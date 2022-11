CBC ferme son bureau d’information en Chine

CBC News ferme son bureau d’information à Pékin après une présence de plus de 40 ans en Chine, affirmant qu’elle a été forcée de franchir le pas après que les autorités ont ignoré les demandes répétées de visa de travail de journaliste.

“Cela ne sert à rien de garder un bureau vide alors que nous pourrions facilement nous installer ailleurs dans un autre pays qui accueille les journalistes et respecte l’examen journalistique”, a déclaré Brodie Fenlon, rédactrice en chef de CBC News, annonçant le déménagement dans un blog publié mercredi.

“Fermer le bureau de Pékin est la dernière chose que nous voulons faire, mais notre main a été forcée.”

Cette décision fait suite à de nombreux échanges et demandes de rendez-vous avec le consulat chinois à Montréal depuis octobre 2020 pour procurer un visa à Philippe Leblanc, journaliste à Radio-Canada, l’homologue francophone de CBC.

Une autre tentative a été faite en avril, avec une lettre à l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu. Bien que la réception de la lettre ait été accusée, a déclaré Fenlon, rien d’autre n’a suivi.

“Bien qu’il n’y ait pas eu d’expulsion dramatique ou de déclarations publiques pointues, l’effet est le même. Nous ne pouvons pas obtenir de visas pour que nos journalistes y travaillent en tant que correspondants permanents”, a-t-il écrit.

Le dernier correspondant de la CBC à Pékin, Saša Petricic, est revenu au Canada après le verrouillage de la Chine en réponse à la pandémie de COVID-19. CBC n’est retournée en Chine qu’une seule fois depuis, a noté Fenlon, pour couvrir les Jeux olympiques d’hiver de 2022 et la couverture a été strictement limitée.

En janvier, un rapport publié par le Club des correspondants étrangers de Chine s’est dit “troublé par la vitesse vertigineuse à laquelle la liberté des médias décline en Chine”.

Le rapport indiquait également que les responsables utilisaient la pandémie de COVID-19 comme excuse pour retarder les approbations de nouveaux visas de journaliste, interrompre les voyages de reportage et refuser les demandes d’interview.

Alors que CBC cherche une nouvelle maison en Asie de l’Est, Leblanc travaillera à partir d’un nouveau poste à Taïwan pendant les deux prochaines années.

La fermeture du bureau de Pékin intervient également alors que les journalistes de la CBC continuent d’être interdits de Russie. Le bureau de Moscou du réseau a été fermé de force en mai en représailles à l’interdiction de diffusion par Ottawa des chaînes russes RT et RT France.

L’expulsion des journalistes de CBC de Russie est intervenue après une présence de 44 ans à Moscou et on pense que c’est la première fois dans l’histoire du radiodiffuseur qu’un gouvernement force la fermeture d’un de ses bureaux.

“Nous espérons que la Chine s’ouvrira un jour à nos journalistes, tout comme nous espérons que la Russie reconsidérera un jour sa décision de nous expulser”, a écrit Fenlon sur son blog.

“En ce qui concerne la Russie et la Chine, en ce moment, du moins, nous devrons trouver des moyens nouveaux et différents de continuer à offrir aux Canadiens le meilleur de la couverture internationale et mondiale des événements et des personnes de la région.”