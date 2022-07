CBC Sports offre une diffusion exclusive et une couverture en continu des Jeux du Commonwealth

Un programme de sports d’été chargé se poursuit plus tard ce mois-ci avec les Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, et les fans canadiens peuvent regarder toute l’action à CBC Sports.

La compétition multisports de 12 jours du 28 juillet au 8 août peut être visionnée exclusivement sur ses plateformes, y compris six flux de streaming quotidiens disponibles sur cbcsports.ca, Gemme de Radio-Canada et l’application CBC Sports pour iOS et Android.

“En nous appuyant sur l’élan de la performance exceptionnelle du Canada à Tokyo 2020, nous sommes ravis de présenter aux auditoires de tout le pays les meilleurs moments d’Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de 2022”, a déclaré Chris Wilson, directeur général des sports et des Jeux olympiques à CBC.

Après que les athlètes canadiens ont remporté 82 médailles lors des derniers Jeux du Commonwealth en Australie, « nous savons que les Canadiens seront ravis de regarder les performances cet été », a ajouté le directeur général d’Équipe Canada 2022, Scott Stevenson.

Le Canada, qui envoie 275 athlètes à Birmingham dans 18 sports et cinq parasports, devrait se classer parmi les trois premiers pour le nombre total de médailles après que les athlètes du Commonwealth aient remporté au moins 80 % de ses médailles aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

Les Jeux du Commonwealth de cette année, un tremplin et une occasion de développement pour les athlètes vers le succès olympique et paralympique, comptent 74 nations et territoires participants.

Outre la diffusion en direct, CBC Sports, en partenariat avec Commonwealth Sport Canada, a annoncé 10 heures de couverture de diffusion dans le cadre de la programmation du week-end, animée par Scott Russell et Andi Petrillo.

