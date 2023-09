CB Josh Blackwell est incertain pour le match de dimanche en raison d’une blessure aux ischio-jambiers – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears ont déjà placé le demi de coin nickel Kyler Gordon sur la réserve des blessés jeudi. Le professionnel de deuxième année Josh Blackwell devait remplacer Gordon à ce poste. Il l’a fait la semaine dernière après que Gordon ait quitté la défaite de la première semaine contre les Packers.

Ce plan est cependant devenu plus compliqué.

Blackwell n’a pas pu s’entraîner vendredi au Halas Hall en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il ne s’est pas entraîné du tout depuis mercredi. Les Bears ont officiellement classé Blackwell comme douteux pour le match de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Les Bears pourraient se lancer dans ce match sans aucune de leurs deux meilleures options au coin nickel. Le nickel garde généralement le récepteur de la fente et joue plus près de la formation. C’est une position notoirement délicate car le demi défensif qui la joue doit être capable de couvrir la passe et d’aider contre la course.

Gordon a passé toute l’intersaison à se concentrer uniquement sur ce poste. Auparavant, il s’était déplacé entre la fente et la limite.

Les candidats pour assumer ce rôle pourraient être le coin recrue Terell Smith, la recrue Tyrique Stevenson ou le remplaçant Jaylon Jones. Les Bears ont également appelé Greg Stroman Jr. de l’équipe d’entraînement. Stroman a eu une interception lors de son seul départ la saison dernière.

Le gardien de sécurité Jaquan Brisker a indiqué que ce pourrait être Stroman qui jouait le nickel dimanche.

« Je suis à l’aise avec l’arrivée de Stro et sa relève en tant que nickel, et nous n’allons pas vraiment rater un battement », a déclaré Brisker vendredi.

De plus, le rapport de blessure de vendredi indiquait que le secondeur Dylan Cole (ischio-jambiers) était un participant à part entière, et que l’ailier rapproché Marcedes Lewis était un participant à part entière après avoir pris congé jeudi pour un repos supplémentaire.

Gordon a été opéré d’une main cassée jeudi, a déclaré Eberflus. Gordon devra rater au moins quatre matchs. Les Bears espèrent le récupérer après le match du 5 octobre contre Washington.

« Nous espérons que si tout se passe bien, il pourra revenir après Washington », a déclaré Eberflus. « Nous le garderons dans nos prières et tout ça. Nous lui avons rendu visite plus tôt, et ses coéquipiers lui ont parlé, et il est dans une bonne position mentale en ce moment.