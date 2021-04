Qu’ont en commun Martha Stewart, Jay-Z et Jaleel White (alias Steve Urkel)? Ils sont tous dans le secteur du cannabis.

Ils font partie de nombreuses stars, dont Snoop Dogg et Seth Rogen, qui ont rejoint l’industrie ces dernières années et font des déclarations audacieuses avec leurs produits. La marque autoproclamée de bonbons au CBD de Stewart prétend «faire du bien-être un choix plus facile, chaque jour», et la souche Rogen’s Houseplant de THC promet de donner une «expérience douce, chaleureuse et apaisante».

Ces allégations de produits nobles peuvent être considérées comme des stratagèmes de marketing dans une industrie de plus en plus compétitive, mais les experts disent que certains de ces produits peuvent présenter des avantages pour le bien-être.

Voici ce qu’ils nous ont dit sur la marijuana et le CBD sous ses différentes formes avant le 4/20, une journée non officielle qui célèbre la culture du cannabis.

Quelle est la différence entre le THC et le CBD?

Le THC (tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol) sont tous deux des produits chimiques connus sous le nom de cannabinoïdes trouvés dans la plante de marijuana, mais les deux ont des effets différents et des restrictions légales aux États-Unis.

«Le THC est (un cannabinoïde) qui a des propriétés psychoactives, non pas qu’il n’est pas sain pour vous, mais il vous fait planer, contrairement au CBD», déclare Craig Henderson, PDG d’Extract Labs, une société basée au Colorado qui se spécialise dans l’extraction de CBD à partir de plantes de chanvre pour les produits.

Le composé chimique du CBD n’altère pas l’état mental d’une personne et peut être récolté au même endroit que le THC, mais il est principalement extrait de la plante de cannabis de chanvre.

Le THC est ce que l’on appelle généralement de l’herbe ou du pot et est légal à des fins récréatives dans 15 États. Certains États permettent son utilisation en médecine sous la surveillance d’un médecin.

Pourquoi les célébrités s’impliquent-elles?

Alors que de plus en plus d’États légalisent la marijuana, de plus en plus de regards se tournent vers l’industrie. Willie Nelson, Gwyneth Paltrow et plus récemment l’acteur de « Crazy Rich Asians » Jimmy O. Yang ont prêté leurs noms aux produits du cannabis.

Chacune de leurs marques promet des résultats différents. Le soin Happy Dance CBD de Kristen Bell dit que les produits apportent « un peu plus de calme », ​​tandis que l’acteur de « Family Matters » Jaleel White dit que sa marque « Purple Urkel » se consacre à célébrer les « nombreuses percées médicales » du cannabis.

Mais ceux qui sont dans l’industrie depuis un peu plus longtemps que ces grands partisans disent que c’est un autre type d’intérêt de catalyseur écologique.

«L’argent est la raison pour laquelle ils s’impliquent», déclare Henderson. «Si vous êtes une nouvelle société de CBD, que vous n’êtes pas là depuis quatre ou cinq ans, ou simplement une société de cannabis en général, comment commencer fort? porte-parole qui a déjà un grand nom pour lui-même. »

Où la marijuana récréative est-elle légale?

En mars, New York est devenu le 15e État à légaliser la marijuana aux États-Unis. Les autres états comprennent:

Alaska

Arizona

Californie

Colorado

Illinois

Maine

Massachusetts

Michigan

Montana

Nevada

New Jersey

Oregon

Vermont

Washington

Le CBD et le THC ont-ils des avantages pour le bien-être?

Le Dr Patricia Frye, qui travaille avec des patients de la région de Washington qui s’intéressent aux traitements au cannabis, recommande le CBD à ceux qui vivent dans des États où la marijuana n’est pas légale.

Frye dit que le CBD et le THC peuvent aider à réduire le sommeil, l’anxiété, le métabolisme, le stress et l’appétit.

«Ces cannabinoïdes sont très utiles, (parce que) les gens commencent à s’éloigner de beaucoup de produits pharmaceutiques», dit-elle.

Il y a encore beaucoup d’inconnues en ce qui concerne le CBD.

La FDA a approuvé l’utilisation du médicament Epidiolex, qui contient du CBD, pour des cas spécifiques de convulsions et d’épilepsie. Le médicament approuvé par la FDA a été placé dans la catégorie «la moins restrictive» des substances contrôlées par la Drug Enforcement Agency, ce qui signifie qu’il est dans la même catégorie que le médicament contre la toux Robitussin AC.

« Mais dans l’ensemble, c’est beaucoup plus sûr que tout ce que vous utiliseriez si vous l’utilisez à la place des opioïdes pour la douleur ou d’Ambien pour vous aider à dormir ou à la place des benzodiazépines pour l’anxiété », a déclaré le Dr Peter Grinspoon, un spécialiste de Harvard Medical. Professeur d’école et médecin de premier recours au Massachusetts General Hospital.

Le CBD a-t-il des effets secondaires?

Le Dr Leeta Jussila, une praticienne spécialisée dans le cannabis, dit que le système de chacun est différent, donc la façon dont les gens absorbent le CBD diffère. Elle recommande aux nouveaux utilisateurs de consulter les prestataires de soins de santé et de suivre de près les effets de petites doses du produit chimique sur eux.

« Ils pourraient avoir mal à la tête. Parfois, les gens disent: » Je me sens drôle « , mais vous ne surdoserez jamais de cannabis. Vous commencerez simplement à vous désintoxiquer », dit-elle. « Le CBD est une huile, une graisse, un lipide. Certaines personnes peuvent avoir la diarrhée. Une personne a eu des nausées, une bouche sèche ou des étourdissements. Mais cela dépend de la qualité du produit. »

Frye et Grinspoon avertissent tous deux ceux qui cherchent à essayer le CBD de faire leurs recherches sur les produits qu’ils achètent.

« Vous devez être prudent lorsque vous achetez du CBD car

«J’ai eu des patients qui ont eu ce qui semble être un effet assez dramatique de manière bénéfique, et d’autres personnes ont dit:« Pourquoi ai-je simplement gaspillé 60 $ pour cela? Cela n’a rien fait », a déclaré Grinspoon. «C’est très variable. C’est compliqué par le fait que ce n’est pas si réglementé, donc vous devez être un acheteur avisé pour être sûr que vous obtenez la bonne quantité de CBD que vous commandez. »

Grinspoon a déclaré qu’il était important de rechercher un certificat d’assurance lors de l’achat de produits.

«Ne vous fiez pas à leur parole. Vous savez, si vous entrez dans une station-service, vous n’obtiendrez pas nécessairement un bon CBD », a-t-il déclaré.

