde. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour un montant supplémentaire de 308,247 millions USD et 7,5 millions USD pour les frais de licence du fabricant, en versant d’énormes pots-de-vin, commissions et pots-de-vin aux intermédiaires, malgré le fait que les accords relatifs à l’accord interdisaient les paiements aux intermédiaires et intermédiaires .

L’enquête a révélé qu’en 2008-2010, dans le cadre du complot criminel, l’accusé a également approuvé la fabrication sous licence de 57 avions Hawk supplémentaires par HAL pour une valeur de 9 502,68 crores de roupies dans le cadre d’un accord distinct avec BAE Systems (Operations) Ltd, un autre entité appartenant au groupe BAES, ont ajouté des sources de CBI.

Le Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS), ministère de la Défense, lors d’une réunion tenue le 3 septembre 2003, a approuvé l’achat de 66 avions Hawk 115 et la signature d’un accord intergouvernemental entre les gouvernements de l’Inde et du Royaume-Uni pour une longue durée. support produit à terme. Un protocole d’accord a ensuite été signé entre les deux pays le 19 mars 2004, pour un support produit à long terme.

Peu de temps après, deux contrats connexes, tous deux datés du 26 mars 2004, pour la fourniture de 24 avions HAWK par approvisionnement direct et matériel et transfert de technologie pour 42 avions devant être fabriqués sous licence par HAL ont été signés entre le ministère de la Défense et BAE. Systèmes/Rolls Royce.

Les contrats contenaient des clauses d’interdiction de la commission d’agent/agence stipulant que le fournisseur (Rolls Royce/BAE) doit confirmer qu’il n’a engagé aucun agent/intermédiaire pour intervenir, faciliter ou recommander de quelque manière que ce soit au gouvernement indien l’attribution de le contrat ni aucun montant n’a été payé à un tel individu/agent/intermédiaire.

En 2012, sur la base de reportages dans les médias, le SFO (Serious Fraud Office) du Royaume-Uni a lancé une enquête sur les allégations selon lesquelles Rolls Royce se livrait à des pratiques de corruption dans la sécurisation de projets en Inde et dans d’autres pays.

L’enquête britannique SFO a révélé que Rolls Royce versait un pot-de-vin de 1 million de livres sterling à des intermédiaires indiens pour une augmentation des frais de licence de 4 à 7,5 millions de livres sterling.

L’enquête SFO du Royaume-Uni a également révélé que Rolls Royce avait également versé des pots-de-vin à des fonctionnaires du fisc en Inde pour empêcher une enquête sur les affaires fiscales de l’entreprise.

Probe a également révélé que 100 millions de livres sterling avaient été versés par des sociétés d’armement russes sur un compte bancaire suisse au nom de Portsmouth, une société associée à Sudhir Choudhrie dans le cadre d’accords de défense avec la Russie pour l’achat d’avions de combat MIG.