CB Jaylon Johnson, WR N’Keal Harry sont tous deux susceptibles de revenir contre les commandants – Shaw Local

LAKE FOREST – En regardant depuis la ligne de touche dimanche à Minneapolis, le demi de coin des Bears Jaylon Johnson savait qu’il aurait pu aider son équipe alors que le receveur des Vikings Justin Jefferson a accumulé 154 verges sur réception en 12 attrapés.

“J’ai vraiment eu beaucoup d’émotions”, a déclaré Johnson. “J’ai commencé à faire les cent pas à un moment donné parce que je sais que certaines de ces choses auraient été évitées si j’étais sur le terrain.”

Johnson a raté son troisième match consécutif en raison d’une blessure au quad, qu’il a subie lors de l’entraînement menant à la semaine 3. Il était sur le point de revenir contre les Vikings et il s’est même échauffé sur le terrain avant le match, mais les Bears ont déterminé que c’était mieux. donner quelques jours de plus à sa blessure.

Il a repris sa pleine participation à l’entraînement cette semaine et n’a aucune désignation de blessure avant le match de jeudi soir contre les Washington Commanders. Il semble que tous les systèmes optent pour le demi de coin de troisième année.

En son absence au cours des trois dernières semaines, Kindle Vildor, Kyler Gordon et Jaylon Jones ont occupé les postes de cornerback. Avant la blessure de Johnson, Johnson et Gordon ont joué les positions de coin limite dans la défense de base 4-3 des Bears. Vildor a servi de cinquième DB dans les sous-packages, Gordon passant dans la machine à sous et Vildor jouant à la limite. Le retour de Johnson déplace probablement Jones, une recrue non repêchée d’Ole Miss, sur le banc.

“C’est une de ces choses, ils ont dû être jetés au feu”, a déclaré Johnson à propos des recrues Jones et Gordon.

Johnson a déclaré qu’il était “très confiant” qu’il reprendrait là où il s’était arrêté. Au cours des deux matchs auxquels il a participé, il n’a vu qu’une poignée de passes lancées dans sa direction. Les Packers, en particulier, ont évité de lancer n’importe où près de Johnson et, à la place, ont choisi Gordon.

Le retour imminent de Johnson sera énorme pour le secondaire.

“Je me sentais bien avec lui la semaine dernière et il a l’air de mieux en mieux”, a déclaré l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus.

Johnson n’est pas le seul joueur des Bears susceptible de revenir d’une blessure cette semaine. Le receveur N’Keal Harry était également un participant à part entière à l’entraînement de mercredi et ne détient aucune désignation de blessure avant le match de jeudi.

Harry a dû être opéré de la cheville en août après qu’un coéquipier soit tombé sur la jambe pendant le camp d’entraînement. La blessure l’a mis à l’écart pendant environ deux mois.

Pour Harry, les derniers mois ont été un tourbillon. En juillet, les Bears ont échangé un choix de septième ronde de 2024 aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre en échange de Harry. L’ancien choix de premier tour n’a jamais trouvé le type de succès que les Patriots attendaient d’un joueur sélectionné si haut dans le repêchage. Harry a demandé un échange avant la saison 2021, mais les Patriots ne l’ont pas déplacé pendant environ un an.

Maintenant, il a un nouveau départ à Chicago. Harry est retourné à l’entraînement la semaine dernière et est revenu sur la liste active lundi. Eberflus n’a pas dit si Harry jouerait, mais lui a demandé directement s’il pouvait jouer maintenant, Harry a répondu : « Ouais. Si j’en avais besoin, oui.

Il a décrit sa chimie avec le quart-arrière Justin Fields comme « grandissante ». Le temps d’entraînement manqué a certainement ralenti cette progression.

“Rien ne peut remplacer les vrais représentants”, a déclaré Harry. «Juste plus être dans des réunions, regarder un film, voir la façon dont il lance, voir la façon dont certains de nos récepteurs parcourent les routes. C’est surtout mental.

Les Bears auraient besoin d’aide au receveur. Darnell Mooney mène l’équipe avec 10 attrapés pour 173 verges en cinq matchs. Aucun autre receveur large n’a capté plus de six passes.

Leatherwood reprend l’entraînement : Les Bears ont désigné le joueur de ligne offensive Alex Leatherwood pour le retour de la liste des maladies non liées au football mercredi. Leatherwood est sorti depuis le 14 septembre, apparemment en raison d’une mononucléose. Il est retourné s’entraîner mercredi au Halas Hall.

Désigner Leatherwood pour le retour signifie qu’il peut reprendre l’entraînement, mais techniquement, il n’est pas encore sur la liste active. Les Bears l’activeront probablement bientôt.

Les Bears ont réclamé Leatherwood au renoncement au lendemain de la date limite de réduction des 53 joueurs de la NFL. Les Raiders de Las Vegas ont renoncé à Leatherwood lors de leurs dernières coupes. Il était un choix de première ronde en 2021, mais le nouveau personnel d’entraîneurs des Raiders a semblé se dégrader sur Leatherwood.