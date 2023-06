CBI dépose 6 FIR pour enquêter sur un complot présumé derrière la violence de Manipur

Le Bureau central d’enquête (CBI) a enregistré six premiers rapports d’information (FIR) et formé une équipe d’enquête spéciale pour enquêter sur le complot présumé derrière les récentes violences à Manipur, qui ont commencé le 3 mai. La violence, principalement entre les Kuki et Meitei communautés, a fait plus de 100 morts et déplacé plus de 35 000 personnes.

Les six cas sélectionnés par le gouvernement de Manipur pour l’enquête de la CBI comprennent un cas de complot commun pour déterminer si la violence ethnique était pré-planifiée. Cela sort de plus de 3 700 FIR enregistrés dans l’État depuis que la violence a éclaté. Le plus grand nombre d’affaires ont été déposées dans le district d’Imphal West, suivi de Kangpokpi et Bishnupur.

Entre-temps, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, lors d’une réunion avec les législateurs Naga, les a appelés à agir comme un pont entre les communautés Kuki et Meitei et à aider à rétablir la paix dans l’État. Cela vient au milieu des demandes des députés Kuki pour une administration distincte et des députés Naga se distanciant de cette demande. Les six districts montagneux où aucun couvre-feu n’a été imposé sont pour la plupart des zones dominées par les Naga.

Kuldiep Singh, conseiller à la sécurité du gouvernement de Manipur, a indiqué que la situation à Manipur était restée calme et sous contrôle, sans incident de violence signalé au cours des dernières 48 heures. Il a également annoncé que le ministère de l’Intérieur (MHA) avait approuvé un programme de secours de Rs 101,75 crore pour aider les personnes déplacées à Manipur.

Depuis le début des violences, plus de 4 000 armes ont été pillées dans les armureries et les camps de la police à Manipur. Cependant, les forces de sécurité ont récupéré un total de 896 armes, 11 763 munitions et 200 différents types de bombes à ce jour, dont 28 autres armes récupérées depuis mercredi.

Le couvre-feu a été assoupli pendant 12 heures dans cinq districts de la vallée et huit à dix heures dans les districts des collines voisines. La circulation des articles essentiels le long de la NH-37 est assurée, des centaines de véhicules se mobilisant quotidiennement. Des équipes conjointes des forces étatiques et centrales ont également intensifié les opérations de ratissage dans de nombreuses parties de l’État, et des officiers supérieurs ont été stationnés dans les zones vulnérables.