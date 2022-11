CBC écoute : des anciens combattants et des civils nous racontent ce que c’est que de vivre avec une douleur chronique

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une discussion sur le suicide. Des liens vers des services de soutien en santé mentale se trouvent en bas.

À la mi-septembre, Paul Roos, un ancien officier d’infanterie des Forces armées canadiennes qui souffre de douleur chronique depuis 10 ans, a partagé son histoire avec CBC Hamilton.

Douleur chronique, ou douleur qui persiste plus de trois mois après une blessure, touche environ 20 % des Canadiensselon Roos.

Roos a servi pendant neuf ans à partir de 2008, et sa douleur chronique a commencé en 2012 alors qu’il était encore en service actif.

Il a dit qu’il avait subi “une blessure due au surmenage” à la jambe gauche et au bras droit, et qu’il avait également eu “quelques problèmes” au dos.

“Lorsque j’ai servi dans les Forces armées canadiennes, j’ai eu quelques blessures, et certaines d’entre elles ont des problèmes persistants, notamment des douleurs chroniques”, a déclaré Roos à CBC Hamilton.

Paul Roos, ancien officier d’infanterie des Forces armées canadiennes, souffre de douleur chronique depuis 10 ans. (Soumis par Oliveah Numan) “Dans les Forces armées canadiennes, nous avons constaté que les vétérans souffrent de douleur chronique deux fois plus que les Canadiens, c’est donc un taux d’environ 40 % des vétérans qui souffrent réellement de douleur chronique.”

Bien que ses blessures n’aient pas été “catastrophiques … ou quelque chose qui s’est passé dans une zone de guerre”, Roos a déclaré que sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales, y compris des exercices réguliers, avait été grandement affectée.

“Cela agit vraiment comme une barrière parce que si vous arrêtez de faire de l’exercice, vos blessures s’aggravent généralement parce que vous n’utilisez plus votre corps. Mais si vous faites de l’exercice, vous devez faire face à un certain niveau de douleur et vous avez Je dois déterminer si cette douleur aggrave réellement les choses ou si c’est un niveau de douleur gérable.”

Plus de 500 personnes ont commenté l’histoire de Roos, nombre d’entre elles partageant leurs propres expériences de vie avec la douleur chronique.

Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont commenté. Nous avons entendu de nombreux anciens combattants et civils, et nous sommes heureux de pouvoir, avec leur permission, partager leurs histoires. Voici ce que certains d’entre vous de partout au Canada qui souffrent de douleur chronique avaient à dire après avoir lu l’histoire de Roos :

Hélène Le Scelleur : ‘Pourquoi pas soldat non ?’

Hélène Le Scelleur : “Malgré les bonnes intentions ou une tête qui nous dit qu’on va bien, le corps nous dira souvent le contraire.” (Soumis par Hélène Le Scelleur)

Vivre avec une douleur chronique est un défi quotidien. Malgré les bonnes intentions, ou une tête qui nous dit qu’on va bien, le corps nous dira souvent le contraire. Il n’est donc pas facile à exploiter ou plutôt à donner le meilleur de nous-mêmes. L’Alpine Challenge — une randonnée de sept kilomètres accessible en hélicoptère qui s’est déroulée à Whistler, en Colombie-Britannique, le 27 août — a été pour moi très révélatrice de plusieurs aspects de cette souffrance qui nous submerge.

Les jours qui ont suivi n’ont pas été affectés par mes douleurs chroniques, ce qui est très surprenant. Alors, j’ai compris que l’effet de groupe, de me sentir comme si j’appartenais encore à quelque chose, d’avoir une certaine forme d’identité associée à ce groupe, m’aidait à surmonter, un instant, ces douleurs qui sont présentes au quotidien. Le tout m’a permis de comprendre que je peux espérer surmonter ma douleur quand je prends bien soin de moi et que je ne dépasse pas les limites que mon corps me permet — ce que je fais trop souvent. La difficulté que nous vivons, les vétérans, c’est que nous avons appris à aller au-delà de la douleur à notre grand détriment. C’est un changement de paradigme que nous devons faire, et comme un grand homme que j’admire a dit : « Au lieu de continuer, pourquoi ne pas continuer, n’est-ce pas ? Je pense que c’est la clé pour nous, anciens combattants souffrant de douleur chronique.

Anthony Nolan : « L’effet presque magique et curatif » de l’eau

Anthony Nolan: “Cette question de devoir vivre dans une douleur chronique constante est brutale pour le moral de l’individu.” (Soumis par Anthony Nolan)

J’ai quitté les Forces armées canadiennes il y a 25 ans et j’ai été paralysé par diverses blessures. Mon dos était en désordre. C’est la vie dans l’infanterie. J’ai essayé (brièvement) un chiropraticien, mais la douleur s’est aggravée. Ce qui m’a sauvé, c’est l’hydrothérapie. En d’autres termes, la natation. C’est tout ce que je pouvais faire, donc c’est tout ce que j’ai fait. J’ai fait un mile tous les matins avant d’aller au travail – j’ai eu un travail assis – pendant une année solide, et à la fin de l’année, la douleur s’est estompée. L’eau a un effet curatif presque magique.

La natation est une compétence facilement maîtrisée par toute personne déterminée et un sport presque sans blessure, elle peut donc être pratiquée quel que soit son âge.

Cette question de devoir vivre dans une douleur chronique constante est brutale pour le moral de l’individu. Lorsque l’acte le plus simple entraîne ce genre de détresse physique, cela fait du simple fait de vivre sa vie un véritable défi. Je tiens à souligner que je chéris mon passage dans les Forces armées canadiennes et que je ressens une immense fierté d’avoir servi notre cher Canada en tant que soldat. Se faire battre n’est qu’un problème dans l’infanterie, il n’y a donc aucune faute à attribuer car nous avons accepté volontiers que c’était notre lot.

Kelly Carter : « Une approche sans drogue » pour faire face à la douleur

Kelly Carter: “J’ai décidé il y a longtemps qu’il valait mieux contourner l’inconfort … que d’y succomber.” (Soumis par Kelly Carter)

Merci d’avoir pris le temps d’écrire et d’informer les personnes qui lisent ou suivent CBC des services et des programmes disponibles pour nous, les clients d’Anciens Combattants Canada – dont beaucoup souffrent de douleur chronique.

J’ai décidé il y a longtemps qu’il valait mieux contourner l’inconfort, l’inflammation et la douleur chronique de mes blessures opérationnelles et liées au service militaire que d’y succomber. Une fois que vous arrêtez de faire de l’exercice, les articulations ou les muscles touchés qui souffrent de douleur chronique, de crépitation [a popping, clicking or crackling sound in a joint] passe à plein régime. J’ai choisi la voie alternative, traiter la douleur chronique dans une approche sans médicament, pour maintenir du mieux que je peux, une hygiène de vie normale, en gardant au mieux la mobilité articulaire et musculaire.

Doug Sjoquist : “Je peux sourire maintenant”

Doug Sjoquist: “C’est une longue route solitaire, mais je suis capable de sourire maintenant en tant que survivant.” (Soumis par Doug Sjoquist)

Je vis à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Votre article décrit ma vie au cours des 40 dernières années ou plus. C’était très difficile de ne pas se reprocher d’être faible ou de pleurnicher. C’était très réel, comme l’ont prouvé les chirurgies, mais après la guérison, il vous reste encore à surmonter la douleur par vous-même.

Je suis enfin capable de comprendre la différence entre une bonne douleur et une douleur nuisible ou dommageable et je suis fier de moi pour l’avoir compris. C’est une route longue et solitaire, mais je suis capable de sourire maintenant en tant que survivante. Merci encore d’avoir confirmé par des mots, une description de ce que j’ai vécu et une vision positive pour les autres à suivre. Nous pouvons contrôler la douleur avec de l’aide.

Conrad (Curt) Heegsma : “Demandez de l’aide”

Conrad (Curt) Heegsma : “Chaque jour est différent et certains sont meilleurs que d’autres.” (Fourni par Conrad ‘Curt’ Heegsma)

Je suis un ancien combattant des Forces canadiennes. J’ai 56 ans et j’ai vécu avec des douleurs chroniques la majeure partie de ma vie d’adulte. J’ai servi comme membre d’équipage pendant près de 29 ans et j’ai enduré des douleurs à des degrés divers, de nature chronique. J’ai de nombreux problèmes articulaires de la tête aux pieds. Après avoir été libéré des Forces canadiennes pour des raisons médicales, j’ai lutté contre la douleur que je devais endurer régulièrement et qui n’était pas seulement physique, mais qui affectait également les relations avec ma famille et mon conjoint et, dans une large mesure, ma santé mentale. La douleur était si forte que j’avais envisagé le suicide à plusieurs reprises. J’avais un plan simple à enfoncer de front dans un semi-remorque. J’étais sûr que la douleur cesserait alors. Cependant, je ne suis pas allé jusqu’au bout. Au lieu de cela, j’ai cherché de l’aide pour ma santé mentale avant de tout perdre. Avec l’aide d’un incroyable gestionnaire de cas aux Anciens Combattants, j’ai pu obtenir l’aide dont j’avais besoin, tant sur le plan physique que mental.

En 2017, j’ai été inscrite à un programme de gestion de la douleur à la Michael DeGroote Pain Clinic à Hamilton. Les bonnes personnes de la Michael DeGroote Pain Clinic m’ont littéralement sauvé la vie. Le programme d’un mois couvre les facettes de la récupération et de la gestion de ma douleur, de l’exercice à l’éducation. J’étais déterminé que la douleur que j’éprouvais ne gagnerait pas. J’ai emprunté la voie désespérée et je suis prêt à tout essayer. Un esprit ouvert pour essayer de nouvelles choses était la clé. Je me suis dit que je marcherais de l’hôtel où je logeais à la clinique de la douleur tous les jours, peu importe combien de temps cela prendrait ou combien de fois je devais me reposer. Au début, je devais m’arrêter environ tous les 500 mètres et à la fin du mois, en utilisant ce que j’avais appris à la clinique de la douleur, j’étais capable de marcher toute la distance.

Depuis ce temps, j’ai eu des points où j’ai senti que j’étais de retour là où j’avais commencé. Chaque jour est différent et certains meilleurs que d’autres. Je ne vis plus dans la peur de la douleur, mais je la traite presque comme un défi – un défi que je pourrais relever et en sortir du côté positif. Je sais que je ne serai jamais sans douleur mais je ne laisse plus la douleur me contrôler.

Mon conseil aux autres anciens combattants est de demander de l’aide et de contrôler la douleur et de ne pas laisser la douleur vous contrôler. Facile à dire mais difficile à faire, croyez-moi. Je comprends. Une attitude positive et la volonté d’essayer de nouvelles choses iront un long chemin. Je peux maintenant faire des choses que je pensais ne plus jamais pouvoir faire, comme faire du vélo, jouer et jouer au golf avec une douleur limitée. Rythmez vos activités et essayez d’être gentil avec vous-même.

De l’aide est disponible si vous avez des pensées suicidaires :

Parlons Suicide Canada : 1-833-456-4566 (téléphone) | 45645 (Texte, 16 h à minuit HE seulement) parlesuicide.ca.

Au Québec (français) : Association québécoise de prévention du suicide : 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 (téléphone), clavardage en direct à www.jeunessejecoute.ca.

Association canadienne pour la prévention du suicide : Trouver un centre de crise 24h/24.

Accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques