CB arrêté suite à une plainte pour cambriolage pour violence domestique

Le demi de coin de l’agent libre Richard Sherman a été arrêté sur une plainte de « violence domestique avec cambriolage », selon le département du shérif du comté de King (Washington).

Selon les archives en ligne, Sherman a été incarcéré mercredi à 6h08 et s’est vu refuser la libération sous caution. L’affaire fait l’objet d’une enquête en tant que crime.

Le département du shérif du comté de King n’a pas répondu aux messages laissés par USA TODAY Sports demandant plus de détails.

Sherman, 33 ans, a passé les trois dernières saisons avec les 49ers de San Francisco.

Il a passé les sept premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Seahawks de Seattle, devenant l’un des demi de coin les plus redoutés de la ligue.

Il a aidé les Seahawks à remporter le Super Bowl 48 et il a été nommé dans la première équipe All-Pro pendant trois années consécutives (2012-14).

Sherman n’a disputé que cinq matchs la saison dernière, avec 18 plaqués, une interception et une passe défendue.

Depuis 2016, Sherman est membre du comité exécutif de la NFL Players Association.

« Nous avons été informés de l’arrestation hier soir de l’un de nos dirigeants de joueurs pour un incident présumé de violence domestique et avons activé notre protocole de crise de violence domestique pour la protection et le soutien de toutes les personnes impliquées », a déclaré la NFLPA dans un communiqué mercredi. « Nous continuera à surveiller de près les événements au fur et à mesure que davantage de faits seront mis à notre disposition. »