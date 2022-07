CBC/Radio-Canada s’excuse d’avoir utilisé le mot N à l’antenne, mais affirme que le CRTC « a outrepassé son autorité »

CBC/Radio-Canada a présenté ses excuses pour l’utilisation répétée du mot N dans une émission de Radio-Canada en 2020, mais fera appel d’une décision du CRTC liée au segment, affirmant que le régulateur a outrepassé son autorité.

“Nous considérons que le CRTC a outrepassé son autorité en ce qui concerne l’indépendance du radiodiffuseur public”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Son décision du 29 juin constitue une menace, parce que la Commission a tenté de se donner le pouvoir d’interférer avec l’indépendance des journalistes.

“C’était une grave erreur. Nous n’acceptons tout simplement pas l’ingérence du CRTC dans le journalisme au Canada.”

La déclaration intervient après que le CRTC a ordonné le mois dernier au radiodiffuseur public de s’excuser par écrit pour l’utilisation du mot N sur ses ondes.

L’utilisation du mot s’est produite lors d’une discussion en ondes le 17 août 2020, au sujet d’une pétition qui demandait le congédiement d’un professeur de l’Université Concordia qui avait cité le titre d’un livre célèbre de Pierre Vallières qui comporte le mot N. Un journaliste et un commentateur ont répété le mot offensant à plusieurs reprises au cours de cette discussion de 2020.

Cela a déclenché une plainte au CRTC de la part d’un résident noir de Montréal.

Le CRTC a alors statué que Radio-Canada n’avait pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour atténuer l’impact du mot N sur son auditoire. Il a en outre déclaré que la diffusion du segment de programme “n’a pas fourni une programmation de haut niveau et n’a pas contribué au renforcement du tissu culturel et social et au reflet de la nature multiculturelle et multiraciale du Canada”.

Dans sa déclaration de mercredi, CBC/Radio-Canada a déclaré que les propres opinions dissidentes du régulateur notaient qu’il n’avait pas l’autorité ou la compétence pour prendre une telle décision.

“Nous devons faire appel de la compétence du CRTC sur des questions qui devraient incomber à nos responsables de l’information. L’indépendance journalistique est vitale pour nous tous”, indique le communiqué.

CBC/Radio-Canada a reconnu que même si le mot N était utilisé dans un contexte journalistique, il était blessant pour certains membres de l’auditoire et employés.

“Certains de nos journalistes ont exprimé l’opinion qu’il s’agissait uniquement d’une question de liberté d’expression, mais nous savons tous que les mots peuvent blesser et doivent être utilisés avec précaution. C’est pourquoi nous présenterons nos excuses à l’auditeur qui a porté plainte”, a-t-il ajouté. disait le communiqué.

“L’utilisation de ce mot est blessante pour de nombreux membres de notre public et pour nos propres employés et pour cela, nous en sommes profondément désolés.”

Il a déclaré qu’il ajoutait également un avertissement au programme où il apparaît en ligne pour préparer les auditeurs. De plus, Radio-Canada lancera une révision interne afin d’examiner ses politiques et ses normes en matière de langage pouvant être blessant.

“Nous faisons ces choses parce que nous pensons que c’est la bonne chose à faire, pas parce que le CRTC nous le dit”, indique le communiqué.