CBC adopte des chaînes de streaming gratuites pour les nouvelles locales et la comédie

CBC a annoncé jeudi (1er juin) son intention de lancer davantage de chaînes de streaming gratuites, dont une dédiée à la comédie et plusieurs axées sur les nouvelles locales, alors qu’elle plonge plus profondément dans les options en ligne privilégiées par le jeune public.

Lors de l’annonce de sa programmation automne / hiver, le diffuseur public a déclaré que deux diffuseurs publicitaires feront leurs débuts cet automne et que 2024 devrait voir plus de chaînes de télévision gratuites financées par la publicité ou FAST. Ils se joignent à CBC News Explore, qui a été créée en novembre dernier pour offrir une plongée plus profonde dans l’actualité et les sujets d’actualité.

CBC Comedy offrira un flux constant de séries CBC, de sketches comiques et d’émissions spéciales, y compris les épisodes actuels de « Run the Burbs », « Son of a Critch » et « Sort Of », ainsi que les saisons passées d’émissions disparues « Kim’s Convenience, » « Schitt’s Creek » et « Baroness Von Sketch Show ».

CBC News BC diffusera les nouvelles locales de la côte ouest et sera le premier des multiples diffuseurs de nouvelles locales prévus pour les téléviseurs connectés, l’application CBC News et CBC Gem.

« Nous cherchons à en lancer quelques autres qui sont plus régionalisées, localisées et potentiellement au fil du temps, continuer à en lancer de plus en plus », a déclaré la vice-présidente exécutive de CBC, Barbara Williams.

« Ils sont assez simples. Ils sont assez faciles à lancer. La jeune démo qui n’a pas nécessairement d’abonnement au câble apprécie toujours vraiment l’expérience de diffusion en continu et découvre les chaînes FAST de tous types sur leurs téléviseurs connectés et autres appareils.

CBC a annoncé les plans parallèlement à sa programmation à venir pour le réseau principal et CBC Gem, dont une grande partie n’atterrira pas avant l’hiver 2024.

Les ajouts prévus pour la nouvelle année comprennent la comédie en milieu de travail « One More Time » du comédien DJ Demers, la série policière « Allegiance », la procédure procédurale de Vancouver « Wild Cards » et le concours de téléréalité « The Great Canadian Pottery Throw Down ».

Williams a déclaré que la programmation reflète un investissement important dans la formation de nouveaux talents et la recherche de nouvelles voix.

« (Nous) pensons constamment à : ‘De qui n’entendons-nous pas la voix ? Quelle histoire manquons-nous ? Quelle histoire n’est peut-être pas racontée par les radiodiffuseurs traditionnels ? Qui n’a pas accès pour pouvoir raconter son histoire ? dit-elle.

Les nouveautés de cet automne sont les versions étendues annoncées de deux longs métrages, réinventés pour le petit écran : la saga en cinq parties des pensionnats autochtones « Bones of Crows » et la série technologique en trois parties « BlackBerry ».

Ils rejoignent les séries d’automne « Sort Of », « This Hour Has 22 Minutes », « Heartland », « Murdoch Mysteries » et « SkyMed ».

« Run the Burbs » et « Son of A Critch » devraient revenir à l’hiver 2024.

Le tarif de retour de la réalité cet automne comprend «Best in Miniature», «Dragons ‘Den», «Family Feud Canada», «The Great Canadian Baking Show» et «Still Standing», avec des séries de téléréalité prévues pour 2024, notamment «Bollywed», «Canada’s Ultimate Challenge », « Push » et « Stuff the British Stole ».

Les nouvelles séries documentaires d’automne incluent « Black Life: Untold Stories » et « Swan Song », présentées comme une série axée sur les personnages après la dernière année de Karen Kain avec le Ballet national du Canada.

La gamme de documentaires d’hiver comprend une nouvelle série «Pour la culture avec Amanda Parris» dans laquelle le diffuseur anime des conversations centrées sur Blackness et «The Nature of Things», qui accueille de nouveaux animateurs Sarika Cullis-Suzuki et Anthony Morgan.

La programmation estivale comprend les troisièmes saisons de « Moonshine » et « Race Against the Tide », toutes deux de retour le 16 juillet.

Williams a déclaré que le diffuseur se concentrait sur la garantie que le public puisse trouver le meilleur de CBC, quelle que soit la plateforme, et «avoir tout, partout».

Au cours de la dernière année, les Canadiens ont diffusé plus de 34 millions d’heures de contenu sur CBC Gem, a-t-elle déclaré. Plus de la moitié de ces téléspectateurs ont regardé sur un téléviseur connecté, comme un téléviseur intelligent ou un téléviseur connecté à un appareil de diffusion en continu comme Apple TV ou Roku.

« Si le choix des gens est, ‘Je veux juste Gem’, nous voulons être sûrs autant que possible que tout est là pour eux », a déclaré Williams.

«Si les gens veulent vraiment un abonnement au câble, nous voulons être sûrs que TV et (CBC) News Network sont là pour eux et la chaîne documentaire. Si les gens sont vraiment juste, « Je ne suis intéressé que par le mobile, donnez-moi simplement point-ca et donnez-moi l’application de nouvelles », alors devinez quoi – vous pouvez trouver Explore sur l’application (CBC) News.

La nouvelle série courte présentée à CBC Gem cet automne comprend six épisodes de 10 minutes de « The Bannocking », sur un étudiant en journalisme qui rentre chez lui pour découvrir la vérité sur le pensionnat abandonné; huit épisodes de 15 minutes « How to Fail as a Popstar », une adaptation de la pièce à succès et du livre de Vivek Shraya sur « un jeune garçon brun queer, grandissant à Edmonton essayant d’atteindre la célébrité pop » ; et six épisodes de 15 minutes de « I Hate People, People Hate Me », présenté comme une comédie décalée qui explore l’identité queer.

Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Radio-Canada